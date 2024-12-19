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Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве

Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве - 19.12.2024 Украина.ру

Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве

Покушение на начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, приведшее к смерти генерала, не единственный случай, когда у врага получилось лишить жизни кого-то из россиян. Подобное уже случалось, в том числе с журналистами и общественными деятелями

2024-12-19T15:14

2024-12-19T15:14

2024-12-19T15:14

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Это - признак террористического характера действующего в Киеве режима, черкнул президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024".Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: нНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.

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