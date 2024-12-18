"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241218/1059763299.html
"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ
"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ - 18.12.2024 Украина.ру
"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ
Власти Украины сознательно скрывают информацию о пытках военнослужащих в Вооруженных силах страны. Об этом 18 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
2024-12-18T16:14
2024-12-18T16:14
новости
украина
верховная рада
вооруженные силы украины
рада
александр дубинский
потери всу
пытки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059745763_0:209:540:513_1920x0_80_0_0_4ec581d5121c947446a2a0d1cdfa908c.jpg
Ранее в газете "Украинская правда" появилась публикация о том, что командир взвода 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислав Пастух издевался над военнослужащими, а также вымогал у них деньги.Он добавил, что при таком отношении к солдатам на Украине пора говорить "о завершении войны в целом, а вместе с ней — и о завершении полномочий" Владимира Зеленского и киевского режима в целом.Накануне депутат Верховной Рады Юлия Яцик обнародовала информацию об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде."Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", — рассказала Яцик.Другие темы: Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев
https://ukraina.ru/20241217/1059711498.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059745763_0:158:540:563_1920x0_80_0_0_bd73c2a42f3a077d1b2e832db5de62d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, рада, александр дубинский, потери всу, пытки
Новости, Украина, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Рада, Александр Дубинский, потери ВСУ, пытки

"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ

16:14 18.12.2024
 
Распятый воин ВСУ
Распятый воин ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Власти Украины сознательно скрывают информацию о пытках военнослужащих в Вооруженных силах страны. Об этом 18 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
Ранее в газете "Украинская правда" появилась публикация о том, что командир взвода 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислав Пастух издевался над военнослужащими, а также вымогал у них деньги.

"Может ли победить армия, состоящая из таких 211-х бригад? <...> Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично, не сделали ничего, чтобы остановить пытки" — написал Дубинский.

Он добавил, что при таком отношении к солдатам на Украине пора говорить "о завершении войны в целом, а вместе с ней — и о завершении полномочий" Владимира Зеленского и киевского режима в целом.
Накануне депутат Верховной Рады Юлия Яцик обнародовала информацию об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде.
"Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", — рассказала Яцик.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
Вчера, 09:47
"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшникамиДепутат Верховной Рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает портал "Новости. LIVE"
Другие темы: Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев
 
НовостиУкраинаВерховная РадаВооруженные силы УкраиныРадаАлександр Дубинскийпотери ВСУпытки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решений
18:35Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада
18:22Дорошенко и Пушкин. У "Солнца русской поэзии" чуть-чуть украинские дети
18:08"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних
18:03Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
18:00Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря
17:52Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
17:33Орбан уличил Зеленского в безответственности
17:22Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?
17:14СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ
17:12"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине
17:09Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
17:05Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова
16:47ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
16:46Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
16:45Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина
16:35Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну
16:35"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
16:14"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ
16:08Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — Mash
Лента новостейМолния