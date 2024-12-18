https://ukraina.ru/20241218/1059760936.html

ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему

ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему - 18.12.2024 Украина.ру

ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему

Вооруженные силы России легко прошли в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретили на пути какого-либо сопротивления. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины

2024-12-18T15:10

2024-12-18T15:10

2024-12-18T15:10

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Как утверждает источник, в воскресенье, 15 декабря, три группировки ВС РФ направились из Максимовки к Зеленовке и, "не встретив серьезного сопротивления", зашли в населенный пункт, высадив там около 30 человек. ВСУ начали противостоять российской армии уже на выходе из Максимовки.И это не первый случай, когда украинские силы сдают позиции без боя. Похожая история произошла на днях под Красноармейском (Покровском).ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьПо данным Deep State, взятие Зеленовки приблизит ВС РФ к трассе, которая ведет к Курахово. А это в свою очередь дает российским силам окружить ВСУ на этом участке фронта.В среду, 18 декабря, этот же ресурс заявил, что ВС РФ охватывают Курахово в кольцо с севера и юга. "Захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".Утром того же дня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия уже зачистила котел, в который попали украинские военные к югу от Курахово.К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из КураховоТакже в новостях: ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов, сво