Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом - 19.12.2024 Украина.ру
Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
Во время "прямой линии-2024" журналист американского издания NBC Кир Сименс задал вопрос российскому лидеру Владимиру Путину, в котором в том числе упомянул про "генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе"
2024-12-19T13:56
2024-12-19T14:02
новости
россия
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москва
владимир путин
журналист
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
убийство
теракт
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В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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новости, россия, сша, москва, владимир путин, журналист, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным, убийство, теракт
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, журналист, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным, убийство, теракт

Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом

13:56 19.12.2024 (обновлено: 14:02 19.12.2024)
 
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Во время "прямой линии-2024" журналист американского издания NBC Кир Сименс задал вопрос российскому лидеру Владимиру Путину, в котором в том числе упомянул про "генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе"
"Вы сказали, покушение. Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан РФ. И в Курске сейчас, когда они расстреливают мирных граждан, имеется в виду в Курской области и на других территориях России, убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждения подобных терактов. Но я благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили", - отреагировал Владимир Путин.
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
13:49
Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить ТрампуЖурналист американского издания NBC Кир Сименс во время "Прямой линии-2024" спросил президента РФ Владимира Путина, что тот может предложить вновь избранному лидеру США
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
 
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