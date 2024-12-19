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Живые пианисты: У них продолжается бой

Живые пианисты: У них продолжается бой - 19.12.2024 Украина.ру

Живые пианисты: У них продолжается бой

Многие порядочные люди, как работающие в СМИ, так и пишущие в социальных сетях "от себя" - потому, что пишется, а люди читают и значит это кому-то нужно, неоднократно публично громко жалели, что шереметьевское сито не ввели раньше.

2024-12-19T14:22

2024-12-19T14:22

2024-12-19T14:22

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германия

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владимир путин

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По их мнению, это позволило бы избавить российское информационное пространство от некоторого количества сотников майдана, поэтов майдана, юристов майдана, журналистов майдана и волонтёров майдана, у которых не сложились отношения с украинским майданом после его победы, и они перебрались в Россию, где занялись привычным делом – борьбой за справедливость.Не беру их борьбу за справедливость в кавычки, поскольку многие из них верят, что они именно за неё всю жизнь и сражаются. С 2004 года я много раз писал, что даже единожды выйти на майдан (именно не симпатизировать "борцам с режимом" в душе, а выйти на майдан) мог или дурак, или мерзавец. Дурак не понимал, что разрушает своё будущее, будущее своих детей и внуков, всех граждан, разрушаемой им на майдане страны, а мерзавец всё понимал, но рассчитывал на чужом несчастье построить собственное счастье.Тем не мене все, выходившие на майдан (даже те, кто выходил заработать), как правило, считали, что они находятся на стороне добра, прогресса, справедливости. Такое не впервые случается и далеко не только у нас, в не к ночи будь помянутом 1917 году, революционеры (далеко не одни только большевики) вдохновенно расстреливали и грабили кого попало, считая, что таким образом приближают всеобщее счастье. Дело в том, что в любом обществе есть достаточно высокий, (до 10-15%) процент людей, чья психическая организация постоянно толкает их на поиск лучшего будущего для всего человечества. Непременно для всего человечества. Достичь же они его считают возможным любой ценой – ведь это вечное счастье для всех уже завтра, потому "за ценой не постоим".Именно поэтому я никогда не буду до конца доверять "раскаявшимся", "прозревшим", "изменившим взгляды", бывшим майданарбайтерам. Не потому, что они лгут – кто-то лжёт, но большинство искренне считают, что изменили взгляды. На самом деле ничего они не изменили. Они сменили только сторону конфликта. Но сам конфликт, кризис нужен им как вода рыбе. Без кризиса, без борьбы они чахнут и умирают. Им нужна великая цель и борьба. Многие из них действительно готовы умереть за свою цель (сегодня за одну, завтра за другую).Это те, кого умилявшийся ими Лев Гумилёв называл пассионариями – люди сами не способные нормально жить и другим не дающие. Им всё время надо что-то ниспровергать, кого-то завоёвывать, в крайнем случае греметь глаголом с трибуны, писать картины, книги, стихи, ставить пьесы. Большинство из них бездарны, как творцы. Хоть изредка встречаются среди них и настоящие таланты. Они вслух презирают быт, через губу говорят о "мещанском уюте", идеализируют "спавшего на гвоздях" Рахметова, который всю жизнь был чем-то (не пойми чем) страшно занят, принципиально ел лишь "то, что доступно простому народу", хоть дорогие сигары курить не бросил, но ничего полезного для отечества так и не сделал, а принёс лишь вред, развращая своим примером молодёжь и подрывая устои общества и государства.Выбор пассионарием "главной идеи жизни" случаен, но он отдаётся ей со всей страстью душевной. Меняют политические взгляды они редко, но если меняют, то вырывают старые с кровью. Не случайно в Германии 30-х годов, пока было неясно на чью сторону (коммунистов или нацистов) склонится чаша весов, было зафиксировано несколько (очень немного) переходов от одних к другим и обнаружено, что самыми убеждёнными нацистами становились бывшие коммунисты, а самыми убеждёнными коммунистами бывшие нацисты (если, конечно, переход был идейным, осмысленным и добровольным). Впрочем эту особенность подметили ещё евреи в средние века, утверждавшие, что самые страшные (убеждённые и неумолимые) антисемиты происходят из выкрестов.Не верю же я до конца этим убеждённым в своей правоте (каждый раз новой) людям и считаю их опасными для общества и государства потому, что, хоть они этого и не знают (и даже меняя взгляды не признают) им всё равно какую революцию делать, лишь бы "расшевелить мещанское болото", лишь бы "взвейся/развейся", да кровь, да пожар, да грабёж, ласково именуемый "экспроприацией". Их быт до конца жизни неустроен, бивак он и есть бивак, но ценности к себе в нору они тянут активно. Потом эти ценности могут гнить и пропадать, как продукты в жилище Гобсека, но мало какой пассионарий (кроме вымышленных книжных героев) в реальной жизни удержался, чтобы при первой же возможности не вознаградить самого себя за "труды на благо человечества".В общем, эти люди – живая демонстрация того, куда вымощена дорога благими намерениями. Кроме того, они скандальны, амбициозны (каждый – спаситель мира, не меньше), хамоваты, числят врагами всех, кто не признаёт их исключительность, а врагов готовы растерзать, пока же растерзать не получается вдохновенно обливают их грязью при первом удобном случае.Поэтому я прекрасно понимаю коллег, которые пытаются активно бороться с этой напастью. Особенно с прибывшими с Украины "героями майдана", бросившимися учить русских, которых вчера ещё считали унтерменшами, как правильно родину любить. В России своих-то хватало, прямо с Болотной в патриоты переписавшихся, а тут ещё горластые провинциалы без комплексов понаехали.Понимаю, но не борюсь с этой майданной пассионарной саранчой (просто публично препарирую её), потому, что, по моему мнению, в нынешних условиях это бессмысленно и даже вредно. Такое количество перекрасившихся пассионариев (как российских, так и прибывших), не может быть случайной ошибкой, тем более, что среди прибывших должны были обязательно затесаться агенты СБУ. Если спецслужбы позволяют им резвиться, значит их контролируют, пустить дело на самотёк они не могут.Конечно, как историк я знаю, что контроль спецслужб бывает эффективным до поры до времени. Охранное отделение тоже контролировало революционеров. Контролировало надёжнейшим образом – знало всех наперечёт, в каждой партии в руководящих органах и практически в каждой ячейке на местах имело осведомителя, а то и не одного (бедный Бурцев вспотел разоблачать). И предательства в Охране не было. Об этом свидетельствует тот факт, что после переворота, стараниями их бывших осведомителей почти никто из сотрудников не выжил (чтобы не разоблачил "борцов за народное дело").Их вырезали так надёжно, что нынешние российские спецслужбы ведут свою историю от куда мене эффективного ЧК, хоть страна и строй, который ЧК охраняло давно канули в Лету, а официально нынешняя Россия считает своими предшественниками не только СССР, но и все русские государства, с древнейших времён, включая Российскую империю, поэтому вроде бы было логично вести историю от первых спецслужб (как флот от ботика Петра), а не с середины "большого пути". Но от Охраны действительно не осталось никаких преемников, современные спецслужбы России действительно не могут протянуть руку в прошлое дальше ЧК. Пассионарии постарались.В критический момент оказалось, что вся осведомлённость Охраны яйца выеденного не стоит, поскольку глубокий кризис всколыхнул массы и за пассионариями на майдан в 1917 году вышел народ. Народ же нельзя остановить осведомлённостью. Можно пулемётами, но затем нужна позитивная программа реформ, иначе власть всё равно провиснет.Так вот, в нынешней России пока нет такого общественного кризиса, который позволил бы пассионариям на майдане опереться на народ. В России сейчас даже патриотический майдан не проходит: если вопрос ставится ребром, то между пассионариями и Путиным народ выбирает Путина.Поэтому сегодня, всю майданную саранчу, ставшую суперпатриотами России и врагами бандеровщины, можно и нужно использовать в мирных целях. Уверен, что спецслужбы используют. Сегодня от них не требуется даже формальное согласие сотрудничать. Достаточно просто за ними наблюдать.Характер не позволяет им сидеть тихо – они должны быть на информационной передовой, они должны нести в социальных сетях "обжигающую правду". У них есть подписчики. Нет необходимости даже знать каждого поименно (хоть сегодня нетрудно всех установить). Задача спецслужб, борющихся с супостатом внутренним не пересажать всех недовольных, а контролировать процесс и сигнализировать руководству о случаях нарастания недовольства (локальных или общенациональном) для принятия мер, причём не карательных, а предупредительных экономических и политических акций, возвращающих общество в состояние нормального баланса.В этом плане майданные пассионарии со своими подписчиками и своей "обжигающей правдой" - незаменимый лакмус. Конечно, периодически они начинают наглеть от собственной безнаказанности, но всегда бывает достаточно надавать по ушам самому наглому и авторитетному, как остальные притихают. Всхлипывают периодически по "невинно осуждённому", но своё с ним знакомство и свою поддержку его идей не педалируют. А потом, у пассионариев "властители дум" быстро меняются. Свято место пусто не бывает – на смену уехавшему или посаженому приходит новый, поначалу куда менее наглый и более аккуратный.Вот поэтому и только поэтому я не считаю нужным тратить силы, нервы и время на борьбу с частью общества по определению вредной и опасной, но которую можно использовать в мирных целях. Есть кому ими заниматься, и пока эффективность использования государством "буревестников революции" разных видов и расцветок у меня сомнения не вызывает, не думаю, что беспредметная ругань в соцсетях с тусовкой профессиональных хамов на потеху невзыскательной публике (преимущественно массовке тех же хамов) может быть полезна.Но это не значит, что мы должны терять бдительность и полностью отказываться от общественного контроля. Не стрелять в пианиста и вообще не обращать внимания на то, что он творит – разные вещи. Провал Охраны в начале ХХ века как раз и был обусловлен тем, что профессионалы политического сыска слишком положились на свой профессионализм и утратили связь с защищаемым ими обществом. В результате в ключевой момент общество оказалось не на их стороне.Наблюдать за ними надо, и надо быть готовыми им активно противодействовать, когда они вдруг позовут народ на "патриотический майдан". Пару раз уже пытались, даже марш на Москву устроили полтора года назад.Потому, что в своём стремлении к лучшему, они, если дать им выйти из-под контроля, легко разнесут всю страну, убивая и грабя "во имя светлого будущего" не только тех, кто им оппонировал или их игнорировал, но и тех, кто их поддерживал.Но пока всё спокойно, а любой скандал с их участием идёт им на пользу, повышая их узнаваемость и популярность среди люмпен-интеллигенции и люмпен-пролетариата, любящих скандалы и всегда поддерживающих хамов. Они часто сами затевают скандалы, как только чувствуют, что подписчики начинают терять к ним интерес. Поскольку же большинство из них кормится на СВО (легко нести "окопную правду" мирному обществу, незнакомому с ситуацией в окопах), а СВО подходит к концу, перманентный скандал, как способ удержания аудитории, становится для них необходим.Не дайте себя спровоцировать. Просто игнорируйте. Они не боятся скандала, они любят скандал, они не могут пережить равнодушия. Равнодушие ввергает их в депрессию и заставляет размышлять о суициде, скандал же для них, что свежая кровь для вампира. Они сразу становятся румяными, бодрыми и с новыми силами бросаются в борьбу за "светлое будущее для всего человечества". Той его части, которая переживёт их борьбу и, увидев "светлое будущее", позавидует тем, кто не пережил.Об угрозах, которые, по мнению Ростислава Ищенко, несет России Украина - в статье "Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла - 17.12.2024 Украина.ру"

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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россия, германия, украина, владимир путин, ростислав ищенко, сбу, мнения