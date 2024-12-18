Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности - 18.12.2024 Украина.ру
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Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности - 18.12.2024 Украина.ру
Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Об этом 18 декабря сообщил директор учебного заведения Луис Васси в своих социальных сетях
2024-12-18T16:46
2024-12-18T16:46
новости
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дмитрий кулеба
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Экс-глава украинского МИД отметил, что это для него возможность поделиться со студентами "опытом дипломатии военного времени".Ранее Кулеба заявил, что если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Подробнее о жизни политика — в материале Дмитрий Кулеба, биография
https://ukraina.ru/20241127/1059248234.html
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новости, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, франция, мид, киев
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Франция, МИД, Киев

Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности

16:46 18.12.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP / Virginia Mayo
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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Об этом 18 декабря сообщил директор учебного заведения Луис Васси в своих социальных сетях
"Я рад сообщить, что Дмитрий Кулеба присоединится к Sciences Po 25 января в качестве доцента. Дмитрий останется на Украине, но посетит нас во время весеннего семестра для проведения занятий в Парижской школе международных отношения Sciences Po и в шести кампусах за пределами Парижа", — написал Васси.
Экс-глава украинского МИД отметил, что это для него возможность поделиться со студентами "опытом дипломатии военного времени".
Ранее Кулеба заявил, что если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом.
Кулеба
27 ноября, 14:27
Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину Если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Такое заявление в беседе с Politico 27 ноября сделал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба
Подробнее о жизни политика — в материале Дмитрий Кулеба, биография
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийФранцияМИДКиев
 
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