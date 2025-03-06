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Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины

Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины - 06.03.2025 Украина.ру

Не намек, а прямо в лоб: Захарова перевела слова фон дер Ляйен о роли Украины

Недавний призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен поставить Украину в позицию силы и превратить ее в "стального дикобраза" - это не оговорка, а прямое признание, какую роль играет эта страна для Запада. Такое заявление 6 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-06T15:48

2025-03-06T15:48

2025-03-06T15:48

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мария захарова

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Она добавила, что если посмотреть на эту фразу фон дер Ляйен серьезно, то понятно, что ни о какой самостоятельной роли для Украины Запад речи не ведет, предпочитая, чтобы судьбу этой страны решали еврокомиссары, руководство НАТО, кто угодно, кроме самого народа Украины.Также во время брифинга официальный представитель МИД РФ отметила, что франко-британский план по Украине предложен ими ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами: Уже даже без камуфляжа: Захарова ответила Макрону и Стармеру.Об объектности Украины напомнил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя изданию Украина.ру сообщение американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями.С кем именно Вашингтон наводит мосты, и к чему это может привести - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, украина, запад, урсула фон дер ляйен, нато, мид рф, мария захарова