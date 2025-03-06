ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии - 06.03.2025 Украина.ру
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ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии
ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии - 06.03.2025 Украина.ру
ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии
Евросоюз находится "в опасности", поэтому в своём плане по перевооружению предусмотрел также поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
2025-03-06T15:49
2025-03-06T15:49
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О своих планах поддержать ВСУ оружием глава Еврокомиссии заявила в Брюсселе перед началом в Брюсселе специального саммита по Украине и европейской обороне и безопасности.Урсула фон дер Ляйен отметила, что план Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины.Ранее глава ЕК выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предложено привлекать из бюджетов европейских государств. Для этого Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит средства с развития регионов на военные расходы.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе поставками оружия и подготовкой украинских военнослужащих в Британии, США и ЕС. Также в Кремле заявляли, что Запад поставками оружия на Украину не способствует переговорам о завершении вооружённого конфликта.Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса
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Новости, Украина, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, ЕС, Украина-ЕС, НАТО, Украина-НАТО, СВО, ВСУ, ВПК, военная помощь, Россия

ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии

15:49 06.03.2025
 
Фото: Урсула фон дер Ляйен
Фото: Урсула фон дер Ляйен
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Евросоюз находится "в опасности", поэтому в своём плане по перевооружению предусмотрел также поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
О своих планах поддержать ВСУ оружием глава Еврокомиссии заявила в Брюсселе перед началом в Брюсселе специального саммита по Украине и европейской обороне и безопасности.

"Европа стоит перед явной опасностью, поэтому Европа должна иметь возможность защищать себя… Мы хотим создать для Украины ситуацию, когда она сможет защищать себя и добиваться устойчивого и продолжительного мира… Поэтому я сегодня представлю европейским лидерам план по перевооружению Европы на 800 миллиардов евро инвестиций в область обороны… Это послужит делу перевооружения Европы и вооружения Украины для продолжения боевых действий", - цитирует информагенство заявление главы Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что план Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины.
"Это дает странам ЕС возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность, а также приобретать вооружения для поставок на Украину", - уточнила глава ЕК в общении с журналистам пред началом саммита по обороне в Брюсселе.
Ранее глава ЕК выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предложено привлекать из бюджетов европейских государств. Для этого Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит средства с развития регионов на военные расходы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе поставками оружия и подготовкой украинских военнослужащих в Британии, США и ЕС. Также в Кремле заявляли, что Запад поставками оружия на Украину не способствует переговорам о завершении вооружённого конфликта.
Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса
 
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