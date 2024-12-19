Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев" - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"
Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев" - 19.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"
Программа "Время героев" набирает обороты. Заявок поступает много, а первые, получившие управленческую работу в ее рамках, уже показывают свои успехи на местах. Об этом в ходе "Прямой линии-2024" сказал президент РФ Владимир Путин, уточнив, что идея создания этой программы пришла к нему во время встречи с бойцами
2024-12-19T15:00
2024-12-19T15:41
новости
россия
донецкая народная республика
владимир путин
артем жога
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Он уточнил, что в первый этап работы программы поступило 43 тысячи заявок. Их них отобрали 83 человека. Президент подчеркнул, что бойцы - все достойные, однако для управленческой работы требуется не только желание, но и опыт административной работы и соответствующее образование. А вот ограничение физических возможностей - не помеха работе, подчеркнул глава государства.Он добавил, что уже идет отбор на второй этап: подано 15 тысяч заявок.В начале октября Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).
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донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, владимир путин, артем жога
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Артем Жога

Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"

15:00 19.12.2024 (обновлено: 15:41 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Программа "Время героев" набирает обороты. Заявок поступает много, а первые, получившие управленческую работу в ее рамках, уже показывают свои успехи на местах. Об этом в ходе "Прямой линии-2024" сказал президент РФ Владимир Путин, уточнив, что идея создания этой программы пришла к нему во время встречи с бойцами

"Я посмотрел на них и подумал: вот оно кадровое будущее страны!" - сказал Путин.

Он уточнил, что в первый этап работы программы поступило 43 тысячи заявок. Их них отобрали 83 человека. Президент подчеркнул, что бойцы - все достойные, однако для управленческой работы требуется не только желание, но и опыт административной работы и соответствующее образование. А вот ограничение физических возможностей - не помеха работе, подчеркнул глава государства.
"У них (у бойцов. - Ред.) глаза горят, они хотят и могут работать активно. Современная медицина позволяет это делать практически без исключений. Надо им только помочь", - отметил Путин.
Он добавил, что уже идет отбор на второй этап: подано 15 тысяч заявок.
В начале октября Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.
В числе первых назначение получили Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
12:49
Кадровый вопрос: Путин ответил, что ждет военные учебные заведения страны Самый первый вопрос из зала во время "Прямой линии-2024" задала представитель портала "15 регион" из Северной Осетии Алина Хасаева. Он коснулся судьбы учебных заведений, которые готовят военных и силовиков
 
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