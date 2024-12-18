Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО - 18.12.2024 Украина.ру
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Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО
Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО - 18.12.2024 Украина.ру
Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО
Применение американских крылатых ракет с украинской территории для ударов по России продемонстрировало участие США в военном конфликте. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
2024-12-18T14:31
2024-12-18T14:31
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Выступая перед военными атташе иностранных посольств, начальник российского Генштаба обратил внимание на применение американских ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России. Он вновь повторил неоднократно заявленную Москвой позицию по этому вопросу: США фактически сами себе разрешили использовать такое оружие в конфликте с Россией.Он указал на непосредственную вовлеченность Запад в СВО, отметив: у ВСУ отсутствует возможность самостоятельно вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для дальнобойных западных ракет.Он также обратил внимание иностранных военных атташе на испытание Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" при нанесении удара по днепропетровскому "Южмашу" - объекту украинского ВПК. Таким был ответ 21 ноября на применение американских и британских ракет для ударов с украинской территории по объектам в Брянской и Курской областях России.Герасимов заверил: Москва в дальнейшем будет реагировать на подобные действия противника исходя из оценок угроз свой безопасности.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине Ранее автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше
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сво, новости, atacms, россия, сша, украина, валерий герасимов, генштаб, нато, вооруженные силы украины, всу, "орешник", военная эскалация, южмаш, впк, ракеты, ракетный удар, storm shadow
СВО, Новости, ATACMS, Россия, США, Украина, Валерий Герасимов, Генштаб, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, "Орешник", военная эскалация, Южмаш, ВПК, ракеты, ракетный удар, Storm Shadow

Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО

14:31 18.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Заседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Применение американских крылатых ракет с украинской территории для ударов по России продемонстрировало участие США в военном конфликте. Об этом 18 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Выступая перед военными атташе иностранных посольств, начальник российского Генштаба обратил внимание на применение американских ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России. Он вновь повторил неоднократно заявленную Москвой позицию по этому вопросу: США фактически сами себе разрешили использовать такое оружие в конфликте с Россией.
"Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России", - заявил Герасимов.
Он указал на непосредственную вовлеченность Запад в СВО, отметив: у ВСУ отсутствует возможность самостоятельно вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для дальнобойных западных ракет.
"Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию", - подчеркнул глава российского генштаба.
Он также обратил внимание иностранных военных атташе на испытание Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" при нанесении удара по днепропетровскому "Южмашу" - объекту украинского ВПК. Таким был ответ 21 ноября на применение американских и британских ракет для ударов с украинской территории по объектам в Брянской и Курской областях России.
Герасимов заверил: Москва в дальнейшем будет реагировать на подобные действия противника исходя из оценок угроз свой безопасности.
Актуальное интервью на эту тему: Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине
Ранее автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше
 
СВОНовостиATACMSРоссияСШАУкраинаВалерий ГерасимовГенштабНАТОВооруженные силы УкраиныВСУ"Орешник"военная эскалацияЮжмашВПКракетыракетный ударStorm Shadow
 
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