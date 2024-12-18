https://ukraina.ru/20241218/1059764898.html

Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash

Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash - 18.12.2024 Украина.ру

Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash

Убийца начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова мог работать в связке с куратором СБУ по прозвищу Морбиус, которого разыскивают с лета 2024-го. Предварительно, именно он организовал тайник со взрывчаткой. Об этом 18 декабря написал телеграм-канал Mash

2024-12-18T16:08

2024-12-18T16:08

2024-12-18T16:08

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Журналисты Mash отметили, что один из тайников Морбиуса обнаружили летом в Тамбовской области. Внутри — более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Все это предназначалось для исполнения диверсии в московском регионе, добавили в публикации.По информации Mash, такой же тайник Морбиус мог подготовить и для 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который организовал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова утром 17 декабря. Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса подозреваемого, на видео злоумышленник признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также заявил, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Также по теме: "Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ

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