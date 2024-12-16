Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД - 16.12.2024 Украина.ру
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Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД
Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД - 16.12.2024 Украина.ру
Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД
Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, когда они начнутся. Об этом заявил 16 декабря замглавы МИД страны Юрий Амбразевич на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья
2024-12-16T11:09
2024-12-16T12:08
новости
белоруссия
александр лукашенко
украина
минск
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"Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - подчеркнул замминистра.Он выразил беспокойство по поводу того, что конфликт "уже перешел на российскую территорию".Он назвал ситуацию на южных границах Белоруссии сложной и заверил, что располагаясь по соседству с Украиной, Минск, как никто другой, заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта."Ни одна страна не хочет, чтобы возле ее границ полыхали военные действия", - объяснил замглавы МИД.По его словам, дополнительный рост напряженности вызывает системное наращивание коалиционных войск НАТО вблизи белорусских рубежей.В этой связи замминистра напомнил, что президент Александр Лукашенко запросил у РФ размещение на белорусской территории новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". Амбразевич процитировал слова Лукашенко о том, что размещение в Белоруссии комплекса является превентивной мерой и призвано "успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси".Подробнее - в материале Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника" на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, александр лукашенко, украина, минск, мид, нато
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Минск, МИД, НАТО

Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД

11:09 16.12.2024 (обновлено: 12:08 16.12.2024)
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
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Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, когда они начнутся. Об этом заявил 16 декабря замглавы МИД страны Юрий Амбразевич на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья
"Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - подчеркнул замминистра.
Он выразил беспокойство по поводу того, что конфликт "уже перешел на российскую территорию".
"Из-за сложной ситуации на фронте для украинских войск в мире растет запрос на дипломатическое решение конфликта", - отметил Амбразевич.
Он назвал ситуацию на южных границах Белоруссии сложной и заверил, что располагаясь по соседству с Украиной, Минск, как никто другой, заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта.
"Ни одна страна не хочет, чтобы возле ее границ полыхали военные действия", - объяснил замглавы МИД.
По его словам, дополнительный рост напряженности вызывает системное наращивание коалиционных войск НАТО вблизи белорусских рубежей.
В этой связи замминистра напомнил, что президент Александр Лукашенко запросил у РФ размещение на белорусской территории новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". Амбразевич процитировал слова Лукашенко о том, что размещение в Белоруссии комплекса является превентивной мерой и призвано "успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси".
Подробнее - в материале Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника" на сайте Украина.ру.
 
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