https://ukraina.ru/20241216/1059704628.html

Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для Грузии

Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для Грузии - 16.12.2024 Украина.ру

Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для Грузии

Новым президентом Грузии по итогам выборов, состоявшихся 14 декабря, стал кандидат от правящей "Грузинской мечты", бывший игрок российского футбольного клуба из Владикавказа "Алания" и экс-депутат Михаил Кавелашвили

2024-12-16T19:02

2024-12-16T19:02

2024-12-16T19:02

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Впервые за кандидатуру президента Грузии голосовали не граждане на прямых выборах, а избирательная коллегия из 300 человек. В состав коллегии вошли депутаты парламента и представители регионов Грузии, а также члены высших представительных органов Абхазской автономной республики, избранные 30 лет назад.Новый порядок проведения президентских выборов определен в конституции, принятой в 2017 году.Из-за бойкота результатов парламентских выборов со стороны грузинской оппозиции, Кавелашвили оказался единственным кандидатом в президенты. По данным ЦИК Грузии, за него проголосовали 224 из 300 выборщиков.Пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты голосования, как и раньше, 26 октября, отказалась признать результаты парламентских выборов. Единственным легальным представителем власти в стране она считает себя и не планирует покидать президентский дворец даже после инаугурации своего преемника, которая запланирована на 29 декабря.Состоявшееся голосование избирательной коллегии Зурабишвили назвала провокацией правящей партии "Грузинская мечта", устроенной в якобы нелегитимном парламенте для того, чтобы "оскорбить грузинский народ".Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил на это, что Зурабишвили придется уйти со своей должности после инаугурации нового президента. Также он обвинил уходящего президента в лоббировании интересов иностранных государств и назвал ее "трагической личностью". Депутат Владимир Божадзе со своей стороны добавил, что власти Грузии могут позволить Зурабишвили забрать с собой домой президентское кресло, которое она занимала в течение шести лет, если оно для нее так дорого.Однако судя по записи, которую Саломе Зурабишвили 16 декабря оставила на своей странице в соцсетях, она рассчитывает на продолжение протестов, которые грузинская оппозиция начала сразу после парламентских выборов в октябре, и которые все еще продолжаются на улицах Тбилиси, хотя и с меньшей интенсивностью. "У нас в Грузии необычная "русская зима", но у нас будет "грузинская весна"", – написала Зурабишвили.В этот же день глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что из-за разгона оппозиционных акций протеста в Тбилиси Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций против представителей власти Грузии или ограничение безвизового режима для ее граждан. Она отметила, что этот вопрос министры иностранных дел ЕС обсудят на встрече в Брюсселе, но единой позиции они пока не выработали.Не дожидаясь решения других стран Евросоюза, персональные санкции против 11 грузинских чиновников, в том числе против премьера Ираклия Кобахидзе, уже ввели Латвия, Литва и Эстония. Поводом для введения ограничений стал разгон оппозиционных митингов.Иного мнения придерживается глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель: результаты выборов, по его словам, не должны быть поводом для введения санкций. Нельзя наказывать Грузию лишь за то, что эти результаты не нравятся ЕС, заявил он 16 декабря перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.Тем временем российский МИД отказался комментировать избрание Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии, назвав голосование внутренним событием суверенного государства. При этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил российским СМИ, что Москва готова к продолжению нормализации отношений с Грузией, если к этому готово ее руководство.Как будут развиваться события в Грузии после инаугурации нового президента и как далеко готова идти Саломе Зурабишвили в попытках удержать власть в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов.По его словам, нельзя исключать, что к концу декабря конфликт между властями и оппозицией в Грузии только усугубится. Еще до проведения парламентских выборов в октябре этого года было ясно, что оппозиция их не выиграет, отметил Тарасов. Поэтому планировалось, что лидером оппозиции, которая попытается оспорить победу "Грузинской мечты" "на улице" станет Саломе Зурабишвили.Однако, отметил Тарасов, для реализации такого сценария нужны ресурсы, а также раскол в силовых структурах: в МВД, в спецслужбах, в армии. В ходе протестов выяснилось, что силовые структуры, наоборот, остались верны Конституции и правительству страны. И они сумели выдержать натиск, добавил он."Если Зурабишвили пойдет на создание параллельного парламента, она спровоцирует силовую акцию, за это ее могут арестовать. Если она просто будет сидеть в президентском дворце, грузинские спецслужбы придут и вынесут ее вместе с креслом на проспект Руставели. С нее и так уже сняли охрану и отключили отопление президентского дворца", – рассказал Тарасов."Грузинская мечта" намеревается сильнее закрепить позицию президента как функционально-представительскую, на что указывает и то, что президентские выборы проводились в новом формате, без прямого голосования избирателей.Поэтому правительству совершенно не нужна такая фигура как Зурабишвили, которая потенциально могла бы играть значимую роль в политических процессах, подчеркнул эксперт.Тарасов также отметил, что имеющийся у Запада ресурс для игры на грузинском внутриполитическом противостоянии исчерпан или сузился в силу того, что в США на выборах президента победил не кандидат от демократов, а республиканец Дональд Трамп.Эксперт выделил три важных для России момента в выступлениях членов правительства и нового президента Грузии. Первый из них – это то, что они говорят о готовности интегрироваться в ЕС и в НАТО, хотя знают, что их не примут ни в первую, ни во вторую организацию. Второй важный момент – они не намерены идти на конфронтацию с Россией. Третий момент заключается в том, что они националисты "до мозга костей" и борются за суверенитет Грузии, подчеркнул эксперт.По словам Станислава Тарасова, Москву на данном этапе устраивает такая позиция грузинского руководства, поэтому она будет сохранять позитивный нейтралитет по отношению к грузинским событиям.Больше о ситуации в Грузии – в материале Дмитрия Выдрина Грузия – первая ласточка "риал-политик" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html

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эксклюзив, выборы, грузия, россия, саломе зурабишвили, дональд трамп, москва, ес, мид, цик