https://ukraina.ru/20241218/1059767460.html

ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State

ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State - 18.12.2024 Украина.ру

ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State

Российская армия продолжает продвигаться под Покровском (Красноармейском). Вооруженные силы РФ уже приступили к штурму Песчаного и вышли к его окрестностям. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины

2024-12-18T16:47

2024-12-18T16:47

2024-12-18T16:47

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По данным источника, российские силы продвигаются по трассе с юга, которая проходит через Даченск под Покровском (Красноармейском). В среду, 18 декабря, Deep State опубликовало информацию, что российская армия легко прошла в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретила на пути какого-либо сопротивления. Ранее под Покровском (Красноармейском) произошла похожая история. Подробнее об этом — в материале ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, курахово