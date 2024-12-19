Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
13:56 19.12.2024 (обновлено: 14:02 19.12.2024)
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Во время "прямой линии-2024" журналист американского издания NBC Кир Сименс задал вопрос российскому лидеру Владимиру Путину, в котором в том числе упомянул про "генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе"
"Вы сказали, покушение. Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан РФ. И в Курске сейчас, когда они расстреливают мирных граждан, имеется в виду в Курской области и на других территориях России, убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждения подобных терактов. Но я благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили", - отреагировал Владимир Путин.
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.