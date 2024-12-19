Путин раскрыл секрет успеха в любом деле

Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев" Программа "Время героев" набирает обороты. Заявок поступает много, а первые, получившие управленческую работу в ее рамках, уже показывают свои успехи на местах. Об этом в ходе "Прямой линии-2024" сказал президент РФ Владимир Путин, уточнив, что идея создания этой программы пришла к нему во время встречи с бойцами