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Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря

Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря - 19.12.2024 Украина.ру

Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря

Количество украинских дезертиров в странах Европы растёт, дезертируют даже бойцы элитных подразделений. В США раскритиковали украинский теракт, в результате которого погиб командующий войск РХБЗ Игорь Кириллов

2024-12-19T09:32

2024-12-19T09:32

2024-12-19T09:32

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О происходящем с дезертирами в интервью украинскому политологу Юрию Романенко рассказал один из самовольно оставивших часть — Александр Алиев. Сам он сейчас находится в Вене.Алиев рассказал о случае, который с ним произошёл в Австрии."Тут в Вене я ездил на самую высокую гору в Австрии на экскурсию. Сажусь в автобус, возле меня садится паренёк. Проехали мы минут 20, и ему что-то невтерпёж, и он начинает в телефоне показывать фотографии себя в форме. А я сижу так и тихо улыбаюсь. И он там: "Вот, я и вот так, и вот так. Тут мы то делали, а тут мы дроны запускали, тут мы ещё что-то". Я говорю: "СЗЧ? (СОЧ, самовольное оставление части — Ред.)". Он говорит: "Да". Я говорю: "Откуда?". "Та, с запорожского фронта, два года провоевал, не везу, снялся, уехал". Я говорю: "Да такая же беда". Это пример массовости событий", — отметил Алиев.По его словам, в Вене таких людей."Таких людей — не один. Тут встречаются люди из 3-й штурмовой (3-я ошбр ВСУ, считается элитной — Ред.), которые уходили целым отделением. Я думаю, что тут в Австрии как минимум роту в сотню человек набрать — людей с боевым опытом. А сколько той Австрии? Тут всего лишь 80 тыс. украинцев. Люди едут к своим семьям. А я не представляю, сколько их на Украине, сколько их в Германии, сколько их в Польше, где семей намного больше. Это катастрофа колоссального масштаба", — подчеркнул Алиев.Он отметил, что вряд ли эти люди кому-то поверят. Впрочем, отметил Алиев, украинские дезертиры могли бы вернуться в армию, но не под украинское командование."Наверное, если бы поляки набирали не украинский батальон, а польский батальон: "Всё, мы набираем, даём гражданство Польши, вооружаем, везём, завозим на территорию Украины, но вы подчиняетесь только нам. Мы вас завозим, мы вам вывозим". Наверное, и я бы пошёл с ними. Но не с нашими! Нет доверия ни руководству ВСУ, ни руководству страны. Точно так же, если Великобритания и Франция начнут давать гражданство и формировать батальоны, они наберут подразделения из одних только украинцев. Когда украинцы будут заезжать на Украину гражданами других стран и на них не будет распространяться ни погранконтроль, ни управление", — заявил Алиев.Дезертир заявил, что среди украинских военных нет доверия к собственному командованию."Я сидел и думал, что могло бы мотировать этих людей. Только единственное: не соприкасаться с нашим управлением любых уровней. Просто не соприкасаться вообще никак", — подчеркнул он.Украинские СМИ говорят о 100 тыс. самовольно оставивших часть. Однако, по словам Алиева, на деле речь может идти о 200 тыс. дезертирах.Тем временем украинских военных продолжают готовить в т.ч. и за рубежом. Так, во время визита в Киев 18 декабря министр обороны Великобритании Джон Гили в интервью украинскому государственному агентству "Укринформ" заявил, что его страна намерена продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории и в течение всего 2025 года даже если боевые действия прекратятся."Если даже боевые действия и прекратятся, ваша потребность в подготовке военных, в оборонной помощи, в солидарности и поддержке, которую Великобритания может предоставить вашей стране, никуда не исчезнет", – отметил Гили.По его словам, во время встреч с украинским министром обороны Рустемом Умеровым он обсуждал, как Великобритания может укрепить военно-промышленный комплекс Украины, "чтобы он стал важной частью вашей способности воевать сегодня и защищать себя вместе с союзниками в будущем".На территории Европы обучение украинских военных происходит преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Великобританией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.Программу Interflex начали осенью 2022 года, в ней участвуют более 10 стран, которые обеспечивают подготовку украинских военнослужащих на территории Великобритании.Также вечером 18 декабря Владимир Зеленский заявил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил продолжение обучения украинских военных на французской территории."Поблагодарил (Макрона - Ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - отметил он.При этом из подготовленной во Франции 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", как заявил украинский журналист Юрий Бутусов* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.), дезертировала 1 тыс. человек."Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате, почти тысяча человек сразу по прибытии поехали домой", — заявил он за несколько дней до встречи Зеленского с Макроном.Крайним во всём сделали командира бригады.В США не поняли терактаБудущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал подготовленный Украиной теракт, в котором погиб командующий войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Я не думаю, что это событие действительно является шагом назад, но я скажу так: существуют правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые просто не делают. Например, обычно на поле боя не добивают раненых солдат, и некомбатантов тоже убивать не следует. Когда убиваете какого-то военного генерала, адмирала или другую крупную военную фигуру в их родном городе, вы словно расширяете [поле боя]. Не думаю, что это умно. Понимаете, это просто не соответствует правилам ведения войны. Если вы генерал – тогда вы являетесь "аконной целью на поле боя. Подобное тому, что произошло, означает зайти слишком далеко, для такого вам придется нанять наёмников. Не думаю, что это хорошая идея", - заявил Келлог в эфире Fox News.Американское издание The New York Times процитировало бывших сотрудников Центрального разведывательного управления, которые указали на бессмысленность теракта. Так экс-начальник резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон считает, что убийство Кириллова будет иметь скорее "психологический эффект", но не скажется на боеспособности российских войск.Другой бывший высокопоставленный сотрудник управления Ральф Гофф отметил, что Украина таким образом хочет подтолкнуть Россию к переговорам."Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах", — заявил он в комментарии изданию.Кроме того, Госдеп США заявил, что Вашингтон не знал о подготовке убийства и не причастен к нему.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241218/1059766196.html

https://ukraina.ru/20241218/1059753889.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, великобритания, игорь кириллов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, цру, ес, австрия