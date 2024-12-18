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"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет - 18.12.2024 Украина.ру
"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
Украина лишится будущего, если начнётся мобилизация с 18-летнего возраста. Об этом завил уполномоченный украинского парламента по правам человека Дмитрий Лубинец
2024-12-18T16:35
2024-12-18T16:35
2024-12-18T16:35
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В интервью изданию "Украинская правда" Лубинец высказался на широко обсуждаемую не только на Украине тему пополнения украинской армии мужчинами с 18 лет. На снижении мобилизационного возраста настаивают западные партнёры Киева и на эту тему уже высказались многие украинские политики.Ранее власти Украины снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. Теперь обсуждается дальнейшее снижение до 18 лет и такая мера, по мнению Лубинца, недостаточно обоснована."Надо проводить внутреннюю работу", - сказал Лубинец, обосновывая необходимость мобилизации среди других возрастных категорий.По его мнению, сколь бы много критики не звучало по поводу насильственной мобилизации - пресловутой "бусификации" на улицах, снижать мобилизационный возраст нельзя. Парламентский омбудсмен обратил внимание на множество дезертиров и коррупционные скандалы в ВЛК, ТЦК, МСЭК и других госструктурах, где уклонистам помогали избежать мобилизации с отправкой в зону СВО.Он признал, что многие негативные явления по украинской мобилизации он не комментирует публично. Он также заявил, что насильственно мобилизованные не демонстрируют боеспособности в рядах ВСУ.Ранее сообщалось, что ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС Также на эту тему: Ищенко о том, почему Зеленский еще не разрешает отлавливать молодежь, но очень надеется на войска НАТО
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новости, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, нато, всу, потери всу, мобилизация, дезертирство , сво, демография
Новости, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, дезертирство , СВО, демография
"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
Украина лишится будущего, если начнётся мобилизация с 18-летнего возраста. Об этом завил уполномоченный украинского парламента по правам человека Дмитрий Лубинец
В интервью изданию "Украинская правда" Лубинец высказался на широко обсуждаемую не только на Украине тему пополнения украинской армии мужчинами с 18 лет. На снижении мобилизационного возраста настаивают западные партнёры Киева и на эту тему уже высказались многие украинские политики.
"Негативно", - сказал Лубинец, отвечая на прямой вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.
Ранее власти Украины снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. Теперь обсуждается дальнейшее снижение до 18 лет и такая мера, по мнению Лубинца, недостаточно обоснована.
"Надо проводить внутреннюю работу", - сказал Лубинец, обосновывая необходимость мобилизации среди других возрастных категорий.
По его мнению, сколь бы много критики не звучало по поводу насильственной мобилизации - пресловутой "бусификации" на улицах, снижать мобилизационный возраст нельзя. Парламентский омбудсмен обратил внимание на множество дезертиров и коррупционные скандалы в ВЛК, ТЦК, МСЭК и других госструктурах, где уклонистам помогали избежать мобилизации с отправкой в зону СВО.
"Если мы заберем и этих молодых хлопцев, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста – от 30 до 45. На мой взгляд, это есть наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - заявил Лубинец.
Он признал
, что многие негативные явления по украинской мобилизации он не комментирует публично. Он также заявил, что насильственно мобилизованные не демонстрируют боеспособности в рядах ВСУ
.