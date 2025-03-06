Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен - 06.03.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен - 06.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-06T16:24
2025-03-06T16:37
эксклюзив
харьков
великая новоселка
украина
вооруженные силы украины
заключенные
верховная рада
купянск
курская область
геннадий алехин
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Тяжелое положение на линии соприкосновения вынуждает киевский режим прибегать к чрезвычайным мерам. Еще в мае 2024 года Верховная рада приняла закон об отправке ВСУ заключенных, затем власти отчитались о первых семи женщинах, которые пополнили армию из колоний, а сейчас теоретические расчеты минюста Украины говорят о том, что для военных действий можно мобилизовать 27 тысяч осужденных.Пока, по данным Минюста, около 6 тыс. зэков заявили о желании присоединиться к ВСУ, однако в реальности эта цифра может быть значительно меньше. "Сидельцев" чаще всего направляют в штурмовые батальоны, где у них минимальный шанс выжить, поэтому они массово бегут с передовой или сдаются в плен российским солдатам при первой же возможности.Призыв уголовников, тем более имеющих серьёзные сроки, - это палка о двух концах. Это люди, которые привыкли жить по тюремным понятиям. У них мелкая и трусливая душонка, за свою шкуру они пекутся больше, чем за чью-то иную. Одно дело ножом в подворотне размахивать, совсем другое — встретиться в бою с российским солдатом, который хорошо вооружен и обучен. И здесь безопаснее им сдаться в плен, что и происходит.Такие "новобранцы" достались и 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Её потери были столь велики, что командование в лице полковника Коробки было радо любому пополнению, хоть старому, хоть малому. Но потом стали происходить случаи, когда зэки из „штрафбатов" отличились в тылу мародёрством, грабежами гражданского населения, пьянством и неповиновением командирам.Это просто бандитская шайка, которая легально получила в руки оружие и творит беззаконие. Украинская армия ещё нахлебается от такого пополнения, поскольку убить они могут и своих.Командование ВСУ подобные случаи скрывает, а смерти списывают на безвозвратные потери и "пропавших без вести". Уголовники тем временем чувствуют себя в безопасности и устраивают свои порядки, запугивая не только новых сослуживцев, но и командиров, которые опасаются с ними связываться.В целом украинский Генштаб начал снимать подразделения с Курского направления и перебрасывать их на другие, где ситуация для них становится катастрофической. В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного.За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев, поскольку на всем Харьковском направлении он испытывает проблемы в дефиците личного состава и неумелого руководства войсками со стороны командования.В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля. А группировка "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250305/1061568997.html
харьков
великая новоселка
украина
купянск
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, харьков, великая новоселка, украина, вооруженные силы украины, заключенные, верховная рада, купянск, курская область, геннадий алехин
Эксклюзив, Харьков, Великая Новоселка, Украина, Вооруженные силы Украины, заключенные, Верховная Рада, Купянск, Курская область, Геннадий Алехин

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен

16:24 06.03.2025 (обновлено: 16:37 06.03.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Тяжелое положение на линии соприкосновения вынуждает киевский режим прибегать к чрезвычайным мерам. Еще в мае 2024 года Верховная рада приняла закон об отправке ВСУ заключенных, затем власти отчитались о первых семи женщинах, которые пополнили армию из колоний, а сейчас теоретические расчеты минюста Украины говорят о том, что для военных действий можно мобилизовать 27 тысяч осужденных.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Пока, по данным Минюста, около 6 тыс. зэков заявили о желании присоединиться к ВСУ, однако в реальности эта цифра может быть значительно меньше. "Сидельцев" чаще всего направляют в штурмовые батальоны, где у них минимальный шанс выжить, поэтому они массово бегут с передовой или сдаются в плен российским солдатам при первой же возможности.
Призыв уголовников, тем более имеющих серьёзные сроки, - это палка о двух концах. Это люди, которые привыкли жить по тюремным понятиям. У них мелкая и трусливая душонка, за свою шкуру они пекутся больше, чем за чью-то иную. Одно дело ножом в подворотне размахивать, совсем другое — встретиться в бою с российским солдатом, который хорошо вооружен и обучен. И здесь безопаснее им сдаться в плен, что и происходит.
Такие "новобранцы" достались и 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Её потери были столь велики, что командование в лице полковника Коробки было радо любому пополнению, хоть старому, хоть малому. Но потом стали происходить случаи, когда зэки из „штрафбатов" отличились в тылу мародёрством, грабежами гражданского населения, пьянством и неповиновением командирам.
Это просто бандитская шайка, которая легально получила в руки оружие и творит беззаконие. Украинская армия ещё нахлебается от такого пополнения, поскольку убить они могут и своих.
Командование ВСУ подобные случаи скрывает, а смерти списывают на безвозвратные потери и "пропавших без вести". Уголовники тем временем чувствуют себя в безопасности и устраивают свои порядки, запугивая не только новых сослуживцев, но и командиров, которые опасаются с ними связываться.
В целом украинский Генштаб начал снимать подразделения с Курского направления и перебрасывать их на другие, где ситуация для них становится катастрофической. В частности, некоторые формирования противника уже переброшены под Великую Новоселку, в район Бурлацкого и Привольного.
За минувшие сутки часть сил противника также переброшены из Сумской области под Купянск и Чугуев, поскольку на всем Харьковском направлении он испытывает проблемы в дефиците личного состава и неумелого руководства войсками со стороны командования.
В частности, группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районах Волчанска и Липцев, уничтожив до 45 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля. А группировка "Запад" улучшила позиции в районах Карповки и Катериновки, где противник потерял до 255 солдат, четыре автомобиля, орудие западного производства и три станции РЭБ.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 19:11
Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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