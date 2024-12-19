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"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом

"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом - 19.12.2024 Украина.ру

"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом

Британский премьер-министр сорвал договорённости Москвы и Киева в Стамбуле и согласившиеся воевать с Россией уже заканчиваются. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T13:54

2024-12-19T13:54

2024-12-19T13:58

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Журналист из США задал президенту России три вопроса, один из которых касался перспектив переговоров о мире между Москвой и Киевом. Владимир Путин напомнил ему, что российская сторона уже вела переговоры в Турции с украинской стороной в начале СВО.Он припомнил об истории срыва Стамбульских договорённостей Москвы и Киева и той деструктивной роли, которую при этом сыграл официальный Лондон.По его словам, Москва всегда готова к переговорам – Киев не готов ник переговорам, ни к компромиссам.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря

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новости, москва, россия, киев, владимир путин, борис джонсон, британия, сво, переговоры