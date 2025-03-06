https://ukraina.ru/20250306/1061595737.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен - 06.03.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-06T16:24

2025-03-06T16:24

2025-03-06T16:37

эксклюзив

харьков

великая новоселка

украина

вооруженные силы украины

заключенные

верховная рада

купянск

курская область

геннадий алехин

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Тяжелое положение на линии соприкосновения вынуждает киевский режим прибегать к чрезвычайным мерам. Еще в мае 2024 года Верховная рада приняла закон об отправке ВСУ заключенных, затем власти отчитались о первых семи женщинах, которые пополнили армию из колоний, а сейчас теоретические расчеты минюста Украины говорят о том, что для военных действий можно мобилизовать 27 тысяч осужденных.Пока, по данным Минюста, около 6 тыс. зэков заявили о желании присоединиться к ВСУ, однако в реальности эта цифра может быть значительно меньше. "Сидельцев" чаще всего направляют в штурмовые батальоны, где у них минимальный шанс выжить, поэтому они массово бегут с передовой или сдаются в плен российским солдатам при первой же возможности.Призыв уголовников, тем более имеющих серьёзные сроки, - это палка о двух концах. Это люди, которые привыкли жить по тюремным понятиям. У них мелкая и трусливая душонка, за свою шкуру они пекутся больше, чем за чью-то иную. Одно дело ножом в подворотне размахивать, совсем другое — встретиться в бою с российским солдатом, который хорошо вооружен и обучен. И здесь безопаснее им сдаться в плен, что и происходит.Такие "новобранцы" достались и 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Её потери были столь велики, что командование в лице полковника Коробки было радо любому пополнению, хоть старому, хоть малому. Но потом стали происходить случаи, когда зэки из „штрафбатов" отличились в тылу мародёрством, грабежами гражданского населения, пьянством и неповиновением командирам.Это просто бандитская шайка, которая легально получила в руки оружие и творит беззаконие. Украинская армия ещё нахлебается от такого пополнения, поскольку убить они могут и своих.Командование ВСУ подобные случаи скрывает, а смерти списывают на безвозвратные потери и "пропавших без вести". Уголовники тем временем чувствуют себя в безопасности и устраивают свои порядки, запугивая не только новых сослуживцев, но и командиров, которые опасаются с ними связываться.В целом украинский Генштаб начал снимать подразделения с Курского направления и перебрасывать их на другие, где ситуация для них становится катастрофической. В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного.За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев, поскольку на всем Харьковском направлении он испытывает проблемы в дефиците личного состава и неумелого руководства войсками со стороны командования.В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля. А группировка "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250305/1061568997.html

харьков

великая новоселка

украина

купянск

курская область

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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