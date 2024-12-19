https://ukraina.ru/20241219/1059807701.html
Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин
Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин - 19.12.2024 Украина.ру
Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин
Google и YouTube сами создали для себя проблемы в России: им нужно соблюдать законы страны, если они желают быть представленными на ее территории. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T15:13
2024-12-19T15:13
2024-12-19T15:13
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Он добавил, что конкуренцию зарубежным платформам могут представить и ВК, и Телеграм, и Рутуб, которые постоянно развиваются и совершенствуются. Другие темы, которые поднял российский лидер: Список приоритетных целей: Путин ответил, на что Россия не собирается тратить боезапасы
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, youtube, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным, соцсети
Новости, Россия, Владимир Путин, Youtube, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным, соцсети
Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин
Google и YouTube сами создали для себя проблемы в России: им нужно соблюдать законы страны, если они желают быть представленными на ее территории. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"