https://ukraina.ru/20241218/1059766368.html

Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина

Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина - 18.12.2024 Украина.ру

Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина

Даже на Украине мало кто заметил, что после государственного переворота 2014 года Партию регионов не запретили. Соответствующее решение суда появилось аж в 2023 году. Партия сама рассосалась – если на президентских выборах она выдвинула кандидата (Добкина, который получил 3%), то в парламентских принимал участие уже Оппозиционный блок

2024-12-18T16:45

2024-12-18T16:45

2024-12-18T16:45

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Оппозиционный блок тоже никто не запрещал. Он раскололся, но ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа за жизнь"), которую возглавлял Юрий Бойко, оставалась рейтинговой политической силой и в принципе могла побороться за второе место на президентских выборах 2019 года.(Раскол произошёл по идейным основаниям, обусловленным финансовыми интересами – базой ОПЗЖ были представители нефтегазового сектора, которому нужны отношения с Москвой, в то время как Оппозиционный блок был ориентирован на Рината Ахметова, который боится конкуренции с российским бизнесом и сейчас является основным спонсором войны).Казалось бы, народ сверг антинародный режим – зачем оставлять политическую силу этого режима? Дело в том, что рассказы про "народ сверг" – для этого самого "народа". По официальной версии Запада, произошла легитимная (ну или почти легитимная) смена власти. В рамках демократического процесса. Иначе у самих же организаторов Майдана возникли бы проблемы с признанием новых властей.То же самое и с допуском оппозиции к выборам. Несмотря на художественный свист относительно того, что Майдан, дескать, представляет всю страну (на самом деле он вообще ничего не представляет), всем было очевидно, что Юго-Восток в новой власти не представлен.Правда, бывшим членам Партии регионов была навязана роль оппозиции, которая никогда не станет властью, и, более того, которая в принципе не вполне легальна, поскольку находится в оппозиции "вообще" (остаётся подозрение, что к стране в целом). Ну согласитесь – "Оппозиционный блок" в качестве части правящей коалиции, да ещё с министерскими постами смотрится, по меньшей мере, странно. Интересно, что экс-регионалы на роль бесперспективной оппозиции с лёгкостью согласились.При Зеленском, понятно, ситуация поменялась. Потребность в силе, которая создавала бы иллюзию представленности Юго-Востока в политической жизни, отпала просто потому, что сам Зеленский был кандидатом от Юго-Востока. Поэтому наступление на оппозицию, включая разгром медиа-холдинга, выглядело логично, хотя и забавно – "авторитарный лидер" Порошенко, дескать, не смог, а рафинированный демократ Зеленский – смог.Ну а с началом СВО существование пророссийских сил стало в принципе невозможным – и деятельность ОПЗЖ и "Оппозиционного блока" была приостановлена, а потом запрещена (на самом деле запретили только ОПЗЖ – ОБ на этот момент уже не существовал, добивать его сочли ненужным). Партию мира и развития, созданную на базе ОБ Александром Вилкулом, не тронули, что и не удивительно – отношения ОП с Ахметовым являются вполне плодотворными для обеих сторон сделки.Что до парламентского представительства, то фракция ОПЗЖ прекратила существование (поскольку избрана от запрещённой партии), но депутаты никуда не делись – в Раде возникли группы "Платформа за жизнь и мир" (22 человек) и "Восстановление Украины" (17 человек). Первая из них возглавляется Бойко, вторая – застройщиком Вадимом Столаром.На протяжении почти трёх лет оппозиция тихонько сидела в Раде, не привлекая к себе особого внимания, голосуя за нужные власти решения (у Офиса президента постоянный дефицит парламентских голосов из-за недисциплинированности "слуг народа") в обмен на отсутствие проблем в бизнесе.И вот, в декабре стало окончательно понятно, что избрание Дональда Трампа означает прекращение войны, которое, в свою очередь, означает проведение выборов, которые под её предлогом и отменены.Политический ландшафт Украины существенно изменился.С одной стороны, Зеленский перестал быть представителем Юго-Востока, существенно сместившись на Запад (как это в своё время произошло с Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой).С другой стороны, избиратели пророссийской ориентации хоть и сократились численно, но в принципе никуда не делись (социология ответа на вопрос о числе таких избирателей не даёт, но в Офисе президента наверняка что-то знают).16 декабря Юрий Бойко опубликовал тик-ток с претензиями к неким безымянным "радикалам", которые запрещают русский язык и православную церковь, переименовывают города и сносят памятники.Тут следует отметить два важных момента.Во-первых, учитывая роль "Оппозиционной платформы" в политическом спектре страны и её неустойчивое положение, нет никаких сомнений, что Бойко не стал бы делать такое заявление без санкции Банковой (если, конечно, Банковая сама не была его инициатором, что вполне вероятно).Во-вторых, совершенно не случайно была выбрана платформа – именно "Тик-Ток" обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Румынии, где пришлось отменить слишком хороший результат агитировавшего через эту сеть Кэлина Джорджеску. Тем самым как бы подчёркивается враждебность Бойко к Европе. Ну а по ходу процесса создаются условия для отмены результатов выборов в случае, если оппозиционный проект по каким-то причинам выйдет из-под контроля.Естественно, сразу же последовала реакция – ой, кто это; они ещё живы; они говорят то же самое. Лично Андрей Ермак нашёл время, чтобы сделать замечание – сейчас, дескать, время отражать агрессию, а не повторять кремлёвские нарративы…Этого показалось мало, и на следующий день Бойко вызвали в СБУ на беседу, продемонстрировав это по всем каналам – смотрите, мол, как режим его боится.В Верховной Раде была предпринята попытка лишить полномочий депутатов от ОПЗЖ (естественно, провалившаяся – инициатива "Европейской солидарности" и "Голоса" не была поддержана "Слугой народа"). Днём позже Рада не смогла отозвать Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (но это кажется непреднамеренно – не хватило всего нескольких голосов).После СБУ Бойко, разумеется, попросил прощения у всех, кто мог был обижен его выступлением и указал, что Россия является врагом и для него тоже. Естественно, его избиратели должны были подумать, что это заявление – цена сделки, чтобы остаться на свободе (что они подумали, мы вряд ли узнаем).Всё вместе это выглядит как спецоперация по созданию на ровном месте управляемой оппозиции, которая, с одной стороны, создаст впечатление парламентского представительства Юго-Востока, а с другой - не впустит в этот сегмент несистемные политические силы (в выборах могут принимать участие только партии, созданные не менее чем за год до них, но всегда можно купить "заготовку", как было сделано при создании "Слуги народа").Как видим, выборы ещё не назначены, а подготовка к ним началась более чем активная. Скорее всего, ещё до Нового года следует ожидать других шагов Офиса президента, направленных на конструирование такого политического поля, которое обеспечит ему наилучшие результаты.Впрочем, пока на поверхности шаги самые простые. Главная проблема касается самой правящей партии – команда Зеленского-Ермака планировала отказаться от услуг "Слуги народа" ещё до начала СВО, однако реальных шагов в направлении создания новой пропрезидентской силы сделано не было, и не видно мер по реформированию самой партии СН.О проблемах организации выборов можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"

https://ukraina.ru/20241216/1059683852.html

https://ukraina.ru/20241126/1059219529.html

https://ukraina.ru/20230914/1049408156.html

https://ukraina.ru/20241218/1059731715.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, запад, москва, юрий бойко, владимир зеленский, ринат ахметов, оппозиционный блок, опзж, рада, выборы