Россия продолжит привлечение в страну носителей традиционных ценностей - 19.12.2024 Украина.ру
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Россия продолжит привлечение в страну носителей традиционных ценностей
Россия продолжит привлечение в страну носителей традиционных ценностей - 19.12.2024 Украина.ру
Россия продолжит привлечение в страну носителей традиционных ценностей
Следует работать с соотечественниками за рубежом и совершенствовать миграционные механизмы, привлекая в Россию квалифицированных специалистов и носителей традиционных ценностей. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T14:41
2024-12-19T14:41
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владимир путин
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трудовые мигранты
миграционная служба
соотечественники
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По словам президента, Русский мир помогает России, в том числе в решении миграционных вопросов. Путин отметил, что следует работать с теми, кто чувствует себя частью Русского мира, владеет русским языком, является российским соотечественником за рубежом.По его словам, в России для этого разработана специальная программа. Однако в целом следует совершенствовать эти миграционные механизмы в партнёрстве со среднеазиатскими постсоветскими республиками."То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона", - пояснил Путин.По его словам, таких проблем не наблюдается в новых регионах России, среди переехавших в Россию с Украины. Отметил большой миграционный приток с украинской территории.По его словам, в этом нет шутки и украинцев в России действительно много."Вполне это может быть - имею в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам. Это миллионы людей,- констатировал он. - В целом, у нас сейчас примерно столько же, сколько на Украине сейчас украинцев проживают".Президент России выделил два аспекта миграционной проблемы - экономический и правоохранительный."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
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новости, россия, украина, крым, владимир путин, сво, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, соотечественники, русскоязычные, русский язык, русская традиция, русский, русский мир, цивилизация
Новости, Россия, Украина, Крым, Владимир Путин, СВО, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, соотечественники, русскоязычные, Русский язык, русская традиция, русский, Русский мир, цивилизация

Россия продолжит привлечение в страну носителей традиционных ценностей

14:41 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
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Следует работать с соотечественниками за рубежом и совершенствовать миграционные механизмы, привлекая в Россию квалифицированных специалистов и носителей традиционных ценностей. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
По словам президента, Русский мир помогает России, в том числе в решении миграционных вопросов. Путин отметил, что следует работать с теми, кто чувствует себя частью Русского мира, владеет русским языком, является российским соотечественником за рубежом.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники, в том числе и те, кто является носителями наших традиционных ценностей", - сказал президент России.
По его словам, в России для этого разработана специальная программа. Однако в целом следует совершенствовать эти миграционные механизмы в партнёрстве со среднеазиатскими постсоветскими республиками.
"То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона", - пояснил Путин.
По его словам, таких проблем не наблюдается в новых регионах России, среди переехавших в Россию с Украины. Отметил большой миграционный приток с украинской территории.
"Мне кажется, что в России проживает столько же, сколько на Украине, если не больше", - сказал Путин.
По его словам, в этом нет шутки и украинцев в России действительно много.
"Вполне это может быть - имею в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам. Это миллионы людей,- констатировал он. - В целом, у нас сейчас примерно столько же, сколько на Украине сейчас украинцев проживают".
Президент России выделил два аспекта миграционной проблемы - экономический и правоохранительный.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
 
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