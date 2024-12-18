Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Украинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"
"Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — рассказал Терези.
Тем временем Минобороны РФ сообщило, что украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. В сводке ведомства сказано, что за сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.
Подробнее об этом — в материале Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих
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