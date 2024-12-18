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Генштаб России оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО

Генштаб России оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО - 18.12.2024 Украина.ру

Генштаб России оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО

С начала СВО потери ВСУ превысили 977 тыс военнослужащих, из которых 365 тысяч отнесены к безвозвратным потерям. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

2024-12-18T14:49

2024-12-18T14:49

2024-12-18T14:49

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В ходе брифинга для аккредитованных в России иностранных атташе начальник российского генштаба рассказал о потерях противника в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Герасимов сообщил, что с начала СВО потери Украины в живой силе составили 977 315 военнослужащих, из которых более 365 тысяч являются безвозвратными потерями.К последней категории относятся убитые, пропавшие без вести и получившие такие ранения, которые не позволяют вернуться в строй.Среди украинских потерь в технике, согласно представленным Минобороны РФ материалам, значатся более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, а также множество другой военной техники.При этом, отметил Герасимов, Украина получает большую иностранную помощь. По его сведениям, она составила около $350 млрд, из которых $170 млрд пришлось на военную помощь. Она включает в себя не только оружие и боеприпасы, другие военные поставки, но также обучение украинских военнослужащих и другие формы военной поддержки.Ранее в новостях: Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ Также на эту тему: Герасимов: Украина получила от 30 стран $350 млрд, из них $170 млрд - на военные нужды

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