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Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы

Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы - 19.12.2024 Украина.ру

Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы

У России уже есть список целей, которые стоят в приоритете для ударов по ним. Кол-центры на Украине, откуда звонят мошенники, чтобы "выманить" у россиян деньги, не входят в их число. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T14:55

2024-12-19T14:55

2024-12-19T14:55

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Один из журналистов отметил, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. "Вероятно, в колл-центрах просто свет пропадает", предположил корреспондент. Он задал президенту России вопрос, стоит ли в таком случае вносить эти колл-центры в список приоритетных целей ударов. Также по теме: Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян

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