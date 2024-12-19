https://ukraina.ru/20241219/1059806580.html

Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"

Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев" - 19.12.2024 Украина.ру

Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"

Программа "Время героев" набирает обороты. Заявок поступает много, а первые, получившие управленческую работу в ее рамках, уже показывают свои успехи на местах. Об этом в ходе "Прямой линии-2024" сказал президент РФ Владимир Путин, уточнив, что идея создания этой программы пришла к нему во время встречи с бойцами

2024-12-19T15:00

2024-12-19T15:00

2024-12-19T15:41

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Он уточнил, что в первый этап работы программы поступило 43 тысячи заявок. Их них отобрали 83 человека. Президент подчеркнул, что бойцы - все достойные, однако для управленческой работы требуется не только желание, но и опыт административной работы и соответствующее образование. А вот ограничение физических возможностей - не помеха работе, подчеркнул глава государства.Он добавил, что уже идет отбор на второй этап: подано 15 тысяч заявок.В начале октября Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).

https://ukraina.ru/20241219/1059790265.html

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новости, россия, донецкая народная республика, владимир путин, артем жога