Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
Как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Кураховском направлении российская армия проводит операцию по классическим схемам, в которых решающую роль играет маневренность, внезапность и четкое взаимодействие родов войск, сообщил эксперт.
Штурмовики расширяют свой прорыв в Зеленовку и закрепляются на новых рубежах. Наступление в этом районе позволило бойцам приблизиться ещё на четыре километра к трассе "Курахово — Запорожье", угрожая тыловым коммуникациям противника, указал он.
"Южнее Курахово попала в окружение группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в том числе отряд спецназа. Согласно радиоперехватам противника, до окружения военнослужащие не менее восьми раз запрашивали команду отступить, но им было отказано", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что как только завершилась операция вокруг Кураховского кармана, российская армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который может стремительно превратиться в полноценный котел.
Также штурмовые группы установили контроль над Анновкой. В ходе боевых действий за этот населенный пункт была разбита 150-я бригада ВСУ. Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике, указал полковник запаса.
"В самом городе враг контролирует только промзону Кураховской ТЭС", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.
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