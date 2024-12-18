Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
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Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова
Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру
Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова
Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, сомнений нет.
2024-12-18T14:37
2024-12-18T14:37
интервью
россия
узбекистан
средняя азия
игорь кириллов
александр дюков
александр перенджиев
сбу
госдума
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.В Москве 17 декабря в результате теракта около жилого дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Вскоре был задержан исполнитель теракта. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный СБУ. Прямую трансляцию убийства российских офицеров смотрели его кураторы в Днепропетровске. В награду за теракт ему пообещали 100 тысяч долларов США и выезд для в одну из стран Евросоюза.- Александр Решидеович, к кому больше вопросов в этой ситуации, к миграционной политике РФ или к спецслужбам, которые должны выявлять террористов?- Спецслужбы не могут приставить к каждому человеку, занимающему высокий пост, круглосуточную охрану. Водитель Кириллова погиб вместе с генералом. Физически невозможно обеспечить безопасность, когда мы не знаем, кто станет объектом нападения. А людей, в отношении которых могут совершить теракты, у нас очень много.Гораздо больше вопросов возникает не к спецслужбам, а к нашей миграционной политике. Непосредственный исполнитель был завербован СБУ. На видео он абсолютно спокойно рассказывает, как согласился совершить убийство, это не вызывает у него никаких моральных терзаний.Проблема не столь очевидна, но тем не менее она есть. В республиках Средней Азии со школьной скамьи воспитывается негативное отношение к России. Не так давно я анализировал узбекские учебники по истории. Поразило, что там говорится не только о колониальном гнете в царские времена, но и то, что в советское время этот гнет только усилился. Русским в курсе истории отведено место угнетателей.И в этом случае (убийство генерала Кириллова гражданином Узбекистана) мы сталкиваемся именно с таким специфическим отношением, воспитанным абсолютно системно.Здесь нет легких рецептов. Такие резонансные теракты мы увидим еще, к сожалению, неоднократно. Мы уже увидели два резонансных теракта, совершенных мигрантами из Средней Азии это "Крокус Сити" и убийство генерала Кириллова.Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. Придется контролировать перемещение, контроль по лицам с помощью камер видеонаблюдения. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, у меня сомнений нет.- Исполнителей таких терактов в интернет-сфере принято называть биодронами. Но террористические организации подобные акции организовывали и в прежние времена, достаточно вспомнить Гаврила Принципа, выстрел которого в Сараево стал прологом к Первой мировой войне, и российских народовольцев. В чем принципиальное отличие между биодронами 21 века и боевиками 19-20 веков?- Чтобы завербовать террориста в 19 или 20 веке нужно было вести специальную работу. Нужно было найти оппозиционные круги, негативно настроенные к тому или иному строю. Это нетривиальная задача, которая легко фильтруется органами контрразведки при должном умении.Сейчас ситуация сильно изменилась, хотя и не осознается. И в случае с "Крокусом", и в ситуации с убийством генерала Кириллова исполнитель получал заказ по интернету через телеграм-каналы. Исполнителю доставляли оружие, потом он совершал теракт, после чего отход ему не обеспечивали.В этом случае органы контрразведки лишены многих возможностей. Если раньше можно было зафиксировать контакт с подозреваемым его вербовщика, то сейчас, поскольку все это выведено в мессенджеры, сделать это чрезвычайно затруднительно.Сложно выявить подготовку к теракту и человека, который раньше никак не всплывал на маяках спецслужб. О нем не знают, его должны увидеть, чтобы начать разрабатывать. А мигрантов в стране миллионы, невозможно каждого обеспечить наблюдением.В итоге мы видим, как система связанная с доставкой, в рамках которой заказ размещается, потом принимается, доставляется и оплачивается, применяется и к терактам. И для заказчика их подготовка значительно упрощается. Доставить оружие, боеприпасы и взрывчатку все так же сложно, но с этим меньше проблем, чем с поиском человека.Новый террор в отличие от террора 19 и 20 веков выстраивает новые отношения между исполнителем и заказчиком.- Насколько серьезный когнитивный удар по российскому обществу наносят эти биодроны? Не будут ли москвичи шарахаться от любого работника ЖКХ, где трудятся мигранты?- Не думаю, что до этого дойдет. Пока в нашем обществе больше возникает вопрос о том, почему у нас по заказу Украины убивают людей и устраивают теракты, а никакого внятного ответа СБУ и ГУР не было. Именно это сейчас волнует людей.Что касается мигрантов, но основное напряжение в обществе мы увидим несколько позже. Пока число терактов, осуществляемых мигрантами, еще не перешло критическую черту. Но потом общество этим озаботится. И паника тоже будет.- А вы бы лично хотели, чтобы наши биодроны ликвидировали главарей киевского режима?- Мне бы не хотелось видеть каких-то биодронов. Но я бы хотел увидеть "Орешник", который прилетает на Владимирскую и на Банковую.О том, как Россия должна ответить на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
https://ukraina.ru/20241218/1059756511.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, узбекистан, средняя азия, игорь кириллов, александр дюков, александр перенджиев, сбу, госдума, украина.ру
Интервью, Россия, Узбекистан, Средняя Азия, Игорь Кириллов, Александр Дюков, Александр Перенджиев, СБУ, Госдума, Украина.ру

Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова

14:37 18.12.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дюков интервью
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, сомнений нет.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
В Москве 17 декабря в результате теракта около жилого дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Вскоре был задержан исполнитель теракта. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный СБУ. Прямую трансляцию убийства российских офицеров смотрели его кураторы в Днепропетровске. В награду за теракт ему пообещали 100 тысяч долларов США и выезд для в одну из стран Евросоюза.
- Александр Решидеович, к кому больше вопросов в этой ситуации, к миграционной политике РФ или к спецслужбам, которые должны выявлять террористов?
- Спецслужбы не могут приставить к каждому человеку, занимающему высокий пост, круглосуточную охрану. Водитель Кириллова погиб вместе с генералом. Физически невозможно обеспечить безопасность, когда мы не знаем, кто станет объектом нападения. А людей, в отношении которых могут совершить теракты, у нас очень много.
Гораздо больше вопросов возникает не к спецслужбам, а к нашей миграционной политике. Непосредственный исполнитель был завербован СБУ. На видео он абсолютно спокойно рассказывает, как согласился совершить убийство, это не вызывает у него никаких моральных терзаний.
Проблема не столь очевидна, но тем не менее она есть. В республиках Средней Азии со школьной скамьи воспитывается негативное отношение к России. Не так давно я анализировал узбекские учебники по истории. Поразило, что там говорится не только о колониальном гнете в царские времена, но и то, что в советское время этот гнет только усилился. Русским в курсе истории отведено место угнетателей.
Сергейцев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
13:09
Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - СергейцевКолумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал цели убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также подробно рассказал о том, как и когда заболела политическая система Украины
И в этом случае (убийство генерала Кириллова гражданином Узбекистана) мы сталкиваемся именно с таким специфическим отношением, воспитанным абсолютно системно.
Здесь нет легких рецептов. Такие резонансные теракты мы увидим еще, к сожалению, неоднократно. Мы уже увидели два резонансных теракта, совершенных мигрантами из Средней Азии это "Крокус Сити" и убийство генерала Кириллова.
Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. Придется контролировать перемещение, контроль по лицам с помощью камер видеонаблюдения. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, у меня сомнений нет.
- Исполнителей таких терактов в интернет-сфере принято называть биодронами. Но террористические организации подобные акции организовывали и в прежние времена, достаточно вспомнить Гаврила Принципа, выстрел которого в Сараево стал прологом к Первой мировой войне, и российских народовольцев. В чем принципиальное отличие между биодронами 21 века и боевиками 19-20 веков?
- Чтобы завербовать террориста в 19 или 20 веке нужно было вести специальную работу. Нужно было найти оппозиционные круги, негативно настроенные к тому или иному строю. Это нетривиальная задача, которая легко фильтруется органами контрразведки при должном умении.
Сейчас ситуация сильно изменилась, хотя и не осознается. И в случае с "Крокусом", и в ситуации с убийством генерала Кириллова исполнитель получал заказ по интернету через телеграм-каналы. Исполнителю доставляли оружие, потом он совершал теракт, после чего отход ему не обеспечивали.
В этом случае органы контрразведки лишены многих возможностей. Если раньше можно было зафиксировать контакт с подозреваемым его вербовщика, то сейчас, поскольку все это выведено в мессенджеры, сделать это чрезвычайно затруднительно.
Сложно выявить подготовку к теракту и человека, который раньше никак не всплывал на маяках спецслужб. О нем не знают, его должны увидеть, чтобы начать разрабатывать. А мигрантов в стране миллионы, невозможно каждого обеспечить наблюдением.
В итоге мы видим, как система связанная с доставкой, в рамках которой заказ размещается, потом принимается, доставляется и оплачивается, применяется и к терактам. И для заказчика их подготовка значительно упрощается. Доставить оружие, боеприпасы и взрывчатку все так же сложно, но с этим меньше проблем, чем с поиском человека.
Новый террор в отличие от террора 19 и 20 веков выстраивает новые отношения между исполнителем и заказчиком.
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Вчера, 18:17
Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство УкраиныВраги России уже заявили о своей причастности к теракту в Москве, повлекшему гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом 17 декабря на совещании о госконтрактах в сфере ОПК заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Насколько серьезный когнитивный удар по российскому обществу наносят эти биодроны? Не будут ли москвичи шарахаться от любого работника ЖКХ, где трудятся мигранты?
- Не думаю, что до этого дойдет. Пока в нашем обществе больше возникает вопрос о том, почему у нас по заказу Украины убивают людей и устраивают теракты, а никакого внятного ответа СБУ и ГУР не было. Именно это сейчас волнует людей.
Что касается мигрантов, но основное напряжение в обществе мы увидим несколько позже. Пока число терактов, осуществляемых мигрантами, еще не перешло критическую черту. Но потом общество этим озаботится. И паника тоже будет.
- А вы бы лично хотели, чтобы наши биодроны ликвидировали главарей киевского режима?
- Мне бы не хотелось видеть каких-то биодронов. Но я бы хотел увидеть "Орешник", который прилетает на Владимирскую и на Банковую.
О том, как Россия должна ответить на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
 
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