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Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности

Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности - 18.12.2024 Украина.ру

Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Об этом 18 декабря сообщил директор учебного заведения Луис Васси в своих социальных сетях

2024-12-18T16:46

2024-12-18T16:46

2024-12-18T16:46

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Экс-глава украинского МИД отметил, что это для него возможность поделиться со студентами "опытом дипломатии военного времени".Ранее Кулеба заявил, что если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Подробнее о жизни политика — в материале Дмитрий Кулеба, биография

https://ukraina.ru/20241127/1059248234.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, франция, мид, киев