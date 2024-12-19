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Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом

Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом - 19.12.2024 Украина.ру

Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом

У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией

2024-12-19T14:52

2024-12-19T14:52

2024-12-19T14:53

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"Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле..., и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти тезисы были изложены, в том числе, в июньском моем выступлении", - отметил глава государства.Он напомнил о нелегитимности власти на Украине. Путин пояснил, что в конституции страны нет указаний на возможность продления полномочий президента без выборов даже во время действия военного положения. Продлены могут быть только полномочия Верховной Рады.

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новости, украина, владимир путин, россия, киев, владимир зеленский, рада, верховная рада