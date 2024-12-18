Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих - 18.12.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих - 18.12.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих
Украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. Об этом 18 декабря сообщило Минобороны РФ.
2024-12-18T15:49
2024-12-18T15:49
новости
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Российская войсковая группировка "Север" в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ. события происходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька.Ударами российской авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - сказано в официальном сообщении.Согласно обновлённым данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих. Потери в технике составили 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортеров, 1283 боевые бронированные машины, 1152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В их числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал иностранных военных атташе о потерях ВСУ в живой силе и технике. Подробности в публикации Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ Также на эту тему: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, потери всу, кто
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ВСУ, потери ВСУ, КТО

Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки превысили 210 военнослужащих

15:49 18.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Отдельный батальон специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинская армия продолжает терять живую силу и технику на территории Российской Федерации. Об этом 18 декабря сообщило Минобороны РФ.
Российская войсковая группировка "Север" в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ. события происходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасская Конопелька.
Ударами российской авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Куриловка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Погребки, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - сказано в официальном сообщении.
Согласно обновлённым данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих. Потери в технике составили 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортеров, 1283 боевые бронированные машины, 1152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В их числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал иностранных военных атташе о потерях ВСУ в живой силе и технике. Подробности в публикации Потери ВСУ в СВО составили около миллиона человек – Генштаб ВС РФ
Также на эту тему: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
 
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