Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины
Недавний призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен поставить Украину в позицию силы и превратить ее в "стального дикобраза" - это не оговорка, а прямое признание, какую роль играет эта страна для Запада. Такое заявление 6 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью? Мне кажется, киевский режим уже давно в нее превратился. Проблема в том, что очень сильно они истерли себе колени в этой позиции", - отреагировала Захарова.
Она добавила, что если посмотреть на эту фразу фон дер Ляйен серьезно, то понятно, что ни о какой самостоятельной роли для Украины Запад речи не ведет, предпочитая, чтобы судьбу этой страны решали еврокомиссары, руководство НАТО, кто угодно, кроме самого народа Украины.
Также во время брифинга официальный представитель МИД РФ отметила, что франко-британский план по Украине предложен ими ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами: Уже даже без камуфляжа: Захарова ответила Макрону и Стармеру.
Об объектности Украины напомнил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя изданию Украина.ру сообщение американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.
С кем именно Вашингтон наводит мосты, и к чему это может привести - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.