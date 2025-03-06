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ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии

ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии - 06.03.2025 Украина.ру

ЕС продолжит вооружать Киев - глава Еврокомиссии

Евросоюз находится "в опасности", поэтому в своём плане по перевооружению предусмотрел также поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

2025-03-06T15:49

2025-03-06T15:49

2025-03-06T15:49

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О своих планах поддержать ВСУ оружием глава Еврокомиссии заявила в Брюсселе перед началом в Брюсселе специального саммита по Украине и европейской обороне и безопасности.Урсула фон дер Ляйен отметила, что план Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины.Ранее глава ЕК выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предложено привлекать из бюджетов европейских государств. Для этого Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит средства с развития регионов на военные расходы.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе поставками оружия и подготовкой украинских военнослужащих в Британии, США и ЕС. Также в Кремле заявляли, что Запад поставками оружия на Украину не способствует переговорам о завершении вооружённого конфликта.Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса

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