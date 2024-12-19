Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы - 19.12.2024 Украина.ру
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Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы
Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы - 19.12.2024 Украина.ру
Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы
У России уже есть список целей, которые стоят в приоритете для ударов по ним. Кол-центры на Украине, откуда звонят мошенники, чтобы "выманить" у россиян деньги, не входят в их число. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T14:55
2024-12-19T14:55
новости
россия
владимир путин
впк
удары
мошенники
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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Один из журналистов отметил, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. "Вероятно, в колл-центрах просто свет пропадает", предположил корреспондент. Он задал президенту России вопрос, стоит ли в таком случае вносить эти колл-центры в список приоритетных целей ударов. Также по теме: Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян
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новости, россия, владимир путин, впк, удары, мошенники, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, ВПК, удары, мошенники, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы

14:55 19.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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У России уже есть список целей, которые стоят в приоритете для ударов по ним. Кол-центры на Украине, откуда звонят мошенники, чтобы "выманить" у россиян деньги, не входят в их число. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
Один из журналистов отметил, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. "Вероятно, в колл-центрах просто свет пропадает", предположил корреспондент.
Он задал президенту России вопрос, стоит ли в таком случае вносить эти колл-центры в список приоритетных целей ударов.
"Нет. В списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты ВПК. Также могут быть и центры принятия решений. На колл-центры боезапасы мы тратить не будем. Нужно принимать [меры по борьбе с мошенниками] внутри РФ", — ответил Путин.
Также по теме: Путин рассказал о планах помешать телефонным мошенникам обманывать россиян
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВПКударымошенникиПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
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