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Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
Москва категорически против ввода иностранных войск на Украину, в том числе под видом миротворцев. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-03-06T13:44
2025-03-06T13:44
2025-03-06T13:44
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Глава российской дипломатии негативно оценил идеи политиков Западной Европы о вводе на Украину контингентов иностранных военнослужащих. Лавров подчеркнул неприемлемость реализации таких идей под любыми предлогами – включая размещения на украинской территории "миротворцев".По мнению российского министра, ввод иностранных войск на Украину в условиях СВО позволит западным политикам влиять на условия мирного урегулирования украинской проблемы. Контингенты западных военнослужащих будут создавать "факты на земле" и Москва это не приемлет.В 2024 году идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Его в этом поддержал британский премьер-министр Кир Стармер. Тем временем украинское издание "Страна" подтвердило информацию издания Politico, ранее сообщившего о том, что представители Белого дома ведут переговоры с представителями украинской парламентской оппозиции с тем, чтобы заменить Владимира Зеленского у власти. Подробности в публикации Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 мартаТакже на эту тему: Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
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Новости, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Politico, ОДКБ, СВО, дипломатия, МИД РФ, Франция, Британия
Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
Москва категорически против ввода иностранных войск на Украину, в том числе под видом миротворцев. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.