Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт - 18.12.2024 Украина.ру
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Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт
Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт - 18.12.2024 Украина.ру
Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт
В результате конфликта Украина потеряет треть своих территорий. Таким мнением поделился в ходе заседания комитета парламента по европейским делам премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает словацкий портал Denník N
2024-12-18T14:16
2024-12-18T14:16
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"Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - заверил Фицо.На днях в другом интервью он назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева.Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.Подробнее - в материале Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, словакия, роберт фицо, нато
Новости, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, НАТО

Фицо рассказал, чем для Украины закончится конфликт

14:16 18.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В результате конфликта Украина потеряет треть своих территорий. Таким мнением поделился в ходе заседания комитета парламента по европейским делам премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает словацкий портал Denník N
"Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории", - заверил Фицо.
На днях в другом интервью он назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева.
Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.
Подробнее - в материале Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоНАТО
 
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