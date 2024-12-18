"Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans
350 украинских моделей популярного сервиса интимных услуг OnlyFans задекларировали 305,4 млн гривен дохода (чуть больше 750 млн рублей). Из этой суммы они уплатили 59 млн гривен (145 млн рублей) налога на доходы и военного сбора
Такой статистикой 18 декабря похвастался председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев в комментарии украинскому изданию УНН.
"Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале.
Он оговорился, что не все девушки оплатили свои "интимные" налоги вовремя, но согласился, что их можно простить, а также посоветовал впредь не делать таких ошибок.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк подчеркнул, что порнография в стране давно легализована и возмутился, что украинские порномодели не торопятся пополнять государственную казну.
По его информации, только на OnlyFans работают порядка пяти тысяч граждан Украины, и за 2020-2022 годы они заработали почти 123 млн долларов (примерно 12 млрд рублей).
12 ноября, 14:34Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долюНа Украине порядка пяти тысяч порномоделей работают на одном из популярных сервисов интимных услуг. Только за 2020-2022 годы они заработали почти 123 миллиона долларов (примерно 12 миллиардов рублей по нынешнему курсу)