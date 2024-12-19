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"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине
"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине - 19.12.2024 Украина.ру
"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине
Православную церковь на Украине уничтожают не верующие, а безбожники. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T15:02
2024-12-19T15:02
2024-12-19T15:11
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Президент России констатировал гонения на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Являясь частью РПЦ, она переживает плохие времена."То, что происходит по РПЦ – это просто уникальная вещь. Это вопиющее нарушение прав человека, прав верующих", - констатировал Путин.Он сравнил с расстрелом те меры, которые применены нынешними властями Украины к УПЦ."Растерзание церкви на глазах всего мира. И все в мире предпочитают не замечать. Это ещё аукнется", - отметил российский лидер.По его мнению, гонители православия на Украине не имеют ни этнической, ни религиозной принадлежности, и даже не могут считаться атеистами."Это же даже не атеисты - эти люди. Люди без всякой веры. Безбожники. Люди без роду, без племени. Им ничего не дорого. Им не дорого то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж".По мнению Путина, люди на Украине дадут оценку таким деятелям."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.Интервью с освобождённым по обмену украинским узником совести на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
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новости, украина, россия, владимир путин, рпц, упц, гонения, хроника репрессий, репрессии, православие
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, РПЦ, УПЦ, гонения, Хроника репрессий, репрессии, Православие
"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине
15:02 19.12.2024 (обновлено: 15:11 19.12.2024)
Православную церковь на Украине уничтожают не верующие, а безбожники. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
Президент России констатировал гонения на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Являясь частью РПЦ, она переживает плохие времена.
"То, что происходит по РПЦ – это просто уникальная вещь. Это вопиющее нарушение прав человека, прав верующих", - констатировал Путин.
Он сравнил с расстрелом те меры, которые применены нынешними властями Украины к УПЦ
.
"Растерзание церкви на глазах всего мира. И все в мире предпочитают не замечать. Это ещё аукнется", - отметил российский лидер.
По его мнению, гонители православия на Украине не имеют ни этнической, ни религиозной принадлежности, и даже не могут считаться атеистами.
"Это же даже не атеисты - эти люди. Люди без всякой веры. Безбожники. Люди без роду, без племени. Им ничего не дорого. Им не дорого то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж".
По мнению Путина, люди на Украине дадут оценку таким деятелям.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.