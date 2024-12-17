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Володин рассказал о законе, который защитит Россию от предателей

Володин рассказал о законе, который защитит Россию от предателей - 17.12.2024 Украина.ру

Володин рассказал о законе, который защитит Россию от предателей

Законопроект о спецсчетах для иноагентов позволит защитить Россию от предателей. Об этом 17 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

2024-12-17T14:09

2024-12-17T14:09

2024-12-17T14:09

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Госдума на пленарном заседании приняла поправки о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам.Он отметил, что впервые законопроект об иностранных агентах, предотвращения иностранного вмешательства, Госдума приняла в 2012 году, и за это время многое изменилось."Это было необходимо делать как можно раньше, и сегодняшние нормы надо было принимать годы назад. Если взять и посмотреть, а как в других странах, особенно тех, кто со своей стороны делает все, чтобы защитить от вмешательств из вне... Вот Франция принимала решение в этом году. Буквально 25 июля текущего года был принят аналогичный закон, но только норма там намного жестче. Вот вам, пожалуйста, опыт других стран. Его тоже надо изучать, потому что там речь идет о том, что процедуру включения лица, которое не только получает деньги от иностранного государства, но занимается подстрекательством, включают и распространяют на него статус иностранного агента. Но при этом ответственность намного жестче, чем мы предлагаем в части поправок, за которые только проголосовали", - добавил председатель ГД.Володин поручил думскому комитету по безопасности изучить опыт французского закона об иноагентах и внести предложения о принятии таких норм."Вот как пример, законодательство Франции принятое, там очень жесткие есть нормы, до которых нам далеко, и, может быть, правильно было бы профильному комитету по безопасности изучить законодательство Франции", - сказал он.Проект был внесен в Госдуму в ноябре. В рамках проекта предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроектом также предлагается зачислять доходы от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Распоряжаться денежными средствами него они смогут только после отмены статуса иноагента. Подробнее - в материале Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вячеслав володин, франция, госдума, вооруженные силы украины