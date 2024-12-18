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СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ

СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ - 18.12.2024 Украина.ру

СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ

Возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля одного из храма в Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 декабря сообщила СБУ

2024-12-18T17:14

2024-12-18T17:14

2024-12-18T17:14

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Украинская спецслужба обвинила православного священника в восхвалении Владимира Путина и героизации российских военнослужащих."Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). По материалам дела, клирик оправдывал войну РФ против Украины и разжигал религиозную ненависть", - сказано в официальном заявлении.Там также отмечено, что по материалам следствия протоиерей во время проповедей и общения с верующими оправдывал действия российской армии. Спецслужба не уточнила, как были получены эти сведения."Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ", - заявили в СБУ.Спецслужба сообщила также, что неназванному протоиерею УПЦ грозит тюремное заключение. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.Интервью с освобождённым по обмену украинским узником совести на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблемы Православия на Украине в публикации Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога

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новости, украина, россия, одесская область, владимир путин, сбу, упц, православие, православные, священник, гонения, хроника репрессий, репрессии, спецслужба