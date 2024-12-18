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Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО

Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО - 18.12.2024 Украина.ру

Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО

Применение американских крылатых ракет с украинской территории для ударов по России продемонстрировало участие США в военном конфликте. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

2024-12-18T14:31

2024-12-18T14:31

2024-12-18T14:31

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Выступая перед военными атташе иностранных посольств, начальник российского Генштаба обратил внимание на применение американских ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России. Он вновь повторил неоднократно заявленную Москвой позицию по этому вопросу: США фактически сами себе разрешили использовать такое оружие в конфликте с Россией.Он указал на непосредственную вовлеченность Запад в СВО, отметив: у ВСУ отсутствует возможность самостоятельно вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для дальнобойных западных ракет.Он также обратил внимание иностранных военных атташе на испытание Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" при нанесении удара по днепропетровскому "Южмашу" - объекту украинского ВПК. Таким был ответ 21 ноября на применение американских и британских ракет для ударов с украинской территории по объектам в Брянской и Курской областях России.Герасимов заверил: Москва в дальнейшем будет реагировать на подобные действия противника исходя из оценок угроз свой безопасности.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине Ранее автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше

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