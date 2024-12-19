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"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом - 19.12.2024 Украина.ру
"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
Британский премьер-министр сорвал договорённости Москвы и Киева в Стамбуле и согласившиеся воевать с Россией уже заканчиваются. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T13:54
2024-12-19T13:54
2024-12-19T13:58
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Журналист из США задал президенту России три вопроса, один из которых касался перспектив переговоров о мире между Москвой и Киевом. Владимир Путин напомнил ему, что российская сторона уже вела переговоры в Турции с украинской стороной в начале СВО.Он припомнил об истории срыва Стамбульских договорённостей Москвы и Киева и той деструктивной роли, которую при этом сыграл официальный Лондон.По его словам, Москва всегда готова к переговорам – Киев не готов ник переговорам, ни к компромиссам.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря
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новости, москва, россия, киев, владимир путин, борис джонсон, британия, сво, переговоры
Новости, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Борис Джонсон, Британия, СВО, переговоры
"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
13:54 19.12.2024 (обновлено: 13:58 19.12.2024)
Британский премьер-министр сорвал договорённости Москвы и Киева в Стамбуле и согласившиеся воевать с Россией уже заканчиваются. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
Журналист из США задал президенту России три вопроса, один из которых касался перспектив переговоров о мире между Москвой и Киевом. Владимир Путин напомнил ему, что российская сторона уже вела переговоры в Турции с украинской стороной в начале СВО.
"Политика есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Просто противная сторона отказалась от переговоров", - сказал Путин.
Он припомнил об истории срыва Стамбульских договорённостей Москвы и Киева и той деструктивной роли, которую при этом сыграл официальный Лондон
.
"Мы договорились в Стамбуле и украинская сторона парафировала этот документ, но потом отказалась - приехал ваш союзник Борис Джонсон и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Уже заканчиваются те, кто готов воевать", - сказал президент России.
По его словам, Москва всегда готова к переговорам – Киев не готов ник переговорам, ни к компромиссам.