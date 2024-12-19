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Путин ответил на мигрантский вопрос

Путин ответил на мигрантский вопрос - 19.12.2024 Украина.ру

Путин ответил на мигрантский вопрос

Вопрос миграции в России "очень чувствительный и острый", отметил во время "Прямой линии-2024" президент страны Владимир Путин. И эта проблема должна решаться с двух сторон: экономической и правоохранительной

2024-12-19T14:36

2024-12-19T14:36

2024-12-19T14:37

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Миграционный вопрос главе государства задала краснодарский журналист Марина Смирнова из газеты "Огни Кубани". Она отметила, что ее регион очень дружный, многонациональный, но проблема мигрантов все же существует. Она уточнила, что в области есть ограничения на работу иностранцев, в то же время есть кадровый дефицит, и попросила президента обозначить пути решения сложившейся ситуации.Путин отметил, что миграционный вопрос в России "очень чувствительный и острый". С другой стороны, рабочих рук в стране не хватает: кадровый дефицит оценивается в сотни тысяч человек."Выход какой? Первое. Для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. И не нужно будет привлекать большое количество мигрантов. Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучения русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам работать с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. Ну и конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории. Требования, чтобы они уважали людей, в среде которых они живут", - сказал Путин.Он уточнил, что отдельные шаги в этом направлении уже сделаны: Госдума приняла закон, позволяющий не зачислять детей мигрантов в российские школы без знания русского языка."Как можно ребенка учить, если он не владеет русским языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить? Поэтому здесь нужно, чтобы и людей не ущемляли, которые приезжают, чтобы были обеспечены их права, но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. И они не чувствовали бы себя в состоянии дискомфорта. Много вопросов, и конечно, правительство должно уделить этому больше внимания", - заключил Путин.Он резюмировал, что эта работа уже ведется, и даже были предложения по созданию отдельного ведомства, которое бы отвечало за вопросы миграции. Однако, уверен, президент, с этой проблемой по силам справиться МВД.

https://ukraina.ru/20241210/1059545309.html

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новости, россия, центральная азия, владимир путин, госдума, мвд, мигранты, трудовые мигранты, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным