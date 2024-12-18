ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State - 18.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State - 18.12.2024 Украина.ру
ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
Российская армия продолжает продвигаться под Покровском (Красноармейском). Вооруженные силы РФ уже приступили к штурму Песчаного и вышли к его окрестностям. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
2024-12-18T16:47
2024-12-18T16:47
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вооруженные силы украины
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покровск/красноармейск
курахово
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По данным источника, российские силы продвигаются по трассе с юга, которая проходит через Даченск под Покровском (Красноармейском). В среду, 18 декабря, Deep State опубликовало информацию, что российская армия легко прошла в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретила на пути какого-либо сопротивления. Ранее под Покровском (Красноармейском) произошла похожая история. Подробнее об этом — в материале ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось
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россия
украина
покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, курахово
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Курахово

ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State

16:47 18.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия продолжает продвигаться под Покровском (Красноармейском). Вооруженные силы РФ уже приступили к штурму Песчаного и вышли к его окрестностям. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
По данным источника, российские силы продвигаются по трассе с юга, которая проходит через Даченск под Покровском (Красноармейском).
"Боец ВСУ с позывным Мучной сообщил, что ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного и вышли на его окрестности. Также они развивают наступление по флангам и атакуют Нововасилевку", — рассказал аналитический ресурс.
В среду, 18 декабря, Deep State опубликовало информацию, что российская армия легко прошла в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретила на пути какого-либо сопротивления.
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
15:10
ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почемуВооруженные силы России легко прошли в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретили на пути какого-либо сопротивления. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Ранее под Покровском (Красноармейском) произошла похожая история. Подробнее об этом — в материале ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось
 
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