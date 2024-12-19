Путин ответил на мигрантский вопрос - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин ответил на мигрантский вопрос
Путин ответил на мигрантский вопрос - 19.12.2024 Украина.ру
Путин ответил на мигрантский вопрос
Вопрос миграции в России "очень чувствительный и острый", отметил во время "Прямой линии-2024" президент страны Владимир Путин. И эта проблема должна решаться с двух сторон: экономической и правоохранительной
2024-12-19T14:36
2024-12-19T14:37
новости
россия
центральная азия
владимир путин
госдума
мвд
мигранты
трудовые мигранты
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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Миграционный вопрос главе государства задала краснодарский журналист Марина Смирнова из газеты "Огни Кубани". Она отметила, что ее регион очень дружный, многонациональный, но проблема мигрантов все же существует. Она уточнила, что в области есть ограничения на работу иностранцев, в то же время есть кадровый дефицит, и попросила президента обозначить пути решения сложившейся ситуации.Путин отметил, что миграционный вопрос в России "очень чувствительный и острый". С другой стороны, рабочих рук в стране не хватает: кадровый дефицит оценивается в сотни тысяч человек."Выход какой? Первое. Для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. И не нужно будет привлекать большое количество мигрантов. Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучения русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам работать с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. Ну и конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории. Требования, чтобы они уважали людей, в среде которых они живут", - сказал Путин.Он уточнил, что отдельные шаги в этом направлении уже сделаны: Госдума приняла закон, позволяющий не зачислять детей мигрантов в российские школы без знания русского языка."Как можно ребенка учить, если он не владеет русским языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить? Поэтому здесь нужно, чтобы и людей не ущемляли, которые приезжают, чтобы были обеспечены их права, но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. И они не чувствовали бы себя в состоянии дискомфорта. Много вопросов, и конечно, правительство должно уделить этому больше внимания", - заключил Путин.Он резюмировал, что эта работа уже ведется, и даже были предложения по созданию отдельного ведомства, которое бы отвечало за вопросы миграции. Однако, уверен, президент, с этой проблемой по силам справиться МВД.
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новости, россия, центральная азия, владимир путин, госдума, мвд, мигранты, трудовые мигранты, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Госдума, МВД, мигранты, трудовые мигранты, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на мигрантский вопрос

14:36 19.12.2024 (обновлено: 14:37 19.12.2024)
 
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Вопрос миграции в России "очень чувствительный и острый", отметил во время "Прямой линии-2024" президент страны Владимир Путин. И эта проблема должна решаться с двух сторон: экономической и правоохранительной
Миграционный вопрос главе государства задала краснодарский журналист Марина Смирнова из газеты "Огни Кубани". Она отметила, что ее регион очень дружный, многонациональный, но проблема мигрантов все же существует. Она уточнила, что в области есть ограничения на работу иностранцев, в то же время есть кадровый дефицит, и попросила президента обозначить пути решения сложившейся ситуации.
Путин отметил, что миграционный вопрос в России "очень чувствительный и острый". С другой стороны, рабочих рук в стране не хватает: кадровый дефицит оценивается в сотни тысяч человек.
"Выход какой? Первое. Для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. И не нужно будет привлекать большое количество мигрантов. Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучения русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам работать с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. Ну и конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории. Требования, чтобы они уважали людей, в среде которых они живут", - сказал Путин.
Он уточнил, что отдельные шаги в этом направлении уже сделаны: Госдума приняла закон, позволяющий не зачислять детей мигрантов в российские школы без знания русского языка.
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 15:03
За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школыГосударственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторы законопроекта - председатель парламента Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, а также главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы
"Как можно ребенка учить, если он не владеет русским языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить? Поэтому здесь нужно, чтобы и людей не ущемляли, которые приезжают, чтобы были обеспечены их права, но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. И они не чувствовали бы себя в состоянии дискомфорта. Много вопросов, и конечно, правительство должно уделить этому больше внимания", - заключил Путин.
Он резюмировал, что эта работа уже ведется, и даже были предложения по созданию отдельного ведомства, которое бы отвечало за вопросы миграции. Однако, уверен, президент, с этой проблемой по силам справиться МВД.
 
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