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Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи

Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи - 19.12.2024 Украина.ру

Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи

Интервью с новым спикером Народного Совета ДНР Константином Кузьминым, который рассказал изданию Украина.ру о том, почему в 2014 году пошел защищать Донбасс от бандеровцев, за что получил свои награды, и кто его рекомендовал на его нынешнюю должность

2024-12-19T15:10

2024-12-19T15:10

2024-12-19T15:10

интервью

артем жога

денис пушилин

владимир путин

спарта

единая россия

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- Константин Александрович, вы сменили Артема Жогу, которого Владимир Путин назначил своим представителем в Уральском федеральном округе, на посту председателя Народного Совета ДНР. Прежде чем начать разговор о вашей новой должности, хочу поговорить сначала о ваших боевых наградах, как ДНР, так и уже Российской Федерации. У вас несколько Георгиевских крестов и два ордена Мужества. К тому же вы Герой ДНР. За что вас всем этим наградили? Может, интересный фронтовой случай, произошедший с вами, нам расскажете.- Георгиевский Крест 4-й и 3-й степени я получил за заслуги в боевых действиях в Донбассе еще до СВО - в период 2014-22 годов. Интересный случай расскажу, как вы и хотите.Наше подразделение совместно со "Спартой" отрабатывали противника на Марьинском направлении. Враг предпринял попытку прорыва. Для этого он попытался навязать нам отвлекающий бой мелкой группой с одной стороны, и усиленным маршем прорвать наши позиции с другой. Но мы поняли замысел и здорово подпортили им обмундирование. В украинских СМИ они после этого пытались реабилитироваться, мол, отступили без потерь. Это работало ровно до того момента, пока мы не предъявили их 200-х, которых они побросали, а мы вынуждены были собирать.А вот Георгиевский крест 2-й степени я получил за руководство подразделением в боевых действиях в Волновахе уже во время СВО.Орден Мужества - за результативное командования и участие в боевых действиях по взятию лесополос на севере Владимировки на Угледарском направлении, где противник обустроил одну из своих оборонительных линий. В итоге нам удалось совместно с 29-й армией выбить противника из песчаного карьера и получить трофейное вооружение, в частности распиаренные "Джавелины".Второй Орден Мужества получил за действия по взятию Новомихайловки (населенный пункт в ДНР под Покровском – прим.). В этом штурме также участвовала 155-я бригада, 68-й корпус и "Каскад".За действия в районе Марьинки (населенный пункт к западу от Донецка – прим.), взятие под контроль нескольких лесополос и оперативный выход к важному рубежу меня представили к званию Героя ДНР. Звание получено мною за показатели за все время моей службы, но, наверное, основную роль сыграл момент, когда двумя группами при помощи 5-й бригады, двух танков ( один из них шел с тралом, второй прикрывал) мы прошли минные заграждения и ворвались в зону укреплений противника в одной из лесополос с двух сторон.-- Почему в 2014 году вы, шахтер, примкнули к Русской весне и стали ополченцем?- Почему примкнул? Да, наверное, потому что меня таким воспитали, и я всегда гордился своим дедом, который прошел Великую Отечественную. Я всегда хотел быть похожим на него. Потому что я хотел и хочу жить на Родине и обеспечить своим детям и внукам будущее у себя дома, в России, а не бегать и преклоняться перед Западом.- Как стали командиром Шахтерской дивизии? Где она воевала с 2014 по 2024 годы?- Командиром стал, потому что мне свои жизни тогда доверили мои боевые братья. Кроме выполнения боевых задач, хватало ещё много вопросов, которые предстояло закрывать.Мы свой боевой путь начали с Донецка - взятия под контроль в/ч 3004 Нацгвардии Украины. Потом была оборона одной из частей Кировского района столицы ДНР.С конца июля 2014 года сражались за Дебальцево, Шахтерск, Кировское, Иловайск, Троицкое, Харцызск, Донецкий аэропорт. Примерно с июля 15 года наше ополчение заняло оборону на линии Александровка - Еленовка - Ясное (населенные пункты в ДНР – прим.).С начала СВО в наш состав входили две войсковые части, два батальона территориальной обороны. Свой путь начали со взятия Волновахи, Тарамчука, Степного, Берёзового, Марьинки и прилегающих укрепов противника, лесополос на севере Владимировки, Новомихайловки, Новомайорска, Красногоровки, Александрополя. Это выпало на долю двух батальонов территориальной обороны.- Военное образование у вас есть? Кто вам помогал осваивать военную науку?- Военного образования нет, все приходило с опытом, а начинали нас учить ребята, которые прошли Афган, и те, кто служил в спецподразделениях, но был давно на пенсии.- Еще десять лет назад вы были обычным шахтером, пролетарием. Скажите, а вам хватит образования, начитанности и интеллектуального кругозора, чтобы занимать такую должность, как председатель Народного Совета ДНР?- Вот как-то обидно звучит ваш вопрос. Неужели вы думаете, что шахтер - это малообразованный человек?К тому же я был не просто шахтером. У меня два высших образования. Я закончил с отличием Донецкий Национальный Технический университет по специальности "горный инженер". Также закончил экономический факультет в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.Горному инженеру на шахте приходится выполнять не только физическую работу, но и умственную, причем в сложных условиях. Он также должен быть и сильным психологом. От его умения находить общий язык с коллегами зависит выполнение наряда и жизнь коллег. Люди Донбасса - это особенные люди: работящие и образованные.Конечно, есть у меня и недостатки, но я стараюсь саморазвиваться и работать над собой. На данный момент, я плотно изучаю Конституцию РФ и право.- Назовите ваши любимые книги.- Когда учился в школе, прочитал всю библиотеку, которая была у нас дома: это Пушкин, Лермонтов, Толстой, Есенин, Александр Беляев, Дмитрий Медведев (командир партизанского отряда во время ВОВ – прим.), Шолохов, Жюль Верн и т.д.Сейчас я читаю "48 Законов власти" Роберта Грина (американский писатель, живет в Калифорнии – прим.) и "Искусство войны" Сунь-цзы (китайский стратег и мыслитель, живший в середине I тысячелетия до н.э. – прим.).- Насколько должность спикера Народного Совета ДНР серьезный пост? Что от него зависит?- Должность председателя Народного Совета не может быть не серьезной. Она предусматривает участие в деятельности всех ветвей власти Республики, она важна в деле становления Республики, ее общественно-политической жизни, ее процветания и благополучия населения.10 лет я стоял на защите нашей Родины от укрофашистов, пришло время проявить себя и на политическом поприще. Думаю, с коллегами депутатами, исполнительной властью, мы добьемся отличных результатов.- Кто вас выдвинул? Почему вы согласились стать спикером?- Эту должность мне предложила наша партия "Единая Россия". Я вырос на лозунге "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Кандидатура была поддержана депутатами, действующими от имени своих избирателей.Вместе с обязанностями пришла и огромная ответственность перед людьми. Мы теперь часть России и должны создать условия для развития гражданского общества, реализации его инициатив, возрождения экономики региона. Нам предстоит решить еще огромное количество вопросов. Но мы все вместе справимся и оправдаем доверие.- Ваш предшественник на посту спикера Народного Совета ДНР Артем Жога перешел на работу представителя президента в Уральском федеральном округе. До этого Денис Пушилин ушел с поста спикера донецкого парламента и стал главой ДНР. Видимо, этот пост - отличная стартовая для серьезной политической карьеры? Готовы стать политиком федерального уровня?-Ещё раз повторяю: "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Если руководство нашей Родины, мои коллеги, народ, посчитают, что я достоин быть политиком федерального уровня, я им буду, и никому не будет стыдно за то, что мне доверили им быть.Но конкретно сейчас передо мной стоят задачи, которые я выше озвучил. Работы очень много. Нужно оправдать доверие и ожидания людей. Артем Владимирович Жога заложил серьезные основы для работы. Я продолжу это делать с опорой на депутатский корпус.- Какие задачи стоят перед Народным Советом ДНР на 2025 год? Какие законы вам предстоит принять? Какова их важность?- Да, 2025 год будет ничем не легче, чем предыдущие года. Предстоит много сделать и в части законодательной базы, и в работе с населением. Знаете, не может быть не важных законов, это все равно, что спросить, какая рука важнее. Мы делаем общее дело. Я знаю точно, что позитивные инициативы всегда найдут поддержку у главы республики Дениса Пушилина, у партии, у населения.Взаимодействие с населением – это, пожалуй, тот инструмент, который помимо остальных позволит парламенту быть более эффективным. Глава республики весьма четко очертил необходимость коммуникации. Да, это звучало в основном для органов исполнительной власти и муниципалитетов, но я также придерживаюсь мнения, что коммуницировать с людьми должны все, и мы в том числе. Я скажу от лица всего депутатского корпуса: мы не боимся ответственности, мы команда, и мы сделаем все, чтобы оправдать ожидания.Читайте также интервью Александра Чаленко Артём Жога о погибшем сыне, Александре Захарченко и Мотороле

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, артем жога, денис пушилин, владимир путин, спарта, единая россия