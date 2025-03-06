https://ukraina.ru/20250306/1061581424.html

Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию

Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию - 06.03.2025 Украина.ру

Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию

Главное невоенное последствие СВО состоит в том, что граждане Украины не видят себя на территории, которая останется от Украины. Эту ситуацию создала не Россия, а сам киевский режим, считает доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак

2025-03-06T10:59

2025-03-06T10:59

2025-03-06T10:59

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Об этом она рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ольга, опишите буквально одним предложением, какие изменения в сознании жителей Украины произошли за три года СВО.- В самом конце 2024 года на Украине были опубликованы два больших социологических исследования, которые проводили "Рейтинг" и "Центр Разумкова". Они показывают, что украинское общество входит в стадию системного риска. Причем этот риск не связан с боевыми действиями. Я имею в виду риски для безопасности личной жизни, а также социально-экономические риски. То есть можно сделать осторожный вывод, что украинское общество разрушается из-за искусственно внедренных рисков, а это в итоге приводит к разрушению украинской государственности. Короче говоря, украинское государство разрушается через разрушение социальных институтов. Все как по учебнику.- Остались ли те, кто до сих пор уверен, что страна движется в правильном направлении?- Они в меньшинстве, но они есть. И тут было бы интересно посмотреть на финансовое самочувствие украинцев.Сейчас около 60% респондентов говорят, что ситуация в экономике плохая или очень плохая. Да, в 2022 году их было даже чуть больше. Но дело в том, что цифра в 60% постоянно держится. То есть больше половина трудоспособного населения уже три года находятся в стадии экономического пессимизма с отсутствием надежд на будущее.Идем дальше. Только 50% респондентов сказали, что живут на зарплату – на заработанные деньги. При этом 29% живут на социальные выплаты (пособия или помощь волонтерских фондов). То есть треть трудоспособного населения Украины – иждивенцы. А что дальше делать с этими людьми? Заставить человека работать, если он этого не делал долгое время – очень тяжело.Более того, во время новогодних праздников появились данные киевского центра "Передовые правовые инициативы" (хотя я не слышала о такой организации на украинском социологическом рынке), которые тоже показывают, что самая большая проблема украинцев – не мобилизация, а коррупция, тарифы и ТЦК.То есть мы видим, что экономические проблемы, связанные с коррупцией власти, которые не дают жить людям так, как они ожидали, выходя на майдан – основная проблема украинского общества.- Если я правильно понял, на Украине разделяют проблему мобилизации и ТЦК?- Да. ТЦК – это угнетение твоей свободы, а мобилизация как таковая не стоит в первой тройке проблем. Отдельная проблема ТЦК появилась только в 2024 году, которую люди не связывают с мобилизацией. Я думаю, социологи специально разводят проблему ТЦК и мобилизации, чтобы канализировать общественное недовольство на отдельную структуру. Потому что еще сохраняется большое количество людей, которые считают, что мобилизация "необходима для защиты страны и ее надо усилить".- Остались ли на Украине сторонники России?- Я сравнила исследование "Рейтинга", которое проводилось на американские деньги, с исследованием 2023 года. Так вот там сих пор остается до 10% жителей восточных регионов (Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, а также город Запорожье), которые считают, что надо налаживать отношения с Россией и что Таможенный Союз лучше Евросоюза.- Учитывая современные украинские реалии, 10% — это немало.- Конечно. Учитывая, что люди боятся отвечать на такие вопросы. При этом от 25 до 30% (треть населения) по теме выбора между Таможенным Союзом и Евросоюзом "затрудняются ответить). Скорее всего, среди них тоже есть люди, которые считают российский вектор приоритетным для остатков Украины. Они объективно оценивают всю эту ситуацию. Это наши люди. Их надо беречь и ценить. Надеюсь, мы скоро с ними соединимся.- А отношение к Западу как изменилось?- Я бы сказала, что украинская социология не измеряет, а формирует отношение к Западу.Во-первых, они разводят вопросы членства ЕС, НАТО и военную помощь Украине. Во-вторых, сейчас появилась новый блок вопросов "На какие территориальные уступки Украина может согласиться в процессе переговоров". Хотя все обе эти темы касаются одного и того же.Так вот в ЕС хотят вступить зашкаливающее число респондентов, а в НАТО – не хотят. А в вопросе территориальных уступок вообще происходит социологическое лукавство.Если социологи хотят выяснить объективную картину, то у них в шкале ответов социологической анкеты с двух сторон должны быть две крайние позиции. А у них эта градация выглядит так: "Украина в границах 1991 года", "Украина в границах после 2014 года", "Украина в границах до 24 февраля 2022 года" и "Украина в границах текущей линии фронта". То есть в опросах нет другой крайней позиции, которая должна быть антонимом для "Границ 1991 года" (полной победы) - капитуляции Украины. Они боятся поднимать вопросы полного поражения.Я думаю, в ближайшие полгода вся эта игра вокруг территориальных уступок продолжится. Мы увидим массу цифр с совершенно разными результатами. На них даже не надо будет обращать внимание. Это политическая игра киевского режима. Только не с украинцами, а с Россией и Америкой. Власть Зеленского просто готовится к неким переговорам и таким образом пытается обозначить свою позицию.При этом украинские эксперты сейчас обсуждают новый трек: "Мы проигрываем. Как нам продать этот проигрыш своему населению? Как нам обратить этот проигрыш хоть в какой-то выигрыш? Как с этим проигрышем жить в ближайшие 20 лет?". Надо смотреть, как этот трек будет развиваться. И надо смотреть, появится ли в социологических анкетах пункт о поражении Украины.И если мы увидим хоть какой-то процент людей, которые считают, что именно к этому привела украинская власть общества и государства, а потом сравним его с процентом людей, которые выступают за границы 1991 года, мы можем более-менее объективно понять, готовы ли украинцы дальше сопротивляться.- Вы сказали, что украинцев сейчас больше волную проблемы экономики, а не проблемы войны. При этом мои знакомые из Киева, которые по-прежнему настроены против нас, говорят, что ненавидят власть больше, чем Россию. Это уже звоночек.- Дело в том, что экономические проблемы настолько накрыли среднестатистического украинца, что они начинают ненавидеть власть. Это нормальная реакция. Но нужно понимать один важный момент. Когда этот украинец говорит: "Мы проигрываем, цены растут, денег нет", он не может признать, что в этой деградации виновата не Россия, а они сами. Украинское население должно понять, что каждый из них так или иначе несет ответственность за эту ситуацию. И когда у них сформируется чувство вины за то, что они сами сделали со своей страной, с ними можно будет начать конструктивный диалог.- Если вспомнить войну 2014 года, то у нее было две ключевых причины: русский язык и федерализация. Изменилось ли на Украине за три года СВО отношение к языковому вопросу? Насколько сейчас сплочены украинские регионы и центр?- Опрос "Рейтинга" показал, что лингвистическое разделение украинских регионов с тех пор не поменялось. Центр и запад позиционируют себя как украиноязычные, а восток и юг – это русскоязычное население, которое дома разговаривают на русском языке. Да, в общественных местах всех заставляют говорить по-украински, но далеко не все это делают.Что касается сплочённости общества, то сейчас на Украине уже нет того сплочения, которое было сразу после Майдана и начала СВО. Оно истребилось как социальный феномен, потому что у него не было серьезных оснований. Дело в том, что пласт национально ориентированных и нацифицированных боевиков либо уничтожается, либо превращается в класс финансово состоявшихся людей, которые сами не воюют. И по мере того, как идея "борьбы за Украину" начинает исчезать, выясняется, что у основной части населения мотива "защищать Родину вовсе нет".Люди при первой возможности пытаются уехать из страны любыми способами. Если завтра вдруг откроют границы, я боюсь сказать, кто останется на Украине. Причем далеко не все собираются возвращаться на родину после окончания боевых действий (только 20-30% собираются вернуться).Кстати, если посмотреть по регионам, то больше всего домой не хотят возвращаться беженцы из западной Украины. Они планируют остаться в Европе, где они уже живут и устроили свои детей. Еще есть достаточно высокий процент тех, кто считает, что их дети должны жить не на Украине, а учиться, строить карьеру и создавать семью за ее пределами.Это и есть главное невоенное последствие СВО – граждане Украины не видят себя на территории, которая останется от Украины. Эту ситуацию создала не Россия, а сам киевский режим.- А как люди оценивают перспективы послевоенного восстановления страны? Если экономика разрушена самим киевским режимом, то своими силами Украина явно не восстановится. На кого они рассчитывают? На Россию, на Запад или вообще на чудо?- Это интересный вопрос, потому что он разделяется на две темы: "Готовы ли вы восстанавливать свою страну" и "За счет чего ее можно восстановить".Я уже говорила, что жители западной Украины в большинстве своем не готовы возвращаться домой. Зато 50% жителей прифронтовых регионов, которые не могут выехать из своих городов, говорят, что они все равно вернулись бы. Они готовы заниматься бизнесом и работать в новых условиях.Что касается "за счет чего восстанавливать Украину", то запад и центр считают, что этим должны заняться западные инвестиционные фонды, которые будут отстраивать новую промышленность и дома. А юг и восток говорят, что могут сделать это за счет местных бюджетов. И они готовы обсуждать строительство ключевых объектов через референдумы.Это показательный момент. Это то, как разные регионы живут в разных стратегиях продолжения жизни в собственной стране. Нам нужно учитывать для сотрудничества с ними в будущем, которое произойдет вне зависимости от того, в каких границах будут существовать остатки Украины.Также по теме - в материале Павла Котова: Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?

https://ukraina.ru/20230307/1044165837.html

https://ukraina.ru/20250228/1061454346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, нато, ес, харьков, одесса, переговоры, общество, экономика