Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ
© ФСБ Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© ФСБ
Телеканал "Узбекистан-24" сообщил, что сразу после запроса российских спецслужб Ташкент отправил в Москву информацию о гражданине, которого подозревают в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Издание отметило, что в Узбекистане задержанный не входил не в какие террористические организации и к ответственности не привлекался.
Параллельно в силовых структурах РФ рассказали агентству РИА Новости, что в рамках дела о теракте, в котором погиб генерал, уже допрошены несколько человек.
"В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
10:41ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТОФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В эту статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.