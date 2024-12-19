Путин раскрыл секрет успеха в любом деле - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин раскрыл секрет успеха в любом деле
Путин раскрыл секрет успеха в любом деле - 19.12.2024 Украина.ру
Путин раскрыл секрет успеха в любом деле
Комментируя работу программы "Время героев", в рамках которой бойцы СВО получают административные должности, президент Владимир Путин раскрыл секрет успеха: почему одни достигают высот в своем деле, в профессии, а другие нет
2024-12-19T15:28
2024-12-19T15:28
новости
владимир путин
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
секрет
дзюдо
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Путин вспомнил свои занятия в секции дзюдо в школьное время, когда тренер попросил подтянуться кто сколько сможет. В итоге не взял в секцию тех, кто поднялся меньшее количество раз, чем другие. В числе приглашенных на татами был и Путин. А тренер позже объяснил свое решение.
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новости, владимир путин, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным, секрет, дзюдо
Новости, Владимир Путин, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным, секрет, дзюдо

Путин раскрыл секрет успеха в любом деле

15:28 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
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Комментируя работу программы "Время героев", в рамках которой бойцы СВО получают административные должности, президент Владимир Путин раскрыл секрет успеха: почему одни достигают высот в своем деле, в профессии, а другие нет
Путин вспомнил свои занятия в секции дзюдо в школьное время, когда тренер попросил подтянуться кто сколько сможет. В итоге не взял в секцию тех, кто поднялся меньшее количество раз, чем другие. В числе приглашенных на татами был и Путин. А тренер позже объяснил свое решение.
"Вы делали до последнего. Руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись. Ну прямо старались во всём. А там, кто побольше вас, посмотрел, что вы столько-то [сделали] — они подтянулись спокойно, а могли бы ещё. А они не боролись, они не отдавали себя", - вспомнил Путин.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
15:00
Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"Программа "Время героев" набирает обороты. Заявок поступает много, а первые, получившие управленческую работу в ее рамках, уже показывают свои успехи на местах. Об этом в ходе "Прямой линии-2024" сказал президент РФ Владимир Путин, уточнив, что идея создания этой программы пришла к нему во время встречи с бойцами
 
НовостиВладимир ПутинПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путинымсекретдзюдо
 
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