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Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше

Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше - 17.12.2024 Украина.ру

Украине следует отказаться от территорий взамен на прекращение СВО – опрос в Польше

Большинство поляков согласны с мнением о допустимости мира на Украине ценой территориальных уступок в пользу России. Об этом по итогам соцопроса сообщил 17 декабря польский исследовательский центр CBOS.

2024-12-17T18:48

2024-12-17T18:48

2024-12-17T18:48

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Более половины поляков (55%) считают, что боевые действия на Украине должны быть прекращены, если нынешнее украинское руководство согласится пожертвовать ради этого частью территории постсоветской республики или частью независимости.Такой результат CBOS получил при опросе 915 человек с 28 ноября по 8 декабря 2024 года. В сентябре такого мнения придерживались 39% опрошенных, а в апреле 2022 года – 26%.Менее трети (31%) респондентов в декабре заявили, что сопротивление России на Украине следует продолжать без каких-либо уступок. В сентябре так считали 46%, а в апреле позапрошлого года – 59%.CBOS констатировал неуклонное снижение в Польше сторонников бескомпромиссного сопротивления России на Украине со второго года СВО. Также отмечено, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников мирных переговоров.Ранее в новостях: Польша отказалась отправлять войска на Украину Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине Больше новостей представлено в обзоре Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря

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