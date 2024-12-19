Путин раскрыл секрет успеха в любом деле
© POOL
Комментируя работу программы "Время героев", в рамках которой бойцы СВО получают административные должности, президент Владимир Путин раскрыл секрет успеха: почему одни достигают высот в своем деле, в профессии, а другие нет
Путин вспомнил свои занятия в секции дзюдо в школьное время, когда тренер попросил подтянуться кто сколько сможет. В итоге не взял в секцию тех, кто поднялся меньшее количество раз, чем другие. В числе приглашенных на татами был и Путин. А тренер позже объяснил свое решение.
"Вы делали до последнего. Руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись. Ну прямо старались во всём. А там, кто побольше вас, посмотрел, что вы столько-то [сделали] — они подтянулись спокойно, а могли бы ещё. А они не боролись, они не отдавали себя", - вспомнил Путин.
15:00Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"Программа "Время героев" набирает обороты. Заявок поступает много, а первые, получившие управленческую работу в ее рамках, уже показывают свои успехи на местах. Об этом в ходе "Прямой линии-2024" сказал президент РФ Владимир Путин, уточнив, что идея создания этой программы пришла к нему во время встречи с бойцами