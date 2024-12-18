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Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт

Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт - 18.12.2024 Украина.ру

Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт

В результате конфликта Украина потеряет треть своих территорий. Таким мнением поделился в ходе заседания комитета парламента по европейским делам премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает словацкий портал Denník N

2024-12-18T14:16

2024-12-18T14:16

2024-12-18T14:16

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"Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - заверил Фицо.На днях в другом интервью он назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева.Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.Подробнее - в материале Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, словакия, роберт фицо, нато