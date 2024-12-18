Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова
Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, сомнений нет.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
В Москве 17 декабря в результате теракта около жилого дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Вскоре был задержан исполнитель теракта. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный СБУ. Прямую трансляцию убийства российских офицеров смотрели его кураторы в Днепропетровске. В награду за теракт ему пообещали 100 тысяч долларов США и выезд для в одну из стран Евросоюза.
- Александр Решидеович, к кому больше вопросов в этой ситуации, к миграционной политике РФ или к спецслужбам, которые должны выявлять террористов?
- Спецслужбы не могут приставить к каждому человеку, занимающему высокий пост, круглосуточную охрану. Водитель Кириллова погиб вместе с генералом. Физически невозможно обеспечить безопасность, когда мы не знаем, кто станет объектом нападения. А людей, в отношении которых могут совершить теракты, у нас очень много.
Гораздо больше вопросов возникает не к спецслужбам, а к нашей миграционной политике. Непосредственный исполнитель был завербован СБУ. На видео он абсолютно спокойно рассказывает, как согласился совершить убийство, это не вызывает у него никаких моральных терзаний.
Проблема не столь очевидна, но тем не менее она есть. В республиках Средней Азии со школьной скамьи воспитывается негативное отношение к России. Не так давно я анализировал узбекские учебники по истории. Поразило, что там говорится не только о колониальном гнете в царские времена, но и то, что в советское время этот гнет только усилился. Русским в курсе истории отведено место угнетателей.
13:09Об убийстве генерала Кириллова, репрессиях и переменах в сознании людей на Украине и в России - СергейцевКолумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал цели убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также подробно рассказал о том, как и когда заболела политическая система Украины
И в этом случае (убийство генерала Кириллова гражданином Узбекистана) мы сталкиваемся именно с таким специфическим отношением, воспитанным абсолютно системно.
Здесь нет легких рецептов. Такие резонансные теракты мы увидим еще, к сожалению, неоднократно. Мы уже увидели два резонансных теракта, совершенных мигрантами из Средней Азии это "Крокус Сити" и убийство генерала Кириллова.
Самый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. Придется контролировать перемещение, контроль по лицам с помощью камер видеонаблюдения. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, у меня сомнений нет.
- Исполнителей таких терактов в интернет-сфере принято называть биодронами. Но террористические организации подобные акции организовывали и в прежние времена, достаточно вспомнить Гаврила Принципа, выстрел которого в Сараево стал прологом к Первой мировой войне, и российских народовольцев. В чем принципиальное отличие между биодронами 21 века и боевиками 19-20 веков?
- Чтобы завербовать террориста в 19 или 20 веке нужно было вести специальную работу. Нужно было найти оппозиционные круги, негативно настроенные к тому или иному строю. Это нетривиальная задача, которая легко фильтруется органами контрразведки при должном умении.
Сейчас ситуация сильно изменилась, хотя и не осознается. И в случае с "Крокусом", и в ситуации с убийством генерала Кириллова исполнитель получал заказ по интернету через телеграм-каналы. Исполнителю доставляли оружие, потом он совершал теракт, после чего отход ему не обеспечивали.
В этом случае органы контрразведки лишены многих возможностей. Если раньше можно было зафиксировать контакт с подозреваемым его вербовщика, то сейчас, поскольку все это выведено в мессенджеры, сделать это чрезвычайно затруднительно.
Сложно выявить подготовку к теракту и человека, который раньше никак не всплывал на маяках спецслужб. О нем не знают, его должны увидеть, чтобы начать разрабатывать. А мигрантов в стране миллионы, невозможно каждого обеспечить наблюдением.
В итоге мы видим, как система связанная с доставкой, в рамках которой заказ размещается, потом принимается, доставляется и оплачивается, применяется и к терактам. И для заказчика их подготовка значительно упрощается. Доставить оружие, боеприпасы и взрывчатку все так же сложно, но с этим меньше проблем, чем с поиском человека.
Новый террор в отличие от террора 19 и 20 веков выстраивает новые отношения между исполнителем и заказчиком.
Вчера, 18:17Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство УкраиныВраги России уже заявили о своей причастности к теракту в Москве, повлекшему гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом 17 декабря на совещании о госконтрактах в сфере ОПК заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Насколько серьезный когнитивный удар по российскому обществу наносят эти биодроны? Не будут ли москвичи шарахаться от любого работника ЖКХ, где трудятся мигранты?
- Не думаю, что до этого дойдет. Пока в нашем обществе больше возникает вопрос о том, почему у нас по заказу Украины убивают людей и устраивают теракты, а никакого внятного ответа СБУ и ГУР не было. Именно это сейчас волнует людей.
Что касается мигрантов, но основное напряжение в обществе мы увидим несколько позже. Пока число терактов, осуществляемых мигрантами, еще не перешло критическую черту. Но потом общество этим озаботится. И паника тоже будет.
- А вы бы лично хотели, чтобы наши биодроны ликвидировали главарей киевского режима?
- Мне бы не хотелось видеть каких-то биодронов. Но я бы хотел увидеть "Орешник", который прилетает на Владимирскую и на Банковую.
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