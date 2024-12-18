https://ukraina.ru/20241218/1059763299.html

"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ

"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру

"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ

Власти Украины сознательно скрывают информацию о пытках военнослужащих в Вооруженных силах страны. Об этом 18 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене

2024-12-18T16:14

2024-12-18T16:14

2024-12-18T16:14

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Ранее в газете "Украинская правда" появилась публикация о том, что командир взвода 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислав Пастух издевался над военнослужащими, а также вымогал у них деньги.Он добавил, что при таком отношении к солдатам на Украине пора говорить "о завершении войны в целом, а вместе с ней — и о завершении полномочий" Владимира Зеленского и киевского режима в целом.Накануне депутат Верховной Рады Юлия Яцик обнародовала информацию об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде."Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", — рассказала Яцик.Другие темы: Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев

https://ukraina.ru/20241217/1059711498.html

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новости, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, рада, александр дубинский, потери всу, пытки