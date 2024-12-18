https://ukraina.ru/20241218/1059761437.html

Ильхам Алиев: Боррель сказал, что Европа сад, а мы – джунгли. Ну так и держитесь от нас подальше!

Ильхам Алиев: Боррель сказал, что Европа сад, а мы – джунгли. Ну так и держитесь от нас подальше! - 18.12.2024 Украина.ру

Ильхам Алиев: Боррель сказал, что Европа сад, а мы – джунгли. Ну так и держитесь от нас подальше!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью руководителю международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву. В интервью для РИА Новости и ВГТРК Алиев рассказал о текущих ключевых аспектах российско-азербайджанских отношений и внешней политики Баку в целом. Издание Украина.ру публикует текст интервью с сокращениями.

2024-12-18T15:09

2024-12-18T15:09

2024-12-18T15:09

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— … В 2022 году, буквально за несколько дней до начала специальной военной операции, буквально за несколько часов вы в Москве подписали с президентом России Владимиром Путиным Декларацию о союзническом взаимодействии. С тех пор мир радикально изменился. Что значит союзничество Азербайджана и России сейчас?— Да, вы совершенно правы. Декларация о союзническом взаимодействии была подписана 22 февраля 2022 года. И, как вы правильно отметили, ситуация в нашем регионе и в мире в целом претерпела значительные изменения, но это не сказалось на характере и форме сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Я считаю, что подписание такой декларации — демонстрация того большого пути, который мы прошли вместе на протяжении более чем 30 лет, активно работая, наращивая потенциал сотрудничества и в торгово-экономической сфере, и в политической сфере и проверяя друг друга в различных сложных ситуациях. Поэтому я считаю, что сам факт подписания такой декларации — это важнейший политический шаг, как со стороны России, так и со стороны Азербайджана. Это высшая форма взаимодействия и сотрудничества. Особенно, если учесть, что мы страны-соседи (мы соседи и на Кавказе, и в регионе Каспия), и во многом внешнеполитические приоритеты наших стран совпадают, то, конечно же, подписание такого документа — это историческое событие. Ну, и, конечно же, мы как союзники сразу же начали активно работать по различным направлениям, даже тем, которые находились в какой-то тени нашего двустороннего формата.За те годы, которые прошли с момента подписания декларации, совершился очень знаковый и также исторический визит президента России Владимира Владимировича Путина в Азербайджан. Он бывал у нас много раз, но этот визит особый. Это государственный визит, впервые был осуществлен летом этого года, в рамках которого мы не только подтвердили союзнический характер наших отношений, но и наметили пути развития двустороннего взаимодействия.[…]— Тем не менее для России сейчас время военное. В НАТО заявляют, что блок должен быть готов к войне с Россией в ближайшие пять-семь лет. Для этого идет практическая подготовка, изменена система мобилизации, и об этом говорил Андрей Белоусов на расширенной коллегии Министерства обороны России в понедельник — о том, что за десять дней у границ России должно быть 100 тысяч солдат натовских, за 30 дней — 300 тысяч и за 180 дней — 800 тысяч. В 2026 году НАТО планирует разместить в Германии ракеты средней дальности, несмотря на предупреждение Путина о том, что Россия не будет этого делать, если это не будет делать НАТО. Министр обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии Министерства обороны в присутствии президента в понедельник заявил, что Россия должна быть готова к войне с НАТО в ближайшее десятилетие. Что это будет означать для союзнических отношений Азербайджана и России?— Ну я все-таки хочу выразить надежду, что до такого явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет. Во-первых, потому что все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, для всех стран и, конечно же, для тех стран, которые граничат с регионом. Во-вторых, все-таки надеюсь, что смена администрации в Соединенных Штатах будет также и сменой внешнеполитических ориентиров. Надеяться на это позволяет опыт президентства господина Трампа в первый период, а также те заявления, которые были сделаны им и членами его команды в период предвыборной кампании и после нее. Поэтому представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно что представить мировой апокалипсис. То есть понятно, что победителей в этой войне не будет и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности. Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался. Что касается обязательств Азербайджана, то мы ко всем нашим обязательствам относимся максимально ответственно и так же будем делать впредь. Думаю, что Азербайджан может также внести свой вклад в дело — немножко слово подзабытое — разрядки.— "Détente" — раньше было — английское.— Да-да, дело разрядки. И думаю, что это слово сейчас востребовано в международном лексиконе. И надеюсь, что оно будет использовано.В силу особенностей внешней политики Азербайджана, в силу того, что и на Западе, и на Востоке Азербайджан воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок, который осуществляет самостоятельную внешнюю политику, и в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции, члена НАТО. Второй такой страны в мире нет. Поэтому если идти дальше в логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы. И мы, естественно, будем исходить из реальной ситуации "на земле". И опять же хочу сказать, что, может быть, на каком-то этапе усилия Азербайджана будут востребованы.[…]— В России эту войну воспринимают не как войну с Украиной, а как цивилизационную битву с Западом на территории Украины за новую конструкцию мира, поскольку любой мир — это результат войны. Азербайджану это очень хорошо известно. Вы говорите о союзнических отношениях с Турцией. Нужна ли турецкая военная база в Азербайджане?— Если коротко — не нужна.[…]В декларации о союзничестве между Турцией и Азербайджаном, которая была подписана за год до декларации между Азербайджаном и Россией, есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии. То есть это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории.[…]— Планирует ли Азербайджан и дальше покупать российское оружие? В каких объемах?— Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было. Причиной тому является то, что российский оборонпром, скажем так, работает на внутреннего потребителя. Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам. Даже некоторые контракты, которые были подписаны четыре года назад по просьбе России, срок их реализации был отодвинут. Мы на это пошли, понимая ситуацию, в результате которой эти контракты не могут быть реализованы.Но мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили. И по мере того как российский оборонпром будет готов, мы, естественно, новые контракты будем включать. Так что этот процесс я рассматриваю как временно приостановленный по объективным причинам.— Никол Пашинян заявил о точке невозврата в своих отношениях с ОДКБ, активизирует отношения с Францией. Что это означает для региональной безопасности и для Азербайджана?— Это означает непосредственную угрозу, о которой мы неоднократно говорили и публично, и в моих переговорах с премьер-министром Армении, доводя до него нашу обеспокоенность. Эту же обеспокоенность мы доводили до правительства Франции, руководства Соединенных Штатов, которые во время администрации Байдена поменяли сбалансированный подход к странам Южного Кавказа и встали на путь односторонней поддержки Армении.Масса примеров, которая говорит о том, что угрозы носят достаточно серьезный характер. То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, — это наступательное смертоносное вооружение, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана. С учетом того, что протяженность нашей границы с Арменией – более тысячи километров, и многие населенные пункты находятся вблизи границы, и в большую часть этих населенных пунктов возвращаются бывшие беженцы, мы, конечно же, не можем быть сторонними наблюдателями этого процесса.Мы неоднократно доводили до Армении и ее покровителей в Госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами. Мы отслеживаем по мере возможности все, что там происходит. С технической точки зрения, с учетом глубины армянской территории, это сделать сегодня не так-то сложно.[…]Я считаю, что это пагубный путь. Во-первых, Армения гонку вооружений с нами не выдержит. Несмотря на то что большую часть вооружений с Запада они получают бесплатно либо в кредит, который, естественно, потом будет списан. Но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат.[…]Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО. Ведь вопрос отправки этих наблюдателей был согласован с нами. В октябре 2022 года. На четырехсторонней встрече между Пашиняном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции и мной. Тогда Франция еще не была нами исключена из процесса нормализации. И было договорено, что на два месяца ограниченный контингент представителей Евросоюза…— Именно наблюдателей?— Именно наблюдателей. На два месяца 40 человек будут размещены. После этого эта миссия была продлена без согласования с нами. И аргументация была: ну а зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении. Ну а наша аргументация была: зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались? Так же нельзя.И потом количество было увеличено до более чем 200 человек. Ну и более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады. Так что вот это вторая статья, по которой мы должны прийти к согласию.[…]— Участвуют русские компании ведь в восстановлении Карабаха. Расскажите об этом.— Да, недавно начался проект по строительству детского сада по поручению губернатора Астраханской области. Он недавно нас посещал и также посетил Губадлинский район, где этот объект социальной инфраструктуры строится. Так что мы очень благодарны за это внимание. Есть несколько компаний из России, которые участвуют в качестве поставщиков товаров и услуг для восстановления. Есть также и российские подрядчики, но не сказал бы, что их много. Я думаю, что их количество может быть больше, потому что масштабы восстановительных работ достаточно обширные. И это в первую очередь охватывает сейчас инфраструктурные проекты, дороги, железные дороги, туннели, мосты. То есть много российских компаний, которые имеют хороший опыт в этой сфере.[…]— ... Вы сами упомянули Францию и то, как Азербайджан сталкивается с нападками, fake news, и президент Франции даже позволил себе выпады на Генассамблее ООН против Азербайджана. В ответ вы напомнили о заморских территориях Франции, которые сталкиваются с настоящим неоколониализмом. Тогда уже в дело вступил Жозеп Боррель, и он напал со своей стороны на Азербайджан. Что, Европу нельзя критиковать? В чем дело? Что вообще происходит?— Они не привыкли, что их кто-то учит справедливости. Они привыкли всех учить сами. Они привыкли, что перед ними преклоняются, их о чем-то просят, с ними советуются, без их разрешения ничего не делают. Так эти бывшие колониальные, а ныне некоторые неоколониальные страны, привыкли жить и думать. И это глубоко сидит в их сознании. И в принципе с Францией у нас никаких проблем никогда не было. Я вам больше скажу. Может быть, с Францией мы сотрудничали более, чем с какой-либо другой европейской страной до того, как к власти во Франции пришел Макрон.[…]Cейчас, когда мы глубоко погрузились в эту тему, когда видим отвратительное лицо французского колониализма, когда наши представители активно общаются с жителями французских колоний, причем и у них в стране, и в Баку, и в других локациях, то мы видим на самом деле, то, что было скрыто от общественности мира так много лет. А почему? А потому что никто не хотел связываться. Никто не хотел головной боли. Потому что они шантажируют. Да даже нам, когда наши отношения вступили в фазу "холодной войны", сначала шли месседжи, что вы не забывайте, что мы — великая страна.— А что скрыто? Вы упомянули, что что-то скрыто. Что скрыто?— Как что? Нещадная эксплуатация природных ресурсов.— Это вы имеете в виду Новую Каледонию?— И не только. Там таких, как Новая Каледония, по-моему, 13 или 15. Недавно в одной из них, на острове Майотта, произошло цунами. Евроньюс вчера передает, 75% населения острова Майотта живет за чертой бедности, 30% или 40% жилья ветхое. А это территория Франции. Юридически. Хотя это часть Коморских островов. Это один из островов коморского государства. И Франция это незаконно удерживает. По какому праву? В Новой Каледонии они во время беспорядков убили 13 человек, ранили более 100, более 1000 арестовали. Причем лидеров народного протеста вывезли во Францию, держат в тюрьмах. То есть это диктатура Макрона.[…]Сейчас режим Макрона Францию превращает в failed state. Посмотрите, несколько примеров я приведу. Буквально. Провалы в Африке, регион Сахеля им сказали adieu. Нигер, Буркино-Фасо, Мали, на очереди Чад, который уже их попросил, и Сенегал, где сменился президент и пришел человек национального духа. И это только начало.[…]— Как бы вы оценили то, что сейчас происходит в Грузии?— В Грузии вижу, что ситуация стабилизируется. И мы этому рады. Грузия для нас — важнейший партнер и близкий друг. На протяжении многих веков наши народы живут в мире и в согласии. Поэтому дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии — насколько это вредно для Грузии, настолько же — и для Азербайджана. Поэтому мы со своей стороны делаем все для того, чтобы в Грузии ситуация была в политическом русле, стабильная, и Грузия успешно развивалась. Опять же, возвращаясь к внешнему влиянию, ведь выяснилось, что в Грузии функционируют тысячи неправительственных организаций, которые получают финансирование с Запада. И людей, которые в этих организациях работают, либо получают зарплату, наверное, десятки тысяч, если не больше. И мы знаем, что это такое, потому что был период здесь, в нашей стране, когда также "грантоеды" и грантодатели чувствовали себя вольготно. Но мы это прекратили.[…]Кстати, про Борреля сказали. Я обделил его вниманием. Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов, хотя я говорил об этом во время одного из выступлений на COP (Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года. — Прим. ред.). Цитировал даже я Борреля. Он же сказал, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. А я сказал, что, если мы джунгли, держитесь от нас подальше. Но вообще, что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить другое время.Читайте также: От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона

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Сергей Зуев

эксклюзив, азербайджан, баку, ильхам алиев, дмитрий киселев, украина.ру