ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему - 18.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему
ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему - 18.12.2024 Украина.ру
ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему
Вооруженные силы России легко прошли в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретили на пути какого-либо сопротивления. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
2024-12-18T15:10
2024-12-18T15:10
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
владимир рогов
сво
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Как утверждает источник, в воскресенье, 15 декабря, три группировки ВС РФ направились из Максимовки к Зеленовке и, "не встретив серьезного сопротивления", зашли в населенный пункт, высадив там около 30 человек. ВСУ начали противостоять российской армии уже на выходе из Максимовки.И это не первый случай, когда украинские силы сдают позиции без боя. Похожая история произошла на днях под Красноармейском (Покровском).ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьПо данным Deep State, взятие Зеленовки приблизит ВС РФ к трассе, которая ведет к Курахово. А это в свою очередь дает российским силам окружить ВСУ на этом участке фронта.В среду, 18 декабря, этот же ресурс заявил, что ВС РФ охватывают Курахово в кольцо с севера и юга. "Захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".Утром того же дня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия уже зачистила котел, в который попали украинские военные к югу от Курахово.К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из КураховоТакже в новостях: ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово
https://ukraina.ru/20241218/1059751243.html
россия
курахово
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов, сво
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Рогов, СВО

ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему

15:10 18.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооруженные силы России легко прошли в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретили на пути какого-либо сопротивления. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Как утверждает источник, в воскресенье, 15 декабря, три группировки ВС РФ направились из Максимовки к Зеленовке и, "не встретив серьезного сопротивления", зашли в населенный пункт, высадив там около 30 человек. ВСУ начали противостоять российской армии уже на выходе из Максимовки.
И это не первый случай, когда украинские силы сдают позиции без боя. Похожая история произошла на днях под Красноармейском (Покровском).
ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось
По данным Deep State, взятие Зеленовки приблизит ВС РФ к трассе, которая ведет к Курахово. А это в свою очередь дает российским силам окружить ВСУ на этом участке фронта.

В среду, 18 декабря, этот же ресурс заявил, что ВС РФ охватывают Курахово в кольцо с севера и юга.
"Захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
11:48
Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и югаВС РФ продолжают наступление на Кураховском направлении, охватывая город в кольцо с севера и юга. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Утром того же дня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия уже зачистила котел, в который попали украинские военные к югу от Курахово.
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово
Также в новостях: ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир РоговСВО
 
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