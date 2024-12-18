Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash - 18.12.2024 Украина.ру
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Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash
Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash - 18.12.2024 Украина.ру
Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash
Убийца начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова мог работать в связке с куратором СБУ по прозвищу Морбиус, которого разыскивают с лета 2024-го. Предварительно, именно он организовал тайник со взрывчаткой. Об этом 18 декабря написал телеграм-канал Mash
2024-12-18T16:08
2024-12-18T16:08
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Журналисты Mash отметили, что один из тайников Морбиуса обнаружили летом в Тамбовской области. Внутри — более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Все это предназначалось для исполнения диверсии в московском регионе, добавили в публикации.По информации Mash, такой же тайник Морбиус мог подготовить и для 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который организовал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова утром 17 декабря. Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса подозреваемого, на видео злоумышленник признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также заявил, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Также по теме: "Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
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Новости, Москва, СБУ, ФСБ, теракт, генерал, ВС РФ, Украина

Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash

16:08 18.12.2024
 
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
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Убийца начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова мог работать в связке с куратором СБУ по прозвищу Морбиус, которого разыскивают с лета 2024-го. Предварительно, именно он организовал тайник со взрывчаткой. Об этом 18 декабря написал телеграм-канал Mash

"Морбиусом он назвался в честь вампира из вселенной Marvel, а людей вербовал в приватном приложении Session. Куратор давал задания, оборудовал тайники с оружием и взрывчаткой, скидывал собранную на жертв информацию. Морбиус также обещал доллары и ВНЖ в Евросоюзе за успешное выполнение задания", — рассказали в издании.

Журналисты Mash отметили, что один из тайников Морбиуса обнаружили летом в Тамбовской области. Внутри — более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Все это предназначалось для исполнения диверсии в московском регионе, добавили в публикации.
По информации Mash, такой же тайник Морбиус мог подготовить и для 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который организовал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова утром 17 декабря.
Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса подозреваемого, на видео злоумышленник признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также заявил, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
10:41
ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТОФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов
Также по теме: "Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
 
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