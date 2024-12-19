Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом

"Вы сказали, покушение. Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан РФ. И в Курске сейчас, когда они расстреливают мирных граждан, имеется в виду в Курской области и на других территориях России, убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждения подобных терактов. Но я благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили", - отреагировал Владимир Путин.