Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
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Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
Москва категорически против ввода иностранных войск на Украину, в том числе под видом миротворцев. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-03-06T13:44
2025-03-06T13:44
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Глава российской дипломатии негативно оценил идеи политиков Западной Европы о вводе на Украину контингентов иностранных военнослужащих. Лавров подчеркнул неприемлемость реализации таких идей под любыми предлогами – включая размещения на украинской территории "миротворцев".По мнению российского министра, ввод иностранных войск на Украину в условиях СВО позволит западным политикам влиять на условия мирного урегулирования украинской проблемы. Контингенты западных военнослужащих будут создавать "факты на земле" и Москва это не приемлет.В 2024 году идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Его в этом поддержал британский премьер-министр Кир Стармер. Тем временем украинское издание "Страна" подтвердило информацию издания Politico, ранее сообщившего о том, что представители Белого дома ведут переговоры с представителями украинской парламентской оппозиции с тем, чтобы заменить Владимира Зеленского у власти. Подробности в публикации Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 мартаТакже на эту тему: Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
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новости, украина, россия, москва, сергей лавров, владимир зеленский, politico, одкб, сво, дипломатия, мид рф, франция, британия
Новости, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Politico, ОДКБ, СВО, дипломатия, МИД РФ, Франция, Британия

Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров

13:44 06.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва категорически против ввода иностранных войск на Украину, в том числе под видом миротворцев. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии негативно оценил идеи политиков Западной Европы о вводе на Украину контингентов иностранных военнослужащих. Лавров подчеркнул неприемлемость реализации таких идей под любыми предлогами – включая размещения на украинской территории "миротворцев".
"Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо", - сказал Лавров.
По мнению российского министра, ввод иностранных войск на Украину в условиях СВО позволит западным политикам влиять на условия мирного урегулирования украинской проблемы. Контингенты западных военнослужащих будут создавать "факты на земле" и Москва это не приемлет.
В 2024 году идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Его в этом поддержал британский премьер-министр Кир Стармер.
Тем временем украинское издание "Страна" подтвердило информацию издания Politico, ранее сообщившего о том, что представители Белого дома ведут переговоры с представителями украинской парламентской оппозиции с тем, чтобы заменить Владимира Зеленского у власти. Подробности в публикации Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
Также на эту тему: Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийPoliticoОДКБСВОдипломатияМИД РФФранцияБритания
 
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