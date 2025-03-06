https://ukraina.ru/20250306/1061596661.html

Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет

Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет - 06.03.2025 Украина.ру

Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет

Владимир Зеленский ведет себя непоследовательно практически постоянно, начиная от переговоров с РФ и заканчивая взаимодействием с США. Логику, конечно, тут искать не стоит, но как тогда с ним можно договариваться? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-06T16:59

2025-03-06T16:59

2025-03-06T17:10

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владимир зеленский

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Она подчеркнула, что, несмотря на всю странность поведения Зеленского, логика в его поступках есть и она очень простая: сохранение власти любой ценой, подгоняемое болезненной амбициозностью, западной методичкой и сумасшедшей - мировых масштабов - коррупцией.Она резюмировала, что вся эта история очень хорошо легла на "благоприятную" почву болезненно-амбициозной психики зависимого человека.Также во время брифинга официальный представитель МИД РФ отметила, что франко-британский план по Украине предложен ими ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами: Уже даже без камуфляжа: Захарова ответила Макрону и Стармеру.Об объектности Украины напомнил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя изданию Украина.ру сообщение американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.С кем именно Вашингтон наводит мосты, и к чему это может привести - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

мария захарова, эксклюзив, новости, украина, россия, сша, владимир корнилов, владимир зеленский, украина.ру, миа "россия сегодня", politico