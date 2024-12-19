Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом
14:52 19.12.2024 (обновлено: 14:53 19.12.2024)
У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
"Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле..., и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти тезисы были изложены, в том числе, в июньском моем выступлении", - отметил глава государства.
Он напомнил о нелегитимности власти на Украине. Путин пояснил, что в конституции страны нет указаний на возможность продления полномочий президента без выборов даже во время действия военного положения. Продлены могут быть только полномочия Верховной Рады.
"Если не с главой режима (если он сам нелегитимный), то с кем (разговаривать — ред.)? Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным — а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов", - объяснил президент.