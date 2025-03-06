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"Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского
"Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского - 06.03.2025 Украина.ру
"Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта на брифинге высказался о критике президента Франции Эммануэля Макрона в адрес российского лидера Владимира Путина
2025-03-06T14:04
2025-03-06T14:04
2025-03-06T14:04
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"Было очень странно слышать то, что господин Макрон в агрессивной манере, продолжая дело Наполеона, который хотел Россию покорить, но, маскируя свои истинные намерения, иллюзорные, тут даже не надо объяснять, он еще стал высказываться и критиковать Путина. За то, что тот постоянно обманывает. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось. А вот Макрон решил пойти по пути Зеленского, который, находясь в Овальном офисе, врал, не стесняясь", - сказал Лавров.Накануне Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Подробнее о речи Макрона - в материале Алексея Туманова "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сергей лавров, франция, сша, эммануэль макрон, владимир путин, ес, нато
Новости, Россия, Сергей Лавров, Франция, США, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС, НАТО
"Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта на брифинге высказался о критике президента Франции Эммануэля Макрона в адрес российского лидера Владимира Путина
"Было очень странно слышать то, что господин Макрон в агрессивной манере, продолжая дело Наполеона, который хотел Россию покорить, но, маскируя свои истинные намерения, иллюзорные, тут даже не надо объяснять, он еще стал высказываться и критиковать Путина. За то, что тот постоянно обманывает. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось. А вот Макрон решил пойти по пути Зеленского, который, находясь в Овальном офисе, врал, не стесняясь", - сказал Лавров.
Накануне Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы
, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС,
отметив, что США
изменили позицию по Украине
и по вопросу лидирующей роли Вашингтона
в НАТО
.