Демократическая жвачка: Захарова ответила изданию Украина.ру, почему Зеленский странно себя ведет
16:59 06.03.2025 (обновлено: 17:10 06.03.2025)
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Владимир Зеленский ведет себя непоследовательно практически постоянно, начиная от переговоров с РФ и заканчивая взаимодействием с США. Логику, конечно, тут искать не стоит, но как тогда с ним можно договариваться? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она подчеркнула, что, несмотря на всю странность поведения Зеленского, логика в его поступках есть и она очень простая: сохранение власти любой ценой, подгоняемое болезненной амбициозностью, западной методичкой и сумасшедшей - мировых масштабов - коррупцией.
"Вместо демократических процессов народу Украины предлагался бесконечный базар в виде Майдана, который не имел никакого влияния на реальные решения нужд украинского народа, а представлял собой такую демократическую жвачку. Вроде как челюсти смыкаются, вроде как слюноотделение есть, а на самом деле никакой пищи никуда не попадает. Вот чем занимали народ Украины многие годы. А на фоне этого натаскивали националистов на русофобию, собирали боевиков, подтягивали вооружение, раздавали средства и поддельные документы. Вот, собственно говоря, мы с вами ответили на вопрос, в чем логика того, что сейчас происходит", - сказала Захарова.
Она резюмировала, что вся эта история очень хорошо легла на "благоприятную" почву болезненно-амбициозной психики зависимого человека.
Также во время брифинга официальный представитель МИД РФ отметила, что франко-британский план по Украине предложен ими ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами: Уже даже без камуфляжа: Захарова ответила Макрону и Стармеру.
Об объектности Украины напомнил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя изданию Украина.ру сообщение американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.
С кем именно Вашингтон наводит мосты, и к чему это может привести - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.