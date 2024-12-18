Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев - 18.12.2024 Украина.ру
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Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев
Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев - 18.12.2024 Украина.ру
Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев
Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в скандал: его подозревают в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание Comments.ua
2024-12-18T15:31
2024-12-18T15:31
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Журналисты написали, что расследование привело их к банку Порошенко, через который экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма на пожертвования украинцев. В публикации говорится, что деньги жителей Украины собирают три фонда, связанные с Порошенко. Это "Солидарное дело громад", "Фонд Порошенко" и "Фонд "Рошен". Полученные средства, отметили в издании, переводились в Международный инвестиционный банк, который тоже принадлежит Порошенко. Там на эти деньги закупались государственные облигации. В итоге почти за два года вложения в ценные бумаги позволили экс-президенту получить 32% прибыли с суммы "донатов".В статье также подчеркивается, что использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Ранее Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев попросту кидает военных в мясорубку."Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — сказал Порошенко, подчеркнув, что цена подобных действий командующих ВСУ "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем"."Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУНесмотря на то, что Владимир Зеленский отменил президентские выборы, мотивировав это решение военным положением, разговоры о том, что голосование все же может состоятся ведутся довольно давно. В числе очевидных кандидатов есть и Петр Порошенко.Другие темы: "Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войны
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новости, украина, киев, президентские выборы, президент украины, петр порошенко, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, президентские выборы, президент Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины

Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев

15:31 18.12.2024
 
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
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Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в скандал: его подозревают в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание Comments.ua
Журналисты написали, что расследование привело их к банку Порошенко, через который экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма на пожертвования украинцев. В публикации говорится, что деньги жителей Украины собирают три фонда, связанные с Порошенко. Это "Солидарное дело громад", "Фонд Порошенко" и "Фонд "Рошен".
Полученные средства, отметили в издании, переводились в Международный инвестиционный банк, который тоже принадлежит Порошенко. Там на эти деньги закупались государственные облигации. В итоге почти за два года вложения в ценные бумаги позволили экс-президенту получить 32% прибыли с суммы "донатов".
В статье также подчеркивается, что использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
Ранее Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев попросту кидает военных в мясорубку.
"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — сказал Порошенко, подчеркнув, что цена подобных действий командующих ВСУ "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем".
"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ
Несмотря на то, что Владимир Зеленский отменил президентские выборы, мотивировав это решение военным положением, разговоры о том, что голосование все же может состоятся ведутся довольно давно. В числе очевидных кандидатов есть и Петр Порошенко.
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