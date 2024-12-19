https://ukraina.ru/20241219/1059806867.html

"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине

"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине - 19.12.2024 Украина.ру

"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине

Православную церковь на Украине уничтожают не верующие, а безбожники. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T15:02

2024-12-19T15:02

2024-12-19T15:11

новости

украина

россия

владимир путин

рпц

упц

гонения

хроника репрессий

репрессии

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044551807_0:279:2048:1431_1920x0_80_0_0_6a23ffd0b7340506d2272cc5f3ec8503.jpg

Президент России констатировал гонения на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Являясь частью РПЦ, она переживает плохие времена."То, что происходит по РПЦ – это просто уникальная вещь. Это вопиющее нарушение прав человека, прав верующих", - констатировал Путин.Он сравнил с расстрелом те меры, которые применены нынешними властями Украины к УПЦ."Растерзание церкви на глазах всего мира. И все в мире предпочитают не замечать. Это ещё аукнется", - отметил российский лидер.По его мнению, гонители православия на Украине не имеют ни этнической, ни религиозной принадлежности, и даже не могут считаться атеистами."Это же даже не атеисты - эти люди. Люди без всякой веры. Безбожники. Люди без роду, без племени. Им ничего не дорого. Им не дорого то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж".По мнению Путина, люди на Украине дадут оценку таким деятелям."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.Интервью с освобождённым по обмену украинским узником совести на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир путин, рпц, упц, гонения, хроника репрессий, репрессии, православие