Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
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Убийца начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова мог работать в связке с куратором СБУ по прозвищу Морбиус, которого разыскивают с лета 2024-го. Предварительно, именно он организовал тайник со взрывчаткой. Об этом 18 декабря написал телеграм-канал Mash
"Морбиусом он назвался в честь вампира из вселенной Marvel, а людей вербовал в приватном приложении Session. Куратор давал задания, оборудовал тайники с оружием и взрывчаткой, скидывал собранную на жертв информацию. Морбиус также обещал доллары и ВНЖ в Евросоюзе за успешное выполнение задания", — рассказали в издании.
Журналисты Mash отметили, что один из тайников Морбиуса обнаружили летом в Тамбовской области. Внутри — более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Все это предназначалось для исполнения диверсии в московском регионе, добавили в публикации.
По информации Mash, такой же тайник Морбиус мог подготовить и для 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который организовал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова утром 17 декабря.
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