Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве - 19.12.2024 Украина.ру
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
Покушение на начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, приведшее к смерти генерала, не единственный случай, когда у врага получилось лишить жизни кого-то из россиян. Подобное уже случалось, в том числе с журналистами и общественными деятелями
2024-12-19T15:14
2024-12-19T15:14
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теракт
правоохранители
прямая линия
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Это - признак террористического характера действующего в Киеве режима, черкнул президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024".Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: нНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
https://ukraina.ru/20241219/1059800021.html
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новости, москва, россия, киев, игорь кириллов, владимир путин, убийство, теракт, правоохранители, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Москва, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Владимир Путин, убийство, теракт, правоохранители, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве

15:14 19.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Покушение на начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, приведшее к смерти генерала, не единственный случай, когда у врага получилось лишить жизни кого-то из россиян. Подобное уже случалось, в том числе с журналистами и общественными деятелями
Это - признак террористического характера действующего в Киеве режима, черкнул президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024".
"Это, конечно, значит, что наши правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили этот удар. Что здесь можно сказать, нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - сказал Путин.
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
13:56
Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактомВо время "прямой линии-2024" журналист американского издания NBC Кир Сименс задал вопрос российскому лидеру Владимиру Путину, в котором в том числе упомянул про "генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе"
Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: н
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве.
На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Скриншот видео, кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
11:21
ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала КирилловаФСБ опубликовала кадры задержания в Подмосковье гражданина Узбекистана Ахмеда Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
 
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