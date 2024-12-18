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Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих - 18.12.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих

Украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. Об этом 18 декабря сообщило Минобороны РФ.

2024-12-18T15:49

2024-12-18T15:49

2024-12-18T15:49

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Российская войсковая группировка "Север" в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ. события происходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька.Ударами российской авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - сказано в официальном сообщении.Согласно обновлённым данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих. Потери в технике составили 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортеров, 1283 боевые бронированные машины, 1152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В их числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал иностранных военных атташе о потерях ВСУ в живой силе и технике. Подробности в публикации Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ Также на эту тему: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ

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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, потери всу, кто