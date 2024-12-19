Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
Покушение на начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, приведшее к смерти генерала, не единственный случай, когда у врага получилось лишить жизни кого-то из россиян. Подобное уже случалось, в том числе с журналистами и общественными деятелями
Это - признак террористического характера действующего в Киеве режима, черкнул президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024".
"Это, конечно, значит, что наши правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили этот удар. Что здесь можно сказать, нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - сказал Путин.
13:56Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактомВо время "прямой линии-2024" журналист американского издания NBC Кир Сименс задал вопрос российскому лидеру Владимиру Путину, в котором в том числе упомянул про "генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе"
Примерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: н
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве.
На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.