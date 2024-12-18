СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ - 18.12.2024 Украина.ру
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СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ
СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ - 18.12.2024 Украина.ру
СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ
Возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля одного из храма в Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 декабря сообщила СБУ
2024-12-18T17:14
2024-12-18T17:14
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украина
россия
одесская область
владимир путин
сбу
упц
православие
православные
священник
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Украинская спецслужба обвинила православного священника в восхвалении Владимира Путина и героизации российских военнослужащих."Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). По материалам дела, клирик оправдывал войну РФ против Украины и разжигал религиозную ненависть", - сказано в официальном заявлении.Там также отмечено, что по материалам следствия протоиерей во время проповедей и общения с верующими оправдывал действия российской армии. Спецслужба не уточнила, как были получены эти сведения."Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ", - заявили в СБУ.Спецслужба сообщила также, что неназванному протоиерею УПЦ грозит тюремное заключение. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.Интервью с освобождённым по обмену украинским узником совести на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблемы Православия на Украине в публикации Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога
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новости, украина, россия, одесская область, владимир путин, сбу, упц, православие, православные, священник, гонения, хроника репрессий, репрессии, спецслужба
Новости, Украина, Россия, Одесская область, Владимир Путин, СБУ, УПЦ, Православие, православные, священник, гонения, Хроника репрессий, репрессии, спецслужба

СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ

17:14 18.12.2024
 
© СБУ
© СБУ
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Возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля одного из храма в Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 декабря сообщила СБУ
Украинская спецслужба обвинила православного священника в восхвалении Владимира Путина и героизации российских военнослужащих.
"Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). По материалам дела, клирик оправдывал войну РФ против Украины и разжигал религиозную ненависть", - сказано в официальном заявлении.
Там также отмечено, что по материалам следствия протоиерей во время проповедей и общения с верующими оправдывал действия российской армии. Спецслужба не уточнила, как были получены эти сведения.
"Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ", - заявили в СБУ.
Спецслужба сообщила также, что неназванному протоиерею УПЦ грозит тюремное заключение. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Интервью с освобождённым по обмену украинским узником совести на эту тему: Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблемы Православия на Украине в публикации Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога
 
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