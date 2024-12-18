https://ukraina.ru/20241218/1059761121.html

"Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans

"Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans - 18.12.2024 Украина.ру

"Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans

350 украинских моделей популярного сервиса интимных услуг OnlyFans задекларировали 305,4 млн гривен дохода (чуть больше 750 млн рублей). Из этой суммы они уплатили 59 млн гривен (145 млн рублей) налога на доходы и военного сбора

2024-12-18T15:00

2024-12-18T15:00

2024-12-18T15:00

новости

украина

ярослав железняк

рада

верховная рада

доходы

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/24/1013702414_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_b9f13c0994335dfb2b12de22f4eae940.jpg

Такой статистикой 18 декабря похвастался председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев в комментарии украинскому изданию УНН.Он оговорился, что не все девушки оплатили свои "интимные" налоги вовремя, но согласился, что их можно простить, а также посоветовал впредь не делать таких ошибок.Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк подчеркнул, что порнография в стране давно легализована и возмутился, что украинские порномодели не торопятся пополнять государственную казну.По его информации, только на OnlyFans работают порядка пяти тысяч граждан Украины, и за 2020-2022 годы они заработали почти 123 млн долларов (примерно 12 млрд рублей).Другие темы: Генштаб России оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО.

https://ukraina.ru/20241112/1058838952.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ярослав железняк, рада, верховная рада, доходы, налоги