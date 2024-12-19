Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада
Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада - 19.12.2024 Украина.ру
Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада
БРИКС не работает против кого-либо и не является инструментом, направленным против Запада. Такое заявление во время "Прямой линии-2024" сделал президент РФ Владимир Путин
2024-12-19T14:03
2024-12-19T14:11
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брикс
владимир путин
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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На уточняющий вопрос из зала о планах создать штаб-квартиру БРИКС, Путин сказал, что пока таких намерений нет, "есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в целях организации.В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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новости, запад, россия, брикс, владимир путин, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Запад, Россия, БРИКС, Владимир Путин, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада

14:03 19.12.2024 (обновлено: 14:11 19.12.2024)
 
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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БРИКС не работает против кого-либо и не является инструментом, направленным против Запада. Такое заявление во время "Прямой линии-2024" сделал президент РФ Владимир Путин

"Мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за", - сказал глава государства, добавив, что работа БРИКС выстраивается на взаимоуважении, все решения принимаются консенсусом.

На уточняющий вопрос из зала о планах создать штаб-квартиру БРИКС, Путин сказал, что пока таких намерений нет, "есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в целях организации.
20 ноября, 18:39
БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?Хищничество заложено в основе коллективного Запада, поэтому он стремится насильно уравнять все страны, но скоро этому придет конец. У России же цель другая: объединение стран мира на основе духовных ценностей.
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
 
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