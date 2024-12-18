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Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова

Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова - 18.12.2024 Украина.ру

Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова

В среду, 18 декабря, в Московской области был задержан исполнитель убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, которое произошло накануне

2024-12-18T17:05

2024-12-18T17:05

2024-12-18T17:33

эксклюзив

игорь кириллов

россия

украина

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фсб

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сбу

теракт

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Бегство в ЧерноеНа поимку террориста ушли сутки. Информацию о нем следователи имели еще вчера.Согласно официальному представителю МВД России Ирине Волк, злоумышленник был задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.Версия о том, что к теракту может быть причастен мигрант из ближнего зарубежья, гуляла в интернете еще вчера. Предполагалось, что для доставки заминированного самоката к подъезду дома Кириллова организаторы могли вслепую использовать кого-то из курьеров из сервисов доставки. В реальности исполнителем действительно оказался выходец из СНГ, однако все это он проделал вполне осознанно.В сообщении ФСБ отмечается, что 29-летний гражданин Узбекистана был завербован украинскими спецслужбами. За убийство Кириллова ему пообещали 100 тысяч долларов, а также вид на жительство в одной из стран Европы.Согласно плану, молодой человек прибыл в Москву, где он заполучил взрывное устройство. Смонтировав его на ручке самоката, он в ночь на 17 декабря отвез его к подъезду ЖК "Среда" на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы, где жил генерал-лейтенант.Для наблюдения задержанный арендовал каршеринговый автомобиль, который был заранее припаркован напротив подъезда. В машине террорист оборудовал веб-камеру и прикрыл ее тканью. Таким образом, организаторы теракта в режиме онлайн следили за обстановкой. В момент, когда из подъезда вышли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, взрывное устройство было приведено в действие. Известно, что сигнал с камеры транслировался в город Днепр (Днепропетровск).Официально имя задержанного не называется, однако РИА Новости предполагает, что его зовут Ахмад Курбанов. Журналисты агентства проанализировали социальные сети, где обнаружили аккаунт молодого человека, который похож на задержанного с кадров видео, распространенного ФСБ.По словам задержанного, подготовка к теракту заняла у него несколько месяцев. Тот самый самокат он купил в Москве, затем туда же прибыли компоненты взрывного устройства.Власти Узбекистана направили российской стороне по ее запросу всю информацию по задержанному гражданину республики, передают местные СМИ. Отмечается, что на родине он не привлекался к ответственности и не числился среди экстремистов. Как пишет телеграм-канал Mash, куратором теракта мог быть сотрудник СБУ, который общается со своими агентами в сети под кличкой Морбиус. Этот псевдоним он взял в честь вампира из киновселенной Marvel. Свою деятельность он ведет в приватном приложении Session, через него идет вербовка, общение и решаются организационные вопросы. Именно этот сотрудник СБУ может быть тем, кто отвечает за тайники с оружием для террористов на территории России. По данным Mash, Морбиус имеет отношение к тайнику, найденному ранее в Тамбовской области. Там обнаружили 600 грамм взрывчатки, произведенные в странах НАТО детонаторы, а также поражающие элементы.По данным правоохранителей, этот "набор" предназначался для теракта в Московском регионе. Тогда же при попытке выехать из РФ в Абхазию были задержаны сообщники Морбиуса - 38-летний Игорь Студенцов, 24-летний Владислав Лисов и 28-летний Павел Копцев. Их подвозил таксист, его возможную причастность к агентурной сети СБУ сейчас проверяет следствие.На что раccчитывал террорист?Игорь Кириллов был убит возле подъезда своего дома примерно в 06:10 17 декабря. По последней информации, мощность взрывного устройства составила 1 килограмм тротила. При такой силе взрыва у начальника войск РХБЗ и его помощника практически не было шансов выжить. О силе взрыва также говорит тот факт, что взрывной волной выбило окна у жителей нескольких этажей в этом подъезде, повреждения также получили стоящие вблизи автомобили.На машину каршеринга правоохранители обратили внимание практически сразу же. Она стояла как раз напротив подъезда и на ней не было снега, что говорило о том, что ее припарковали недавно.Дальнейшее было делом техники, в прямом и переносном смысле: по камерам наблюдения удалось установить всех подозрительных лиц и выйти на след исполнителя. На что он рассчитывал, остается непонятным: судя по всему, он в действительности верил, что кураторы с Украины обеспечат ему пути отхода, выезд в Европу и вручение заслуженной "награды".В реальности для украинских спецслужб подобные исполнители - отработанный материал, и маловероятно, что кто-то всерьез рассматривал возможность вывоза террориста из России. Примечательно, что таким же образом действовали исполнители террористического акта в "Крокус Сити Холле", которые намеревались сразу после нападения на автомобиле проделать путь из Москвы до Брянской области и перебраться через российскую границу на территорию Украины, хотя такой план также был малоосуществим.Еще одно сходство двух терактов - исполнителями были мигранты из стран бывшего СССР. Впрочем, на этом сходство и заканчивается. Выходцы из Таджикистана, атаковавшие концертный зал в Красногорске, были идейными сторонниками "Исламского государства"*, хотя им также обещали денежное вознаграждение за их преступление. Убивший же Кириллова гражданин Узбекистана действовал скорее из корыстных мотивов. За 100 тысяч долларов и жизнь в Европе, похоже, ему было все равно кого убивать.Активная работа спецслужб Украины среди мигрантов говорит о том, что это сообщество является благоприятной средой для потенциальной вербовки. Этому способствует целый ряд факторов: наличие среди них маргинальных элементов, слабый уровень образования у части из них, низкий уровень жизни в ряде постсоветских республик, полулегальный статус в стране пребывания, отсутствие контроля, активность в этой среде исламистов и экстремистов и др.В то же время, ошибочно было бы делать вывод, что все потенциальные террористы и украинские агенты происходят исключительно из стран Центральной Азии. За последние годы украинские спецслужбы осуществили целый ряд терактов и диверсий на территории России, где исполнителями были граждане РФ. Взять хотя бы убийство в 2023 году военкора и ополченца Владлена Татарского, которое осуществила уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова**. В этих случаях на первый план выходят идейные мотивы, а также все та же жажда "легких" денег.Запад одобряетРоссийские власти уверены, что за убийством Кириллова стоит украинское государство."Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте", - заявил день назад замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его словам, "бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие".То, что за терактом в российской столице стоит Украина - является очевидным, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы работают, вы видите, они работают эффективно, работают быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта", - заявил он журналистам, уточнив, что речь идет об Украине.Песков добавил, что убийство Кириллова в очередной раз доказало "правоту действий России" в ходе СВО."Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен", - отметил он.Убийство начальника войск РХБЗ показало, что террористические методы киевского режима находят понимание на Западе. Так, издание The Times назвало этот теракт "законным актом". Как ответил Дмитрий Медведев, если в западной прессе есть такие оценки, то все чиновники НАТО могут быть законной целью для Москвы.В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос РИА Новости комментировать и осуждать убийство Кириллова отказались. Там сослались на то, что, по их мнению, убийство военнослужащих во время военных конфликтов не нарушает гуманитарное право.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включена в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО необходимости тотального контроля за мигрантами после убийства Кириллова - в интервью изданию Украина.ру российского историка, публициста, директора фонда "Историческая память" Александра Дюкова Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве.

https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html

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Павел Котов

эксклюзив, игорь кириллов, россия, украина, дмитрий медведев, фсб, узбекистан, сбу, теракт