Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Об этом 18 декабря сообщил директор учебного заведения Луис Васси в своих социальных сетях
"Я рад сообщить, что Дмитрий Кулеба присоединится к Sciences Po 25 января в качестве доцента. Дмитрий останется на Украине, но посетит нас во время весеннего семестра для проведения занятий в Парижской школе международных отношения Sciences Po и в шести кампусах за пределами Парижа", — написал Васси.
Экс-глава украинского МИД отметил, что это для него возможность поделиться со студентами "опытом дипломатии военного времени".
Ранее Кулеба заявил, что если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом.
27 ноября, 14:27Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину Если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Такое заявление в беседе с Politico 27 ноября сделал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба
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