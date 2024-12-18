Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ - 18.12.2024 Украина.ру
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Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ
Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ - 18.12.2024 Украина.ру
Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ
Телеканал "Узбекистан-24" сообщил, что сразу после запроса российских спецслужб Ташкент отправил в Москву информацию о гражданине, которого подозревают в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
2024-12-18T15:23
2024-12-18T15:23
новости
москва
россия
ташкент
узбекистан
фсб
следственный комитет
сбу
украина
теракт
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Издание отметило, что в Узбекистане задержанный не входил не в какие террористические организации и к ответственности не привлекался.Параллельно в силовых структурах РФ рассказали агентству РИА Новости, что в рамках дела о теракте, в котором погиб генерал, уже допрошены несколько человек.Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В эту статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Другие темы: За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, москва, россия, ташкент, узбекистан, фсб, следственный комитет, сбу, украина, теракт, игорь кириллов
Новости, Москва, Россия, Ташкент, Узбекистан, ФСБ, Следственный комитет, СБУ, Украина, теракт, Игорь Кириллов

Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ

15:23 18.12.2024
 
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
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Телеканал "Узбекистан-24" сообщил, что сразу после запроса российских спецслужб Ташкент отправил в Москву информацию о гражданине, которого подозревают в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Издание отметило, что в Узбекистане задержанный не входил не в какие террористические организации и к ответственности не привлекался.
Параллельно в силовых структурах РФ рассказали агентству РИА Новости, что в рамках дела о теракте, в котором погиб генерал, уже допрошены несколько человек.
"В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
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ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТОФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В эту статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
Другие темы: За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.
 
НовостиМоскваРоссияТашкентУзбекистанФСБСледственный комитетСБУУкраинатерактИгорь Кириллов
 
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