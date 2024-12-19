БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?

Хищничество заложено в основе коллективного Запада, поэтому он стремится насильно уравнять все страны, но скоро этому придет конец. У России же цель другая: объединение стран мира на основе духовных ценностей.