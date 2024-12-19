https://ukraina.ru/20241219/1059775363.html

Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ

Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ

Как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-19T06:15

2024-12-19T06:15

2024-12-19T06:15

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На Кураховском направлении российская армия проводит операцию по классическим схемам, в которых решающую роль играет маневренность, внезапность и четкое взаимодействие родов войск, сообщил эксперт.Штурмовики расширяют свой прорыв в Зеленовку и закрепляются на новых рубежах. Наступление в этом районе позволило бойцам приблизиться ещё на четыре километра к трассе "Курахово — Запорожье", угрожая тыловым коммуникациям противника, указал он.Он отметил, что как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел.Также штурмовые группы установили контроль над Анновкой. В ходе боевых действий за этот населенный пункт была разбита 150-я бригада ВСУ. Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике, указал полковник запаса."В самом городе враг контролирует только промзону Кураховской ТЭС", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский отказался снижать возраст мобилизации украинцев — в материале Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059770604.html

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