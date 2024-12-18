"Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны - 18.12.2024 Украина.ру
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"Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны
"Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны - 18.12.2024 Украина.ру
"Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны
Владимир Зеленский рассказал в интервью французской газете Le Parisien, чем собирается заняться, когда война закончится. Оказалось, он планирует делать то, "люди делают каждый день в мирное время"
2024-12-18T14:46
2024-12-18T14:46
новости
украина
владимир зеленский
кино
война
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Ранее его супруга Елена пожаловалась СМИ, что ее муж испытывает серьезные проблемы со здоровьем: у него часто болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИПару дней назад депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене заявил, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманкаДругие темы:Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ.
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Новости
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новости, украина, владимир зеленский, кино, война
Новости, Украина, Владимир Зеленский, кино, война

"Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны

14:46 18.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский рассказал в интервью французской газете Le Parisien, чем собирается заняться, когда война закончится. Оказалось, он планирует делать то, "люди делают каждый день в мирное время"
"Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", - сказал Зеленский.
Ранее его супруга Елена пожаловалась СМИ, что ее муж испытывает серьезные проблемы со здоровьем: у него часто болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.
Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
Пару дней назад депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене заявил, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.
Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка
Другие темы:Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ.
 
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