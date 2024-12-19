Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом - 19.12.2024 Украина.ру
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Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом
Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом - 19.12.2024 Украина.ру
Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом
У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
2024-12-19T14:52
2024-12-19T14:53
новости
украина
владимир путин
россия
киев
владимир зеленский
рада
верховная рада
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"Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле..., и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти тезисы были изложены, в том числе, в июньском моем выступлении", - отметил глава государства.Он напомнил о нелегитимности власти на Украине. Путин пояснил, что в конституции страны нет указаний на возможность продления полномочий президента без выборов даже во время действия военного положения. Продлены могут быть только полномочия Верховной Рады.
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новости, украина, владимир путин, россия, киев, владимир зеленский, рада, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Путин, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада

Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом

14:52 19.12.2024 (обновлено: 14:53 19.12.2024)
 
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У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
"Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле..., и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти тезисы были изложены, в том числе, в июньском моем выступлении", - отметил глава государства.
Он напомнил о нелегитимности власти на Украине. Путин пояснил, что в конституции страны нет указаний на возможность продления полномочий президента без выборов даже во время действия военного положения. Продлены могут быть только полномочия Верховной Рады.

"Если не с главой режима (если он сам нелегитимный), то с кем (разговаривать — ред.)? Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным — а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов", - объяснил президент.

 
НовостиУкраинаВладимир ПутинРоссияКиевВладимир ЗеленскийРадаВерховная Рада
 
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