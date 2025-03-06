Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет - 06.03.2025 Украина.ру
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Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет
Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет - 06.03.2025 Украина.ру
Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет
Владимир Зеленский ведет себя непоследовательно практически постоянно, начиная от переговоров с РФ и заканчивая взаимодействием с США. Логику, конечно, тут искать не стоит, но как тогда с ним можно договариваться? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-06T16:59
2025-03-06T17:10
мария захарова
эксклюзив
новости
украина
россия
сша
владимир корнилов
владимир зеленский
украина.ру
миа "россия сегодня"
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Она подчеркнула, что, несмотря на всю странность поведения Зеленского, логика в его поступках есть и она очень простая: сохранение власти любой ценой, подгоняемое болезненной амбициозностью, западной методичкой и сумасшедшей - мировых масштабов - коррупцией.Она резюмировала, что вся эта история очень хорошо легла на "благоприятную" почву болезненно-амбициозной психики зависимого человека.Также во время брифинга официальный представитель МИД РФ отметила, что франко-британский план по Украине предложен ими ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами: Уже даже без камуфляжа: Захарова ответила Макрону и Стармеру.Об объектности Украины напомнил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя изданию Украина.ру сообщение американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.С кем именно Вашингтон наводит мосты, и к чему это может привести - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, эксклюзив, новости, украина, россия, сша, владимир корнилов, владимир зеленский, украина.ру, миа "россия сегодня", politico
Мария Захарова, Эксклюзив, Новости, Украина, Россия, США, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Politico

Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет

16:59 06.03.2025 (обновлено: 17:10 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский ведет себя непоследовательно практически постоянно, начиная от переговоров с РФ и заканчивая взаимодействием с США. Логику, конечно, тут искать не стоит, но как тогда с ним можно договариваться? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она подчеркнула, что, несмотря на всю странность поведения Зеленского, логика в его поступках есть и она очень простая: сохранение власти любой ценой, подгоняемое болезненной амбициозностью, западной методичкой и сумасшедшей - мировых масштабов - коррупцией.

"Вместо демократических процессов народу Украины предлагался бесконечный базар в виде Майдана, который не имел никакого влияния на реальные решения нужд украинского народа, а представлял собой такую демократическую жвачку. Вроде как челюсти смыкаются, вроде как слюноотделение есть, а на самом деле никакой пищи никуда не попадает. Вот чем занимали народ Украины многие годы. А на фоне этого натаскивали националистов на русофобию, собирали боевиков, подтягивали вооружение, раздавали средства и поддельные документы. Вот, собственно говоря, мы с вами ответили на вопрос, в чем логика того, что сейчас происходит", - сказала Захарова.

Она резюмировала, что вся эта история очень хорошо легла на "благоприятную" почву болезненно-амбициозной психики зависимого человека.
Также во время брифинга официальный представитель МИД РФ отметила, что франко-британский план по Украине предложен ими ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами: Уже даже без камуфляжа: Захарова ответила Макрону и Стармеру.
Об объектности Украины напомнил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя изданию Украина.ру сообщение американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.
С кем именно Вашингтон наводит мосты, и к чему это может привести - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.
 
Мария ЗахароваЭксклюзивНовостиУкраинаРоссияСШАВладимир КорниловВладимир ЗеленскийУкраина.руМИА "Россия сегодня"Politico
 
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