https://ukraina.ru/20241218/1059760328.html

Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова

Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру

Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова

Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, сомнений нет.

2024-12-18T14:37

2024-12-18T14:37

2024-12-18T14:37

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.В Москве 17 декабря в результате теракта около жилого дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Вскоре был задержан исполнитель теракта. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный СБУ. Прямую трансляцию убийства российских офицеров смотрели его кураторы в Днепропетровске. В награду за теракт ему пообещали 100 тысяч долларов США и выезд для в одну из стран Евросоюза.- Александр Решидеович, к кому больше вопросов в этой ситуации, к миграционной политике РФ или к спецслужбам, которые должны выявлять террористов?- Спецслужбы не могут приставить к каждому человеку, занимающему высокий пост, круглосуточную охрану. Водитель Кириллова погиб вместе с генералом. Физически невозможно обеспечить безопасность, когда мы не знаем, кто станет объектом нападения. А людей, в отношении которых могут совершить теракты, у нас очень много.Гораздо больше вопросов возникает не к спецслужбам, а к нашей миграционной политике. Непосредственный исполнитель был завербован СБУ. На видео он абсолютно спокойно рассказывает, как согласился совершить убийство, это не вызывает у него никаких моральных терзаний.Проблема не столь очевидна, но тем не менее она есть. В республиках Средней Азии со школьной скамьи воспитывается негативное отношение к России. Не так давно я анализировал узбекские учебники по истории. Поразило, что там говорится не только о колониальном гнете в царские времена, но и то, что в советское время этот гнет только усилился. Русским в курсе истории отведено место угнетателей.И в этом случае (убийство генерала Кириллова гражданином Узбекистана) мы сталкиваемся именно с таким специфическим отношением, воспитанным абсолютно системно.Здесь нет легких рецептов. Такие резонансные теракты мы увидим еще, к сожалению, неоднократно. Мы уже увидели два резонансных теракта, совершенных мигрантами из Средней Азии это "Крокус Сити" и убийство генерала Кириллова.Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. Придется контролировать перемещение, контроль по лицам с помощью камер видеонаблюдения. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, у меня сомнений нет.- Исполнителей таких терактов в интернет-сфере принято называть биодронами. Но террористические организации подобные акции организовывали и в прежние времена, достаточно вспомнить Гаврила Принципа, выстрел которого в Сараево стал прологом к Первой мировой войне, и российских народовольцев. В чем принципиальное отличие между биодронами 21 века и боевиками 19-20 веков?- Чтобы завербовать террориста в 19 или 20 веке нужно было вести специальную работу. Нужно было найти оппозиционные круги, негативно настроенные к тому или иному строю. Это нетривиальная задача, которая легко фильтруется органами контрразведки при должном умении.Сейчас ситуация сильно изменилась, хотя и не осознается. И в случае с "Крокусом", и в ситуации с убийством генерала Кириллова исполнитель получал заказ по интернету через телеграм-каналы. Исполнителю доставляли оружие, потом он совершал теракт, после чего отход ему не обеспечивали.В этом случае органы контрразведки лишены многих возможностей. Если раньше можно было зафиксировать контакт с подозреваемым его вербовщика, то сейчас, поскольку все это выведено в мессенджеры, сделать это чрезвычайно затруднительно.Сложно выявить подготовку к теракту и человека, который раньше никак не всплывал на маяках спецслужб. О нем не знают, его должны увидеть, чтобы начать разрабатывать. А мигрантов в стране миллионы, невозможно каждого обеспечить наблюдением.В итоге мы видим, как система связанная с доставкой, в рамках которой заказ размещается, потом принимается, доставляется и оплачивается, применяется и к терактам. И для заказчика их подготовка значительно упрощается. Доставить оружие, боеприпасы и взрывчатку все так же сложно, но с этим меньше проблем, чем с поиском человека.Новый террор в отличие от террора 19 и 20 веков выстраивает новые отношения между исполнителем и заказчиком.- Насколько серьезный когнитивный удар по российскому обществу наносят эти биодроны? Не будут ли москвичи шарахаться от любого работника ЖКХ, где трудятся мигранты?- Не думаю, что до этого дойдет. Пока в нашем обществе больше возникает вопрос о том, почему у нас по заказу Украины убивают людей и устраивают теракты, а никакого внятного ответа СБУ и ГУР не было. Именно это сейчас волнует людей.Что касается мигрантов, но основное напряжение в обществе мы увидим несколько позже. Пока число терактов, осуществляемых мигрантами, еще не перешло критическую черту. Но потом общество этим озаботится. И паника тоже будет.- А вы бы лично хотели, чтобы наши биодроны ликвидировали главарей киевского режима?- Мне бы не хотелось видеть каких-то биодронов. Но я бы хотел увидеть "Орешник", который прилетает на Владимирскую и на Банковую.О том, как Россия должна ответить на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины

https://ukraina.ru/20241218/1059756511.html

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интервью, россия, узбекистан, средняя азия, игорь кириллов, александр дюков, александр перенджиев, сбу, госдума, украина.ру