Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059775363.html
Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
Как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-19T06:15
2024-12-19T06:15
новости
россия
курахово
геннадий алехин
всу
окружение
вс рф
донбасс
наступление
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044199040_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_aed00c936e442028d455fda7c4d70fa7.jpg
На Кураховском направлении российская армия проводит операцию по классическим схемам, в которых решающую роль играет маневренность, внезапность и четкое взаимодействие родов войск, сообщил эксперт.Штурмовики расширяют свой прорыв в Зеленовку и закрепляются на новых рубежах. Наступление в этом районе позволило бойцам приблизиться ещё на четыре километра к трассе "Курахово — Запорожье", угрожая тыловым коммуникациям противника, указал он.Он отметил, что как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел.Также штурмовые группы установили контроль над Анновкой. В ходе боевых действий за этот населенный пункт была разбита 150-я бригада ВСУ. Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике, указал полковник запаса."В самом городе враг контролирует только промзону Кураховской ТЭС", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский отказался снижать возраст мобилизации украинцев — в материале Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241218/1059770604.html
россия
курахово
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044199040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da2fe5841aec27eefc3a7428ed302614.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, геннадий алехин, всу, окружение, вс рф, донбасс, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Геннадий Алехин, ВСУ, окружение, ВС РФ, Донбасс, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ

06:15 19.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Кураховском направлении российская армия проводит операцию по классическим схемам, в которых решающую роль играет маневренность, внезапность и четкое взаимодействие родов войск, сообщил эксперт.
Штурмовики расширяют свой прорыв в Зеленовку и закрепляются на новых рубежах. Наступление в этом районе позволило бойцам приблизиться ещё на четыре километра к трассе "Курахово — Запорожье", угрожая тыловым коммуникациям противника, указал он.
"Южнее Курахово попала в окружение группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в том числе отряд спецназа. Согласно радиоперехватам противника, до окружения военнослужащие не менее восьми раз запрашивали команду отступить, но им было отказано", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел.
Также штурмовые группы установили контроль над Анновкой. В ходе боевых действий за этот населенный пункт была разбита 150-я бригада ВСУ. Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике, указал полковник запаса.
"В самом городе враг контролирует только промзону Кураховской ТЭС", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский отказался снижать возраст мобилизации украинцев — в материале Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Вчера, 19:20
Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решенийАмериканских законодателей, готовых отстаивать дальнейшее финансирование Украины, становится всё меньше, к тому же к власти через месяц придёт республиканец Дональд Трамп, известный противник трат на Киев. В этих условиях активизируются попытки западных политиков приблизить конец конфликта, и Владимиру Зеленскому, похоже, придётся принимать решение
 
НовостиРоссияКураховоГеннадий АлехинВСУокружениеВС РФДонбасснаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
06:12"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко
06:00Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
05:58Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем
05:45Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова
05:31Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте
05:30Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении
05:15"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова
05:06Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
05:00До Запорожья еще надо добраться: Ищенко о перспективах перемирия и освобождении "новых" регионов РФ
04:45Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском
04:30Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко
04:15Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт
04:00Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины
03:45Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию
03:30Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины
03:15Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии
19:25Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье
19:20Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решений
18:35Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада
Лента новостейМолния