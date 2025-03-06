https://ukraina.ru/20250306/1061591506.html

Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом

Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом - 06.03.2025 Украина.ру

Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом

Если бы российский генерал Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, он бы уже давно отступил и создал бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять.

2025-03-06T14:51

2025-03-06T14:51

2025-03-06T14:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил о растущей "российской угрозе" для Европы и о готовности Франции использовать ядерное оружие во имя сохранения европейской безопасности.- Ксавье, следует ли воспринимать слова французского президента всерьез?- Заявления Макрона, как обычно, связаны с внутренней экономической ситуацией во Франции. Несколько дней назад агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Франции.Франция находится в тяжелой ситуации, поэтому неслучайно Макрон в своей речи предложил не включать оборонный бюджет в расчет государственного дефицита, который самый большой в Европе. Макрон ищет способы повторить то, что он сделал во время ковида. Тогда он получил от Центробанка ЕС 500 млрд евро, чтобы помочь европейской экономике. Сейчас он боится, что Францией начнут управлять из Брюсселя, как это было в Греции 15 лет назад.Рейтинг самого Макрона во Франции очень низкий. И как всякий авторитарный правитель, когда у него проблемы внутри, он стремится создать проблемы за границей.Что касается ядерного оружия, то арсенал Франции состоит из 300 стратегических боезарядов (плюс 60 тактических ядерных боеприпасов). Носители ЯО — это подводные лодки и истребители Rafale. Макрон заявил, что Франция может использовать ядерное оружие, если Россия будет штурмовать Прибалтику. Но это смешно, у нас уже лет 30 нет ракетных систем класса земля-земля.Россия, когда решила защищать Белоруссию, разместила там свои ядерные ракеты. Но мы этого сделать не можем. Нельзя сравнивать ядерный потенциал России с 300 боезарядами, которые есть у Франции. Теперь Макрон собирается созвать совещание с начальниками штабов европейских армий, но все это пустые разговоры.Зеленский и Макрон это копии друг друга, поэтому у Макрона рейтинг упал до 17%. Макрон плохой президент, но хороший коммуникант, как и Зеленский. Ситуация во французской экономике напоминает конец эпохи Советского Союза. Сейчас Макрон пытается добиться от парламента разрешения у Центробанка Европы на увеличение потолка госдолга.Макрон также заявил, что французская армия самая эффективная в Европе. Но о чем он говорит? Иметь лучшую армию в Европе несложно, потому что все остальные армии, британская, немецкая, очень слабые.Армия Франции это всего лишь 250 тысяч, включая силы флота, ВВС. Сколько Макрон сможет отправить на Украину? Максимум 10 тысяч. Если этот контингент начнет воевать, то уже через месяц надо будет проводить ротацию, а у нас некем будет заменить этих людей.Макрон такой агрессивный, потому что хочет, чтобы путин ему позвонил. Но после того, как летом 2022 года французские СМИ опубликовали расшифровку февральского разговора Путина и Макрона, вряд ли это произойдет. Тогда это был шок для российской дипломатии. Поэтому с тех пор у Франции больше нет дипломатии, нас никто не воспринимает всерьез.- Тем не менее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные после того, как Вашингтон отказался делится такой информацией. Поможет ли это ВСУ?- Не знаю, что он собирается передавать. У Франции есть пара разведывательных самолетов, они могут летать вдоль границ Украины. есть спутники, но все это не сможет сравниться с тем объемом информации, которые передавали США. Надо понимать, что США передавали системы вооружения ATACMS, HIMARS и разведанные для них. Так что это символическое заявление. Франция лишь хочет показать себя как лидер Европы.- Макрон в своем выступлении еще сделал резкий выпад в сторону США. Чего добивается французский президент от новой администрации Дональда Трампа?- Большинство европейских армий используют американские системы и оборудование. И даже мы, французы, являясь достаточно независимыми, имея свой ВПК, хотя линия производства танков была закрыта 17 лет назад, тем не менее устанавливаем на свои истребители американские комплектующие.На наших авианосцах установлены американские катапульты и находятся офицеры армии США для их обслуживания. Без США, чтобы перестроить систему оборону в Европе понадобится пять лет. Если мы вложим много денег, возродим военную службу по призыву, возможно, этого удастся добиться. Но это надо будет объяснить французам, потому что в стране распадаются социальные системы, внутренней безопасности угрожает наплыв мигрантов.Сейчас все в руках Трампа и Путина. Макрон может выступать сколько угодно, это ничего не изменит.- Поговорим о ситуации на фронте. Удастся ли группировке ВСУ организовать отход из Курской области, ведь главная трасса уже находится под огневым контролем российских войск?- Начнем с того, что наступление в Курской области было большой ошибкой. После того, как не получился захват АЭС в Курчатове, ВСУ надо было сразу отступать в Сумскую область. Но поскольку украинской армией руководят не военные, а коммуникант Зеленский, то ВСУ остались в Курской области, чтобы показать, что Украина может атаковывать и захватывать кусочки российской территории.Но после освобождения Мариуполя мы наблюдаем похожие заявления от украинской стороны, как в случае Великой Новоселки, Курахово, что оборона будет вестись до последнего, но проходит два месяца и город с населением 40-50 тысяч взят российской армией. Причем в соотношении личного состава один к одному. Российский генерал Мордвичев проводит гениальные операции.Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять.НАТО и украинская армия не могут организовать сложные маневры, а отступление — это более сложный вид боя, чем наступление.- Сколько ВСУ продержатся без американской военной помощи?- Называют срок три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий. Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьёзного расхода боеприпасов. Тогда процесс пойдет быстрее. По данным западных СМИ, через две-три недели закончатся ракеты для системы Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США. Минобороны ФРГ уже заявило, что у них больше нет оружия для Украины.Лидеры Евросоюза предали мечту Европы: мир и процветание. Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными. Но почему тогда они проиграли войну?Придет время, когда народы Европы будут требовать отчета у своих лидеров. Поэтому европейские политики оказались в ситуации цугцванга, где любой ход для них будет проигрышем.Подробнее о выступлении Эммануэля Макрона "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта

https://ukraina.ru/20250306/1061588506.html

https://ukraina.ru/20250306/1061569980.html

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Денис Рудометов

интервью, франция, европа, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, ксавье моро, вооруженные силы украины, украина.ру, ес