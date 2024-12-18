Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском - 18.12.2024 Украина.ру
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Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском - 18.12.2024 Украина.ру
Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
Украинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"
2024-12-18T17:09
2024-12-18T17:09
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
вс рф
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Тем временем Минобороны РФ сообщило, что украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. В сводке ведомства сказано, что за сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.Подробнее об этом — в материале Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащихДругие темы: ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф, плен
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, плен

Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском

17:09 18.12.2024
 
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
Дезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
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Украинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"
"Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — рассказал Терези.
Тем временем Минобороны РФ сообщило, что украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. В сводке ведомства сказано, что за сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.
Подробнее об этом — в материале Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
21 сентября, 12:29
Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в пленПленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ
Другие темы: ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
 
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