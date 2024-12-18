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Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев

Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев - 18.12.2024 Украина.ру

Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в скандал: его подозревают в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание Comments.ua

2024-12-18T15:31

2024-12-18T15:31

2024-12-18T15:31

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Журналисты написали, что расследование привело их к банку Порошенко, через который экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма на пожертвования украинцев. В публикации говорится, что деньги жителей Украины собирают три фонда, связанные с Порошенко. Это "Солидарное дело громад", "Фонд Порошенко" и "Фонд "Рошен". Полученные средства, отметили в издании, переводились в Международный инвестиционный банк, который тоже принадлежит Порошенко. Там на эти деньги закупались государственные облигации. В итоге почти за два года вложения в ценные бумаги позволили экс-президенту получить 32% прибыли с суммы "донатов".В статье также подчеркивается, что использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Ранее Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев попросту кидает военных в мясорубку."Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — сказал Порошенко, подчеркнув, что цена подобных действий командующих ВСУ "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем"."Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУНесмотря на то, что Владимир Зеленский отменил президентские выборы, мотивировав это решение военным положением, разговоры о том, что голосование все же может состоятся ведутся довольно давно. В числе очевидных кандидатов есть и Петр Порошенко.Другие темы: "Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны

https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

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новости, украина, киев, президентские выборы, президент украины, петр порошенко, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины