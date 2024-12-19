Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада
14:03 19.12.2024 (обновлено: 14:11 19.12.2024)
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
БРИКС не работает против кого-либо и не является инструментом, направленным против Запада. Такое заявление во время "Прямой линии-2024" сделал президент РФ Владимир Путин
"Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за", - сказал глава государства, добавив, что работа БРИКС выстраивается на взаимоуважении, все решения принимаются консенсусом.
На уточняющий вопрос из зала о планах создать штаб-квартиру БРИКС, Путин сказал, что пока таких намерений нет, "есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в целях организации.
20 ноября, 18:39БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?Хищничество заложено в основе коллективного Запада, поэтому он стремится насильно уравнять все страны, но скоро этому придет конец. У России же цель другая: объединение стран мира на основе духовных ценностей.
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.