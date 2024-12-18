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Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском

Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском - 18.12.2024 Украина.ру

Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском

Украинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"

2024-12-18T17:09

2024-12-18T17:09

2024-12-18T17:09

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Тем временем Минобороны РФ сообщило, что украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. В сводке ведомства сказано, что за сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.Подробнее об этом — в материале Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащихДругие темы: ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф, плен