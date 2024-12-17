Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше - 17.12.2024 Украина.ру
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Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше
Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше - 17.12.2024 Украина.ру
Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше
Большинство поляков согласны с мнением о допустимости мира на Украине ценой территориальных уступок в пользу России. Об этом по итогам соцопроса сообщил 17 декабря польский исследовательский центр CBOS.
2024-12-17T18:48
2024-12-17T18:48
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Более половины поляков (55%) считают, что боевые действия на Украине должны быть прекращены, если нынешнее украинское руководство согласится пожертвовать ради этого частью территории постсоветской республики или частью независимости.Такой результат CBOS получил при опросе 915 человек с 28 ноября по 8 декабря 2024 года. В сентябре такого мнения придерживались 39% опрошенных, а в апреле 2022 года – 26%.Менее трети (31%) респондентов в декабре заявили, что сопротивление России на Украине следует продолжать без каких-либо уступок. В сентябре так считали 46%, а в апреле позапрошлого года – 59%.CBOS констатировал неуклонное снижение в Польше сторонников бескомпромиссного сопротивления России на Украине со второго года СВО. Также отмечено, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников мирных переговоров.Ранее в новостях: Польша отказалась отправлять войска на Украину Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине Больше новостей представлено в обзоре Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря
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новости, украина, россия, польша, сво, опрос, общество, европа, социологи
Новости, Украина, Россия, Польша, СВО, опрос, Общество, Европа, социологи

Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше

18:48 17.12.2024
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Большинство поляков согласны с мнением о допустимости мира на Украине ценой территориальных уступок в пользу России. Об этом по итогам соцопроса сообщил 17 декабря польский исследовательский центр CBOS.
Более половины поляков (55%) считают, что боевые действия на Украине должны быть прекращены, если нынешнее украинское руководство согласится пожертвовать ради этого частью территории постсоветской республики или частью независимости.
Такой результат CBOS получил при опросе 915 человек с 28 ноября по 8 декабря 2024 года. В сентябре такого мнения придерживались 39% опрошенных, а в апреле 2022 года – 26%.
Менее трети (31%) респондентов в декабре заявили, что сопротивление России на Украине следует продолжать без каких-либо уступок. В сентябре так считали 46%, а в апреле позапрошлого года – 59%.
CBOS констатировал неуклонное снижение в Польше сторонников бескомпромиссного сопротивления России на Украине со второго года СВО. Также отмечено, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников мирных переговоров.
Ранее в новостях: Польша отказалась отправлять войска на Украину
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине
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