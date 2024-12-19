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Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин

Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин - 19.12.2024 Украина.ру

Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин

Google и YouTube сами создали для себя проблемы в России: им нужно соблюдать законы страны, если они желают быть представленными на ее территории. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T15:13

2024-12-19T15:13

2024-12-19T15:13

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Он добавил, что конкуренцию зарубежным платформам могут представить и ВК, и Телеграм, и Рутуб, которые постоянно развиваются и совершенствуются. Другие темы, которые поднял российский лидер: Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы

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