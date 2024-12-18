Зеленский надеется на Польшу в вопросах членства Украины в ЕС и НАТО
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Польское председательство в Совет ЕС может способствовать вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом по итогам состоявшихся 17 декабря переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, у него состоялся очень продуктивный разговор с Туском.
"Наши отношения стабильны в столь непростое время, - констатировал Зеленский. - Мы в деталях обсудили ситуацию на поле боя и в дипломатии – видим одинаково, что Украине нужен справедливый мир, Украине нужно быть сильной и нужное укрепление. Я благодарен за готовность Польши помогать и за оказанную Украине поддержку с первых дней полномасштабной войны и на протяжении всех лет нашей независимости. Есть уже 45-й пакет военной поддержки, реализуется – спасибо!".
Зеленский также связал с Польшей изменения к лучшему и на внешнеполитическом фронте.
"В следующем году Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза и это председательство может принести нам хорошие результаты в приближении к вступлению в Евросоюз. Как минимум несколько кластеров готовимся открыть в переговорном процессе. Благодарен Польше за поддержку нашего стремления стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.
Накануне, 17 декабря Туск посетил Львов и провёл переговоры с Зеленским. До 17 сентября 1939 года Западная Украина входила в состав II Речи Посполитой и вместе с Западной Белоруссией называлась официальной Варшавой "восточными окраинами". В результате Освободительного похода РККА "кресы всходние" вошли в состав УССР и БССР. В Белоруссии дата 17 сентября 1939 года отмечается как государственный праздник, на Украине не упоминается в положительном контексте.
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