https://ukraina.ru/20241218/1059764481.html

Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну

Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну - 18.12.2024 Украина.ру

Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну

Американское издание Bloomberg, основанное миллиардером Майклом Блумбергом (ему принадлежат 88% акций) – ровесником Джо Байдена, и тоже стойким членом Демократической партии США – определенно не тот сайт, который будет писать что-то хорошее про Россию.

2024-12-18T16:35

2024-12-18T16:35

2024-12-18T16:35

эксклюзив

европа

россия

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059765915_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_47bb374ed1ab0a019efa0c4ee935aa8b.jpg

Пускай даже он не скрывает от биографов своих весьма отдаленных русских корней.Все последние три года Bloomberg целиком и полностью разделял антироссийскую повестку информационного западного мейнстрима.А одним из ключевых столпов информационной политики так называемого свободного мира (особенно после терактов на "Северных потоках") было чисто спекулятивное утверждение, согласно которому Европа якобы не нуждается в поставках сравнительно дешевых российских энергоносителей.И вот, создается впечатление, что ветер понемногу начинает дуть в другую, противоположную сторону.Новая статья на Bloomberg констатирует сразу две достаточно очевидные вещи, о которых неустанно говорили западной аудитории по-настоящему компетентные и не заангажированные эксперты.Во-первых, оказалось, что энергии для европейской промышленности и общественной жизни нужно много.Смешные в промышленных масштабах меры экономии, вроде привычки выключать по всякому поводу свет, никаким образом не помогут – даже если приставить к каждой лампочке вооруженного условным "шмайсером" часового.Энергия, конечно, осталась, но она стала обходиться заметно дороже, постепенно уничтожая промышленность, разгоняя инфляцию и разоряя среднестатистических европейских граждан."Германия подходит к точке невозврата. Лидеры бизнеса знают это, жители страны чувствуют, но политики до сих пор не могут дать ответы. Это отправило крупнейшую экономику Европы на путь упадка, что грозит необратимыми последствиями.Германия не рушится в одночасье. Это делает сценарий настолько ужасающим. Это очень медленное, очень затяжное снижение. Не компании, не города, а всей страны, и Европу тянет вниз вместе с Германией", — утверждает основатель и главный исполнительный директор консалтинговой компании Future Today Institute Эми Уэбб, которого цитирует Bloomberg.Во-вторых – что представляется западникам еще страшнее и безнадежнее – дешевым российским энергоносителям нет реальной альтернативы.Нельзя сказать, что они об этом не знали. Однако в последние годы на это утверждение было наложено даже не политическое, а идеологическое табу. Хотя все осознавали, что так называемые альтернативные энергоносители, на самом деле отмыты через такие государства как Индия. Ссориться с которыми никто не желает.Публикация в Bloomberg нарушает эту табу, показывая, что коллективный Запад так и не слез с российской энерго-иглы."В 1970 году СССР и Западная Германия подписали так называемую сделку века "трубы – газ", по которой немецкие заводы поставляли тысячи километров труб для транспортировки российского газа в Западную Европу.В последующие десятилетия энергетические потоки неуклонно росли, пока Германия, наконец, не обнаружила, что покупает в России более половины своего газа и около трети нефти.2023 году Россия по-прежнему поставляла 15% от общего импорта газа ЕС, уступая лишь Норвегии и США и опережая страны Северной Африки с 14%, по данным Европейской комиссии. Основная часть этого российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию", – пишет Bloomberg.Отсюда уже не далеко от признания, что на самом деле Европа всё равно отбирает львиную долю российского газа через третьи страны.Рано или поздно журналисты издания Bloomberg напишут это, ссылаясь на то, что они стараются поставлять своим клиентам объективную информацию, каковой бы, по своему существу, она не была.И вот тут мы переходим из области глобальной экономики в довольно специфические сферы американской политики.Бизнесмен Майкл Блумберг никогда не являлся деловым партнером бизнесмена Дональда Трампа. Какое-то время между ними даже наблюдалось некое соперничество – пускай и не очень личное. Однако Блумберг считается человеком с поразительным чутьем, если дело касается его собственных капиталов.Одним словом, этот миллиардер сделал выводы из разгромного поражения Демократической партии на минувших осенних выборах."У картишек нет братишек". И издание Bloomberg совершенно очевидно перестраивает свою повестку – для того, чтобы она не сильно противоречила политическим стремлениям избранного президента Америки. В то время как Джозеф Байден и его команда очевидно списаны в тираж.Конечно, это не значит, что Bloomberg будет дружественным сайтом для Дональда Трампа – и уж тем более не означает, что Майкл Блумберг внезапно распорядится публиковать справедливые новости о России.Однако, пока Трамп силен, ведущие западные издание – в этом же тренде можно назвать и The New York Times – скорее всего не будут слишком активно противостоять его линии и во внутренней, и во внешней политике, ограничиваясь попытками поставить подножку из-за угла.Также о проблемах с российскими энергоносителями и газом – в материале Татьяны Стоянович Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059532997.html

https://ukraina.ru/20241218/1059731961.html

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, европа, россия, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, bloomberg