ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему
Вооруженные силы России легко прошли в населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении, так как не встретили на пути какого-либо сопротивления. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Как утверждает источник, в воскресенье, 15 декабря, три группировки ВС РФ направились из Максимовки к Зеленовке и, "не встретив серьезного сопротивления", зашли в населенный пункт, высадив там около 30 человек. ВСУ начали противостоять российской армии уже на выходе из Максимовки.
И это не первый случай, когда украинские силы сдают позиции без боя. Похожая история произошла на днях под Красноармейском (Покровском).
По данным Deep State, взятие Зеленовки приблизит ВС РФ к трассе, которая ведет к Курахово. А это в свою очередь дает российским силам окружить ВСУ на этом участке фронта.
В среду, 18 декабря, этот же ресурс заявил, что ВС РФ охватывают Курахово в кольцо с севера и юга.
В среду, 18 декабря, этот же ресурс заявил, что ВС РФ охватывают Курахово в кольцо с севера и юга.
"Захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".
Утром того же дня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия уже зачистила котел, в который попали украинские военные к югу от Курахово.
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