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Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ

Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ - 18.12.2024 Украина.ру

Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИ

Телеканал "Узбекистан-24" сообщил, что сразу после запроса российских спецслужб Ташкент отправил в Москву информацию о гражданине, которого подозревают в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова

2024-12-18T15:23

2024-12-18T15:23

2024-12-18T15:23

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Издание отметило, что в Узбекистане задержанный не входил не в какие террористические организации и к ответственности не привлекался.Параллельно в силовых структурах РФ рассказали агентству РИА Новости, что в рамках дела о теракте, в котором погиб генерал, уже допрошены несколько человек.Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли генерал и его помощник. На видео злоумышленник признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.По информации СМИ, злоумышленник - это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что только с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В эту статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Другие темы: За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.

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