https://ukraina.ru/20241218/1059766996.html

"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет

"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет - 18.12.2024 Украина.ру

"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет

Украина лишится будущего, если начнётся мобилизация с 18-летнего возраста. Об этом завил уполномоченный украинского парламента по правам человека Дмитрий Лубинец

2024-12-18T16:35

2024-12-18T16:35

2024-12-18T16:35

новости

украина

киев

ростислав ищенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

нато

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/19/1034221947_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_fb7d3b067e642759ff3d9dcdb3545d2f.jpg

В интервью изданию "Украинская правда" Лубинец высказался на широко обсуждаемую не только на Украине тему пополнения украинской армии мужчинами с 18 лет. На снижении мобилизационного возраста настаивают западные партнёры Киева и на эту тему уже высказались многие украинские политики.Ранее власти Украины снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. Теперь обсуждается дальнейшее снижение до 18 лет и такая мера, по мнению Лубинца, недостаточно обоснована."Надо проводить внутреннюю работу", - сказал Лубинец, обосновывая необходимость мобилизации среди других возрастных категорий.По его мнению, сколь бы много критики не звучало по поводу насильственной мобилизации - пресловутой "бусификации" на улицах, снижать мобилизационный возраст нельзя. Парламентский омбудсмен обратил внимание на множество дезертиров и коррупционные скандалы в ВЛК, ТЦК, МСЭК и других госструктурах, где уклонистам помогали избежать мобилизации с отправкой в зону СВО.Он признал, что многие негативные явления по украинской мобилизации он не комментирует публично. Он также заявил, что насильственно мобилизованные не демонстрируют боеспособности в рядах ВСУ.Ранее сообщалось, что ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС Также на эту тему: Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, нато, всу, потери всу, мобилизация, дезертирство , сво, демография